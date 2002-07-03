Une maman explique pourquoi les kinder surprise sont interdits aux USA
|Daniellou
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Une maman explique pourquoi les kinder surprise sont interdits aux USA
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7 #1
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Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2556
Karma: 5421
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Démonstration :
Contribution le : 08/07 21:02:15
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|blahmeuh
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0 #2
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Membre Premium
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 2157
Karma: 533
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c'était quoi ce bruit sur la fin ?!
je crois que ça aurait encore plus mal finir...
Contribution le : 08/07 23:30:50
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|Mancuso
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2 #3
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Je m'installe
Inscrit: 29/10/2018 14:12
Post(s): 433
Karma: 295
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Comment ces gens là atteignent ils l'age adulte ?
Ils sont clairement pas adaptés.
Contribution le : 09/07 08:52:14
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|Lantiponner
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0 #4
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Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
Post(s): 696
Karma: 703
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Il semblerait que certains adultes sont aussi des "dumb fucks".
Contribution le : 09/07 09:42:13
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|Krobot
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0 #5
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Je viens d'arriver
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 0
Karma: 1039
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La vidéo est en article : Pourquoi les Kinder Surprise sont bannis aux US
Contribution le : 09/07 18:17:49
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|Crazy-13
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2 #6
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Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87447
Karma: 10060
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Mais les armes à feu, ça, ça va...
Contribution le : 09/07 19:45:16
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