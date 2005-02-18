Une fusée Blue Origin explose au décollage, mais vraiment pas une p'tite explosion
|Yazguen
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Une fusée Blue Origin explose au décollage, mais vraiment pas une p'tite explosion
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3 #1
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Membre Premium
Inscrit: 18/02/2005 18:32
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Contribution le : Aujourd'hui 09:09:31
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|Gog077
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0 #2
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Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
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Ah bah celle là elle est pas vraiment réutilisable
Contribution le : Aujourd'hui 09:27:02
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|FMJ65
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0 #3
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
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Va y avoir 2-3 à repeindre dans le coin .......
Contribution le : Aujourd'hui 09:42:50
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