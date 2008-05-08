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DrDude Résumé de France-Paraguay 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 08/05/2008 21:13 Post(s): 3550 Karma: 1941



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Pour ceux qui ont loupé le match, voici un résumé du 1/8e de finale de la CdM France-Paraguay

Contribution le : Aujourd'hui 13:31:44

Wiliwilliam Re: Résumé de France-Paraguay 0 #2

Membre Premium Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 40812 Karma: 20773 Les francais qui donnent des claques aux paraguayens? C'est pas vraiment ce qu'il s'est passé. Le reste est accurate par contre

Contribution le : Aujourd'hui 14:04:27