|Daniellou
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Robot footballeur fail
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1 #1
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Je suis accro
Inscrit: 18/11/2022 16:37
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Karma: 2554
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Contribution le : Aujourd'hui 12:44:02
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|blahmeuh
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0 #2
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Membre Premium
Inscrit: 07/10/2021 16:20
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Karma: 454
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un vrai footballeur.
Contribution le : Aujourd'hui 12:54:33
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|Lantiponner
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0 #3
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Je viens d'arriver
Inscrit: 20/05 00:38:03
Post(s): 89
Karma: 119
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Par contre, pour un robot gymnaste ou danseur, c'est un win.
Contribution le : Aujourd'hui 12:58:04
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