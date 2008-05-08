|DrDude
|
Résumé de France-Paraguay
|
1 #1
|
Je masterise !
Inscrit: 08/05/2008 21:13
Post(s): 3550
Karma: 1941
|
Pour ceux qui ont loupé le match, voici un résumé du 1/8e de finale de la CdM France-Paraguay
Chargement de la vidéo...
Contribution le : Aujourd'hui 13:31:44
|Signaler
|Wiliwilliam
|
0 #2
|
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40812
Karma: 20773
|
Les francais qui donnent des claques aux paraguayens? C'est pas vraiment ce qu'il s'est passé. Le reste est accurate par contre
Contribution le : Aujourd'hui 14:04:27
|Signaler