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Daniellou
Faire péter le champagne!
 3  #1
Je suis accro
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 1350
Karma: 2512
Ah non pardon

Contribution le : Aujourd'hui 19:57:31
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blahmeuh
Re: Faire péter le champagne!
 0  #2
Membre Premium
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 1535
Karma: 452
quand même, en faire autant pour allant se torcher la bouteille dans son coin..

Contribution le : Aujourd'hui 20:10:25
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FanfanLaTulipe
Re: Faire péter le champagne!
 0  #3
Membre Premium
Inscrit: 18/08/2017 11:12
Post(s): 591
Karma: 342
C'est après qu'il faut boire le champagne, pas avant !

Contribution le : Aujourd'hui 20:53:19
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