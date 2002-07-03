|Lantiponner
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Un crayon de papier en équilibre parfait
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5 #1
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Membre Premium
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https://www.reddit.com/comments/1uajclh
Une machine permet de maintenir un crayon de papier en équilibre parfait sur la pointe de sa mine.
Contribution le : 10/07 13:34:33
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|MYRRZINN
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1 #2
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Je masterise !
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Bin ça va faire vachement avancer la science et justifier les demandes de subventions. Non ? Sais pas. Mais il y a plus con que moi pour trouver ça génial et y foutre du pognon.
Contribution le : 10/07 14:56:31
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|Wiliwilliam
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2 #3
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Citation :
Ce genre d'avancés ne semblent pas être très utiles vue seule comme ça. Mais ce sont les applications dans certains domaines qui pourront être utiles. Concernant tout ce qui touche à l'équilibre, je pense beaucoup à l'aide aux personnes handicapées par exemple.
Les avancées qui changent la vie des gens, ça passe d'abord par ce genre d'expériences.
Contribution le : 10/07 15:34:27
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|blahmeuh
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2 #4
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J'adore le monde de la recherche
Contribution le : 10/07 18:52:05
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|Wiliwilliam
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1 #5
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Citation :
La cour des miracles . 'tain 'y en a des gratinés!
(Au cas où quelqu'un prendrait ça premier degré, je préfère le préciser tout de suite: les Ig Nobel sont parodiques)
Contribution le : 10/07 20:28:03
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|Lantiponner
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0 #6
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@MYRRZINN
Si ton commentaire est sérieux, je trouve ça dommage de penser que les gens s'intéressant à ce genre de recherche sont cons. Le principe même de la recherche, c'est de parvenir à une résultat, sans savoir (et normalement sans se soucier) de ce qu'il donnera d'un point de vue utilitariste/matérialiste/productiviste. Autrement dit, peu importe "à quoi ça sert".
L'histoire de la science est jalonnée par de nombreux exemples de recherches jugées anecdotiques voire carrément inutiles ou foireuses, mais qui ont pourtant mené par la suite (parfois plusieurs décennies plus tard) à une utilité majeure que l'on ne pouvait pas prévoir. Un exemple (très résumé) parmi tant d'autres : le velcro a été inventé à partir de recherches sur des bardanes (les petites boules relou qui s'accrochent aux vêtements quand on se balade dans les hautes herbes) collées à un chien.
@Wiliwilliam
Ils sont parodiques, mais il récompensent des sujets de recherches réels et sérieux. C'est bien de le préciser.^^
Contribution le : 11/07 00:21:44
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|Chrys77
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0 #7
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Je masterise !
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Je ne comprenais pas bien comment est calculée la correction pour rétablir l'équilibre, jusqu'à ce que je vois cet objectif qui doit analyser les mouvement du crayon
Contribution le : 11/07 10:01:12
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|Krobot
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0 #8
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Je viens d'arriver
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La vidéo est en article : Un crayon en équilibre sur sa pointe
Contribution le : 11/07 11:14:52
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|Crazy-13
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0 #9
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Je poste trop
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ça a pourtant pas l'air du tout précis comme machinerie.
Contribution le : 12/07 00:04:19
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|domi13180
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0 #10
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Je suis accro
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Citation :
Je ne connaissais pas ou j'ai oublié, mais certains prix sont étonnants. Et ce sont de vraies recherches ou faits qui sont récompensés.
Contribution le : 12/07 10:33:36
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