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Lantiponner
Descendre une grue en rappel, tête en bas
 1  #1
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https://www.reddit.com/comments/1uoo6b2

Et s'apercevoir pendant la descente que la corde est trop courte.^^

Bon en réalité, il y a de fortes chances que tout soit préparé. Mais tout de même, c'était osé. La moindre erreur, et ça faisait sprotch.

Contribution le : Aujourd'hui 23:04:55
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FanfanLaTulipe
Re: Descendre une grue en rappel, tête en bas
 0  #2
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Déjà descendu.

Contribution le : Aujourd'hui 23:28:15
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blahmeuh
Re: Descendre une grue en rappel, tête en bas
 0  #3
Membre Premium
Inscrit: 07/10/2021 16:20
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déjà descendu 🙂

(je passe trop de temps sur Koreus, je connais presque toutes les vidéos ^^)

edit : devancé par fanfanplusrapide

Contribution le : Aujourd'hui 23:29:03
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Lantiponner
Re: Descendre une grue en rappel, tête en bas
 0  #4
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Inscrit: 20/05 00:38:03
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C'est contrariant les titres comme ça. J'ai cherché grue et rappel, ces mots n'apparaissent même pas dans le message... 😕

Contribution le : Aujourd'hui 23:43:33
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