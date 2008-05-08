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DrDude
Résumé de France-Paraguay
 1  #1
Je masterise !
Inscrit: 08/05/2008 21:13
Post(s): 3550
Karma: 1941
Pour ceux qui ont loupé le match, voici un résumé du 1/8e de finale de la CdM France-Paraguay



Contribution le : Aujourd'hui 13:31:44
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Wiliwilliam
Re: Résumé de France-Paraguay
 0  #2
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40812
Karma: 20773
Les francais qui donnent des claques aux paraguayens? C'est pas vraiment ce qu'il s'est passé. Le reste est accurate par contre 😂

Contribution le : Aujourd'hui 14:04:27
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