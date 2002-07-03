Un crayon de papier en équilibre parfait

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@MYRRZINN

Si ton commentaire est sérieux, je trouve ça dommage de penser que les gens s'intéressant à ce genre de recherche sont cons. Le principe même de la recherche, c'est de parvenir à une résultat, sans savoir (et normalement sans se soucier) de ce qu'il donnera d'un point de vue utilitariste/matérialiste/productiviste. Autrement dit, peu importe "à quoi ça sert".



L'histoire de la science est jalonnée par de nombreux exemples de recherches jugées anecdotiques voire carrément inutiles ou foireuses, mais qui ont pourtant mené par la suite (parfois plusieurs décennies plus tard) à une utilité majeure que l'on ne pouvait pas prévoir. Un exemple (très résumé) parmi tant d'autres : le velcro a été inventé à partir de recherches sur des bardanes (les petites boules relou qui s'accrochent aux vêtements quand on se balade dans les hautes herbes) collées à un chien.







@Wiliwilliam

Ils sont parodiques, mais il récompensent des sujets de recherches réels et sérieux. C'est bien de le préciser.^^

Contribution le : 11/07 00:21:44