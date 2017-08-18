Descendre une grue en rappel, tête en bas

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Et s'apercevoir pendant la descente que la corde est trop courte.^^



Bon en réalité, il y a de fortes chances que tout soit préparé. Mais tout de même, c'était osé. La moindre erreur, et ça faisait sprotch. Et s'apercevoir pendant la descente que la corde est trop courte.^^Bon en réalité, il y a de fortes chances que tout soit préparé. Mais tout de même, c'était osé. La moindre erreur, et ça faisait sprotch.

Contribution le : Aujourd'hui 23:04:55