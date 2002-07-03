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Pettoman Nouvelle arme russe (mal conçue) 10 #1

Je suis accro Inscrit: 28/01/2009 18:12 Post(s): 872 Karma: 1198 Chargement de la vidéo...





Des troupes russes ont montées une mitrailleuse d'hélicoptère YakB-12.7 sur un support fixe pour un entraînement, mais l'exercice a rapidement mal tourné. Enfin je sais pas si on peut vraiment dire "mal tourné" ! Des troupes russes ont montées une mitrailleuse d'hélicoptère YakB-12.7 sur un support fixe pour un entraînement, mais l'exercice a rapidement mal tourné. Enfin je sais pas si on peut vraiment dire "mal tourné" !

Contribution le : 12/07 19:34:33

FMJ65 Re: Nouvelle arme russe (mal conçue) 1 #2

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 17935 Karma: 7624 C'est quand même une bonne illustration de l'esprit d'innovation de l'armée russe ......

Contribution le : 12/07 22:03:57

favg56 Re: Nouvelle arme russe (mal conçue) 1 #3

Je m'installe Inscrit: 20/10/2022 15:20 Post(s): 258 Karma: 272

@FMJ65 a écrit:

C'est quand même une bonne illustration de l'esprit d'innovation de l'armée russe ......



Innovation tous azimuts ! Citation :Innovation tous azimuts !

Contribution le : 12/07 23:36:49

MYRRZINN Re: Nouvelle arme russe (mal conçue) 0 #5

Je masterise ! Inscrit: 09/01/2019 12:36 Post(s): 3739 Karma: 5987 On comprend mieux leur surmortalité sur le champ de bataille.

Contribution le : 13/07 09:10:54

Kilroy1 Re: Nouvelle arme russe (mal conçue) 0 #6

Membre Premium Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 22316 Karma: 30980 @MYRRZINN Là c'est différend, ils avancent ils se font tuer par les ukrainiens et s'ils reculent c'est par leurs officiers !

Contribution le : 13/07 09:16:21