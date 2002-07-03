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Bricci Sauvetage d’un aigle 7 #1

Je masterise ! Inscrit: 30/09/2019 09:31 Post(s): 3216 Karma: 11221

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Contribution le : 11/07 12:10:34

FefefeuJejejeu Re: Sauvetage d’un aigle 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 18/03/2016 21:26 Post(s): 2085 Karma: 1314 Il avait froid le petit père, le sauveteur aurait pu lui prêter un chandail.

Contribution le : 11/07 13:18:18

Crazy-13 Re: Sauvetage d’un aigle 0 #4

Je poste trop Inscrit: 09/12/2005 16:32 Post(s): 87469 Karma: 10066 Mais pourquoi on dit des nageur qu'ils font le papillons quand il nage ainsi, alors que clairement ils font le pygargue?

Contribution le : 12/07 14:11:06