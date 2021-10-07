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Daniellou
J'irais bien tout au fond, mais elle est un peu courte
 1  #1
Je suis accro
Inscrit: 18/11/2022 16:37
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Contribution le : Aujourd'hui 07:58:11
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blahmeuh
Re: J'irais bien tout au fond, mais elle est un peu courte
 0  #2
Membre Premium
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 1528
Karma: 452
Mise en application de la sécurité au travail : pas tenir corde trop courte = finir comme un moustique sur le parebrise d'une voiture

Contribution le : Aujourd'hui 09:53:23
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