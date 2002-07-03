Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté



Pettoman
Nouvelle arme russe (mal conçue)
 10  #1
Je suis accro
Inscrit: 28/01/2009 18:12
Post(s): 872
Karma: 1198



Des troupes russes ont montées une mitrailleuse d'hélicoptère YakB-12.7 sur un support fixe pour un entraînement, mais l'exercice a rapidement mal tourné. Enfin je sais pas si on peut vraiment dire "mal tourné" !

Contribution le : 12/07 19:34:33
Signaler

FMJ65
Re: Nouvelle arme russe (mal conçue)
 1  #2
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17935
Karma: 7624
C'est quand même une bonne illustration de l'esprit d'innovation de l'armée russe ......

Contribution le : 12/07 22:03:57
Signaler

favg56
Re: Nouvelle arme russe (mal conçue)
 1  #3
Je m'installe
Inscrit: 20/10/2022 15:20
Post(s): 258
Karma: 272
Citation :

@FMJ65 a écrit:
C'est quand même une bonne illustration de l'esprit d'innovation de l'armée russe ......


Innovation tous azimuts !

Contribution le : 12/07 23:36:49
Signaler

Azymute
Re: Nouvelle arme russe (mal conçue)
 2  #4
Je suis accro
Inscrit: 29/01/2012 19:04
Post(s): 917
Karma: 768
@favg56 Oui ? On me parle ?

Contribution le : 12/07 23:37:55
Signaler

MYRRZINN
Re: Nouvelle arme russe (mal conçue)
 0  #5
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3739
Karma: 5987
On comprend mieux leur surmortalité sur le champ de bataille.

Contribution le : 13/07 09:10:54
Signaler

Kilroy1
Re: Nouvelle arme russe (mal conçue)
 0  #6
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 22316
Karma: 30980
@MYRRZINN Là c'est différend, ils avancent ils se font tuer par les ukrainiens et s'ils reculent c'est par leurs officiers !

Contribution le : 13/07 09:16:21
Signaler

Krobot
🤖 Mitrailleuse rotative Fail
 0  #7
Je viens d'arriver
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 0
Karma: 1040
Merci @Jashugan13 @vivaberthaga @blahmeuh @MYRRZINN @TongSpadrilles @Irisciences @FMJ65 pour le vote.
La vidéo est en article : Mitrailleuse rotative Fail

Contribution le : 14/07 11:10:31
Signaler

Crazy-13
Re: Nouvelle arme russe (mal conçue)
 0  #8
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87469
Karma: 10063
On croirait voir un cartoon. 🤭

Contribution le : 14/07 11:17:47
Signaler

Mamethis
Re: Nouvelle arme russe (mal conçue)
 1  #9
Je suis accro
Inscrit: 03/11/2004 10:54
Post(s): 721
Karma: 1248
Roulette russe 2.0

Contribution le : 14/07 13:30:03
Signaler


 Haut   Précédent   Suivant






Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives | 🍪 Cookies

Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.