|Lantiponner
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Descendre une grue en rappel, tête en bas
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1 #1
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https://www.reddit.com/comments/1uoo6b2
Et s'apercevoir pendant la descente que la corde est trop courte.^^
Bon en réalité, il y a de fortes chances que tout soit préparé. Mais tout de même, c'était osé. La moindre erreur, et ça faisait sprotch.
Contribution le : Aujourd'hui 23:04:55
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|FanfanLaTulipe
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0 #2
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Contribution le : Aujourd'hui 23:28:15
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|blahmeuh
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0 #3
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déjà descendu
(je passe trop de temps sur Koreus, je connais presque toutes les vidéos ^^)
edit : devancé par fanfanplusrapide
Contribution le : Aujourd'hui 23:29:03
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|Lantiponner
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0 #4
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C'est contrariant les titres comme ça. J'ai cherché grue et rappel, ces mots n'apparaissent même pas dans le message...
Contribution le : Aujourd'hui 23:43:33
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