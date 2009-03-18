|Daniellou
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Bélier visiblement vénère
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2 #1
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Je suis accro
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 1209
Karma: 2186
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Contribution le : Aujourd'hui 11:11:47
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|Chrys77
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0 #2
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Je masterise !
Inscrit: 18/03/2009 13:02
Post(s): 3777
Karma: 2847
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Sérieux le mec qui filme trouve ça drôle sans bouger... bon en fait c'est vrai, c'est plutôt marrant
Contribution le : Aujourd'hui 11:14:18
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|alfosynchro
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0 #3
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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@Chrys77 oui, surtout que celui qui s'est pris le coup de bélier dis : "on va avoir du barbecue ce soir !"
Contribution le : Aujourd'hui 11:38:55
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|MYRRZINN
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0 #4
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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Karma: 5654
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Déjà percuté. Vidéo partagée par @[b]Bricci).[/b]
Contribution le : Aujourd'hui 11:54:39
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