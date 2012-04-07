Une bonne raison de ne pas grimper sur un iceberg



Je viens d'arriver Inscrit: 20/05 00:38:03 Post(s): 54



https://www.reddit.com/comments/1ss0d0k





Deux hommes ont voulu gravir un "petit" iceberg qui se retourne à cause de leur poids. Les deux hommes réussissent à sauter dans l'eau et à éviter d'être emportés sous l'iceberg. Autant dire qu'ils sont TRÈS chanceux.



Pour info, il ne faut surtout jamais faire ça, le dessous de l'iceberg fond plus vite que le dessus, il n'est donc pas rare qu'un iceberg puisse se retourner au moindre déséquilibre. Deux hommes ont voulu gravir un "petit" iceberg qui se retourne à cause de leur poids. Les deux hommes réussissent à sauter dans l'eau et à éviter d'être emportés sous l'iceberg. Autant dire qu'ils sont TRÈS chanceux.Pour info, il ne faut surtout jamais faire ça, le dessous de l'iceberg fond plus vite que le dessus, il n'est donc pas rare qu'un iceberg puisse se retourner au moindre déséquilibre.

Contribution le : Aujourd'hui 23:33:19