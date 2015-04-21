|Bricci
|
Préparez le talc pour les mains qui suent
|
1 #1
|
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 3216
Karma: 11221
|
Contribution le : 11/07 11:55:16
|Signaler
|MYRRZINN
|
0 #2
|
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3739
Karma: 5987
|
@Bricci
Merci pour la petite contrepèterie dans le titre.
Contribution le : 11/07 18:22:52
|Signaler
|Bricci
|
0 #3
|
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 3216
Karma: 11221
|
@MYRRZINN Mais tu es un observateur aguerri !
Contribution le : 11/07 19:05:05
|Signaler
|vivaberthaga
|
0 #4
|
Je masterise !
Inscrit: 21/04/2015 14:41
Post(s): 3857
Karma: 3871
|
Contribution le : 11/07 19:10:51
|Signaler