|Daniellou
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Faire péter le champagne!
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3 #1
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Je suis accro
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 1350
Karma: 2512
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Ah non pardon
Contribution le : Aujourd'hui 19:57:31
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|blahmeuh
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0 #2
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Membre Premium
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 1535
Karma: 452
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quand même, en faire autant pour allant se torcher la bouteille dans son coin..
Contribution le : Aujourd'hui 20:10:25
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|FanfanLaTulipe
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0 #3
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Membre Premium
Inscrit: 18/08/2017 11:12
Post(s): 591
Karma: 342
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C'est après qu'il faut boire le champagne, pas avant !
Contribution le : Aujourd'hui 20:53:19
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