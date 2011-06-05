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Kilroy1
Le maillot jaune du jour
 2  #1
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 21267
Karma: 29081

https://www.reddit.com/comments/1u6mi1d

Contribution le : Aujourd'hui 19:29:28
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alfosynchro
Re: Le maillot jaune du jour
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 19619
Karma: 8368
Tout ça pour ne pas abîmer une barrière qui est pourtant là pour ça !!!

Contribution le : Aujourd'hui 20:07:26
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Kendaar
Re: Le maillot jaune du jour
 0  #3
Je masterise !
Inscrit: 18/04/2017 14:20
Post(s): 3214
Karma: 1855
je comprend meme pas ce qui se passe dans sa tete a ce momemnt là
ya qu'une chose a faire dans une situation comme ça, pousser la barriere avec son vehicule et on verra apres les consequences, mais ça sera toujours moins grave que ce resultat

Contribution le : Aujourd'hui 20:39:31
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FanfanLaTulipe
Re: Le maillot jaune du jour
 0  #4
Membre Premium
Inscrit: 18/08/2017 11:12
Post(s): 567
Karma: 330
Déjà perdu

Contribution le : Aujourd'hui 21:00:13
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