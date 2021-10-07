J'irais bien tout au fond, mais elle est un peu courte
|Daniellou
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J'irais bien tout au fond, mais elle est un peu courte
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1 #1
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Je suis accro
Inscrit: 18/11/2022 16:37
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Contribution le : Aujourd'hui 07:58:11
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|blahmeuh
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0 #2
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Membre Premium
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Mise en application de la sécurité au travail : pas tenir corde trop courte = finir comme un moustique sur le parebrise d'une voiture
Contribution le : Aujourd'hui 09:53:23
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