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Bricci
Sauvetage d’un aigle
 7  #1
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 3216
Karma: 11221

https://instagram.com/p/DahS0FJM2gu

Contribution le : 11/07 12:10:34
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FefefeuJejejeu
Re: Sauvetage d’un aigle
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 18/03/2016 21:26
Post(s): 2085
Karma: 1314
Il avait froid le petit père, le sauveteur aurait pu lui prêter un chandail.

Contribution le : 11/07 13:18:18
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Krobot
🤖 Sauvetage d’une pygargue à tête blanche en pleine mer
 0  #3
Je viens d'arriver
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 0
Karma: 1040
La vidéo est en article : Sauvetage d’une pygargue à tête blanche en pleine mer

Contribution le : 12/07 08:45:07
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Crazy-13
Re: Sauvetage d’un aigle
 0  #4
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87469
Karma: 10066
Mais pourquoi on dit des nageur qu'ils font le papillons quand il nage ainsi, alors que clairement ils font le pygargue? 😁

Contribution le : 12/07 14:11:06
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