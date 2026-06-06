L'impressionnante performance de Wesley Williams

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Ça doit être hyper difficile de pédaler avec 25 roues.



Le performeur Wesley Williams fait un tour sur un monocycle de 25 roues. Cette performance a été réalisée pour le Ringling Circus, un cirque itinérant américain. Pour l'anecdote, il détenait en 2022 le record mondial du plus haut monocycle monté (mais quelqu'un d'autre l'a battu en 2025). Ça doit être hyper difficile de pédaler avec 25 roues.Le performeur Wesley Williams fait un tour sur un monocycle de 25 roues. Cette performance a été réalisée pour le Ringling Circus, un cirque itinérant américain. Pour l'anecdote, il détenait en 2022 le record mondial du plus haut monocycle monté (mais quelqu'un d'autre l'a battu en 2025).

Contribution le : Aujourd'hui 00:38:37