|Kilroy1
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Le roi du Yellowstone
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8 #1
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Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
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Karma: 31015
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Contribution le : 12/07 11:55:06
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|JackVance
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7 #2
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Je suis accro
Inscrit: 03/02/2008 16:42
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Karma: 1163
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Citation :
"N'oubliez pas lors de votre sortie du parc, d'immortaliser votre venue à l'aide d'une photo souvenir.
Citation :
"Merci pour votre visite et à bientôt !"
Contribution le : 12/07 12:05:03
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|FMJ65
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1 #3
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
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Il n'aime pas être pris en photo, voilà tout !
Contribution le : 12/07 12:43:10
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|Loom-
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0 #4
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Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
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Karma: 4798
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Impressionnant par la taille ainsi que la puissance, le gars c'est un jouet, une brindille.
Contribution le : 12/07 17:05:45
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|papives
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1 #5
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J'aime glander ici
Inscrit: 26/02/2007 18:55
Post(s): 6913
Karma: 4465
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J'en ai filmé un aussi et il ne m'a pas menacé.
La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=1094076
bison
Contribution le : 12/07 19:11:02
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|Jashugan13
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0 #6
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Je suis accro
Inscrit: 05/02/2010 21:38
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Voici les recommandation de bison futé : PAS PHOTO !
Contribution le : 12/07 20:56:50
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|Krobot
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0 #7
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Je viens d'arriver
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 0
Karma: 1040
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La vidéo est en article : Un bison projette un homme en l'air
Contribution le : 13/07 08:58:29
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