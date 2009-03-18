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Daniellou
Bélier visiblement vénère
 2  #1
Je suis accro
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 1209
Karma: 2186

Contribution le : Aujourd'hui 11:11:47
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Chrys77
Re: Bélier visiblement vénère
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 18/03/2009 13:02
Post(s): 3777
Karma: 2847
Sérieux le mec qui filme trouve ça drôle sans bouger... bon en fait c'est vrai, c'est plutôt marrant

Contribution le : Aujourd'hui 11:14:18
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alfosynchro
Re: Bélier visiblement vénère
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 19849
Karma: 8419
@Chrys77 oui, surtout que celui qui s'est pris le coup de bélier dis : "on va avoir du barbecue ce soir !"

Contribution le : Aujourd'hui 11:38:55
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MYRRZINN
Re: Bélier visiblement vénère
 0  #4
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3292
Karma: 5654
Déjà percuté. Vidéo partagée par @[b]Bricci).[/b]

Contribution le : Aujourd'hui 11:54:39
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