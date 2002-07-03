|Bricci
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Sauvetage d’un aigle
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7 #1
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Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
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Contribution le : 11/07 12:10:34
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|FefefeuJejejeu
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0 #2
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Je masterise !
Inscrit: 18/03/2016 21:26
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Il avait froid le petit père, le sauveteur aurait pu lui prêter un chandail.
Contribution le : 11/07 13:18:18
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|Krobot
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0 #3
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Je viens d'arriver
Inscrit: 03/07/2002 23:58
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La vidéo est en article : Sauvetage d’une pygargue à tête blanche en pleine mer
Contribution le : 12/07 08:45:07
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|Crazy-13
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0 #4
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Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
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Mais pourquoi on dit des nageur qu'ils font le papillons quand il nage ainsi, alors que clairement ils font le pygargue?
Contribution le : 12/07 14:11:06
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