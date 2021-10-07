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Daniellou
Robot footballeur fail
 1  #1
Je suis accro
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 1364
Karma: 2554

Contribution le : Aujourd'hui 12:44:02
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blahmeuh
Re: Robot footballeur fail
 0  #2
Membre Premium
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 1541
Karma: 454
un vrai footballeur.

Contribution le : Aujourd'hui 12:54:33
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Lantiponner
Re: Robot footballeur fail
 0  #3
Je viens d'arriver
Inscrit: 20/05 00:38:03
Post(s): 89
Karma: 119
Par contre, pour un robot gymnaste ou danseur, c'est un win.


Contribution le : Aujourd'hui 12:58:04
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