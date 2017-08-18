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A verrouiller, djp
 1  #1
Je viens d'arriver
Inscrit: 20/05 00:38:03
Post(s): 53

https://www.reddit.com/comments/1uhzii4

Faut pas glisser. 🫤

Contribution le : Aujourd'hui 23:04:29
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FanfanLaTulipe
Re: Une femme étend son linge sur le toit d'un immeuble de 15 étages
 0  #2
Membre Premium
Inscrit: 18/08/2017 11:12
Post(s): 582
Karma: 339
Déjà étendu.

Contribution le : Aujourd'hui 23:17:57
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Re: Une femme étend son linge sur le toit d'un immeuble de 15 étages
 0  #3
Je viens d'arriver
Inscrit: 20/05 00:38:03
Post(s): 53
Ah merci, à verrouiller.

Contribution le : Aujourd'hui 23:24:04
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