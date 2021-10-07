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Daniellou Robot footballeur fail 1 #1

Je suis accro Inscrit: 18/11/2022 16:37 Post(s): 1364 Karma: 2554 Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 12:44:02

blahmeuh Re: Robot footballeur fail 0 #2

Membre Premium Inscrit: 07/10/2021 16:20 Post(s): 1541 Karma: 454 un vrai footballeur.

Contribution le : Aujourd'hui 12:54:33

Lantiponner Re: Robot footballeur fail 0 #3

Je viens d'arriver Inscrit: 20/05 00:38:03 Post(s): 89 Karma: 119



Par contre, pour un robot gymnaste ou danseur, c'est un win.

Contribution le : Aujourd'hui 12:58:04