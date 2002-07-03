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Bricci Un kitesurfer sauve un père et sa fille 5 #1

Je masterise ! Inscrit: 30/09/2019 09:31 Post(s): 3216 Karma: 11221

https://instagram.com/p/DW4StBnjZ8E

Contribution le : 11/07 12:04:49

FMJ65 Re: Un kitesurfer sauve un père et sa fille 0 #2

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 17936 Karma: 7625 la gogo pro fausse la perspective mais ils ont l'air effectivement fort loin de la côte !!!!

Contribution le : 11/07 23:17:21