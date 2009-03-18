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Daniellou Bélier visiblement vénère 2 #1

Je suis accro Inscrit: 18/11/2022 16:37 Post(s): 1209 Karma: 2186 Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 11:11:47

Chrys77 Re: Bélier visiblement vénère 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 18/03/2009 13:02 Post(s): 3777 Karma: 2847 Sérieux le mec qui filme trouve ça drôle sans bouger... bon en fait c'est vrai, c'est plutôt marrant

Contribution le : Aujourd'hui 11:14:18

alfosynchro Re: Bélier visiblement vénère 0 #3

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 19849 Karma: 8419 @Chrys77 oui, surtout que celui qui s'est pris le coup de bélier dis : "on va avoir du barbecue ce soir !"

Contribution le : Aujourd'hui 11:38:55

MYRRZINN Re: Bélier visiblement vénère 0 #4

Je masterise ! Inscrit: 09/01/2019 12:36 Post(s): 3292 Karma: 5654 Déjà percuté. Vidéo partagée par @[b]Bricci).[/b]

Contribution le : Aujourd'hui 11:54:39