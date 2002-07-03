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Kilroy1 Le roi du Yellowstone 8 #1

Membre Premium Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 22349 Karma: 31015

https://www.reddit.com/comments/1uu5gue

Contribution le : 12/07 11:55:06

JackVance Re: Le roi du Yellowstone 7 #2

Je suis accro Inscrit: 03/02/2008 16:42 Post(s): 1139 Karma: 1163 "N'oubliez pas lors de votre sortie du parc, d'immortaliser votre venue à l'aide d'une photo souvenir.

Celle-ci sera en vente aux prix de 35$".









Citation : "Merci pour votre visite et à bientôt !" Citation :Citation :

Contribution le : 12/07 12:05:03

FMJ65 Re: Le roi du Yellowstone 1 #3

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 17943 Karma: 7628 Il n'aime pas être pris en photo, voilà tout !

Contribution le : 12/07 12:43:10

Loom- Re: Le roi du Yellowstone 0 #4

Je poste trop Inscrit: 24/04/2013 16:27 Post(s): 11218 Karma: 4798 Impressionnant par la taille ainsi que la puissance, le gars c'est un jouet, une brindille.

Contribution le : 12/07 17:05:45

papives Re: Le roi du Yellowstone 1 #5

J'aime glander ici Inscrit: 26/02/2007 18:55 Post(s): 6913 Karma: 4465



La vidéo est déjà passée :



bison J'en ai filmé un aussi et il ne m'a pas menacé.La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=1094076 bison

Contribution le : 12/07 19:11:02

Jashugan13 Re: Le roi du Yellowstone 0 #6

Je suis accro Inscrit: 05/02/2010 21:38 Post(s): 525 Karma: 654 Voici les recommandation de bison futé : PAS PHOTO !

Contribution le : 12/07 20:56:50