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Yazguen
Une fusée Blue Origin explose au décollage, mais vraiment pas une p'tite explosion
 3  #1
Membre Premium
Inscrit: 18/02/2005 18:32
Post(s): 16224
Karma: 17254


Contribution le : Aujourd'hui 09:09:31
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Gog077
Re: Une fusée Blue Origin explose au décollage, mais vraiment pas une p'tite explosion
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
Post(s): 2523
Karma: 1447
Ah bah celle là elle est pas vraiment réutilisable 😕

Contribution le : Aujourd'hui 09:27:02
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FMJ65
Re: Une fusée Blue Origin explose au décollage, mais vraiment pas une p'tite explosion
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17465
Karma: 7477
Va y avoir 2-3 à repeindre dans le coin .......

Contribution le : Aujourd'hui 09:42:50
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