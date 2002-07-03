|Bricci
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Un kitesurfer sauve un père et sa fille
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5 #1
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Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 3216
Karma: 11221
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Contribution le : 11/07 12:04:49
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|FMJ65
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17936
Karma: 7625
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la gogo pro fausse la perspective mais ils ont l'air effectivement fort loin de la côte !!!!
Contribution le : 11/07 23:17:21
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|Krobot
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0 #3
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Je viens d'arriver
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 0
Karma: 1040
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La vidéo est en article : Sauvetage d'un père et sa fille par un kitesurfeur
Contribution le : 12/07 09:37:36
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|Crazy-13
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0 #4
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Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87469
Karma: 10066
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Comme quelqu'un l'a dit en commentaire sous l'article, quand elle veut elle me sauve, même si je ne suis pas en danger.
Contribution le : 12/07 14:06:01
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