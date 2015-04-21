Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté



Bricci
Préparez le talc pour les mains qui suent
 1  #1
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 3216
Karma: 11221

https://instagram.com/p/DZpWxYWot6H

Contribution le : 11/07 11:55:16
Signaler

MYRRZINN
Re: Préparez le talc pour les mains qui suent
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3739
Karma: 5987
@Bricci
Merci pour la petite contrepèterie dans le titre.

Contribution le : 11/07 18:22:52
Signaler

Bricci
Re: Préparez le talc pour les mains qui suent
 0  #3
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 3216
Karma: 11221
@MYRRZINN Mais tu es un observateur aguerri ! 😉

Contribution le : 11/07 19:05:05
Signaler

vivaberthaga
Re: Préparez le talc pour les mains qui suent
 0  #4
Je masterise !
Inscrit: 21/04/2015 14:41
Post(s): 3857
Karma: 3871
DJPartie

Contribution le : 11/07 19:10:51
Signaler


 Haut   Précédent   Suivant






Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives | 🍪 Cookies

Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.