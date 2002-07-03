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Communauté



Kilroy1
Le roi du Yellowstone
 8  #1
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 22349
Karma: 31015

https://www.reddit.com/comments/1uu5gue

Contribution le : 12/07 11:55:06
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JackVance
Re: Le roi du Yellowstone
 7  #2
Je suis accro
Inscrit: 03/02/2008 16:42
Post(s): 1139
Karma: 1163
Citation :
"N'oubliez pas lors de votre sortie du parc, d'immortaliser votre venue à l'aide d'une photo souvenir.
Celle-ci sera en vente aux prix de 35$".





Citation :
"Merci pour votre visite et à bientôt !"

Contribution le : 12/07 12:05:03
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FMJ65
Re: Le roi du Yellowstone
 1  #3
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17943
Karma: 7628
Il n'aime pas être pris en photo, voilà tout !

Contribution le : 12/07 12:43:10
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Loom-
Re: Le roi du Yellowstone
 0  #4
Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
Post(s): 11218
Karma: 4798
Impressionnant par la taille ainsi que la puissance, le gars c'est un jouet, une brindille.

Contribution le : 12/07 17:05:45
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papives
Re: Le roi du Yellowstone
 1  #5
J'aime glander ici
Inscrit: 26/02/2007 18:55
Post(s): 6913
Karma: 4465
J'en ai filmé un aussi et il ne m'a pas menacé.

La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=1094076

bison

Contribution le : 12/07 19:11:02
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Jashugan13
Re: Le roi du Yellowstone
 0  #6
Je suis accro
Inscrit: 05/02/2010 21:38
Post(s): 525
Karma: 654
Voici les recommandation de bison futé : PAS PHOTO !

Contribution le : 12/07 20:56:50
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Krobot
🤖 Un bison projette un homme en l'air
 0  #7
Je viens d'arriver
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 0
Karma: 1040
La vidéo est en article : Un bison projette un homme en l'air

Contribution le : 13/07 08:58:29
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