|Kilroy1
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Le maillot jaune du jour
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2 #1
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Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
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Contribution le : Aujourd'hui 19:29:28
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|alfosynchro
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Tout ça pour ne pas abîmer une barrière qui est pourtant là pour ça !!!
Contribution le : Aujourd'hui 20:07:26
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|Kendaar
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0 #3
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Je masterise !
Inscrit: 18/04/2017 14:20
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je comprend meme pas ce qui se passe dans sa tete a ce momemnt là
ya qu'une chose a faire dans une situation comme ça, pousser la barriere avec son vehicule et on verra apres les consequences, mais ça sera toujours moins grave que ce resultat
Contribution le : Aujourd'hui 20:39:31
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|FanfanLaTulipe
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0 #4
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Membre Premium
Inscrit: 18/08/2017 11:12
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Contribution le : Aujourd'hui 21:00:13
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