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Bricci
Un kitesurfer sauve un père et sa fille
 5  #1
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 3216
Karma: 11221

https://instagram.com/p/DW4StBnjZ8E

Contribution le : 11/07 12:04:49
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FMJ65
Re: Un kitesurfer sauve un père et sa fille
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17936
Karma: 7625
la gogo pro fausse la perspective mais ils ont l'air effectivement fort loin de la côte !!!!

Contribution le : 11/07 23:17:21
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Krobot
🤖 Sauvetage d'un père et sa fille par un kitesurfeur
 0  #3
Je viens d'arriver
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 0
Karma: 1040
La vidéo est en article : Sauvetage d'un père et sa fille par un kitesurfeur

Contribution le : 12/07 09:37:36
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Crazy-13
Re: Un kitesurfer sauve un père et sa fille
 0  #4
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87469
Karma: 10066
Comme quelqu'un l'a dit en commentaire sous l'article, quand elle veut elle me sauve, même si je ne suis pas en danger.

🥰

Contribution le : 12/07 14:06:01
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