Le maillot jaune du jour



Je masterise ! Inscrit: 18/04/2017 14:20 Post(s): 3214 Karma: 1855

je comprend meme pas ce qui se passe dans sa tete a ce momemnt là

ya qu'une chose a faire dans une situation comme ça, pousser la barriere avec son vehicule et on verra apres les consequences, mais ça sera toujours moins grave que ce resultat

Contribution le : Aujourd'hui 20:39:31