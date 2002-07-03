|Pettoman
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Nouvelle arme russe (mal conçue)
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10 #1
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Je suis accro
Inscrit: 28/01/2009 18:12
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Chargement de la vidéo...
Des troupes russes ont montées une mitrailleuse d'hélicoptère YakB-12.7 sur un support fixe pour un entraînement, mais l'exercice a rapidement mal tourné. Enfin je sais pas si on peut vraiment dire "mal tourné" !
Contribution le : 12/07 19:34:33
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|FMJ65
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1 #2
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
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C'est quand même une bonne illustration de l'esprit d'innovation de l'armée russe ......
Contribution le : 12/07 22:03:57
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|favg56
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1 #3
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Je m'installe
Inscrit: 20/10/2022 15:20
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Citation :
Innovation tous azimuts !
Contribution le : 12/07 23:36:49
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|Azymute
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2 #4
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Je suis accro
Inscrit: 29/01/2012 19:04
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@favg56 Oui ? On me parle ?
Contribution le : 12/07 23:37:55
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|MYRRZINN
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0 #5
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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On comprend mieux leur surmortalité sur le champ de bataille.
Contribution le : 13/07 09:10:54
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|Kilroy1
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0 #6
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Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
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@MYRRZINN Là c'est différend, ils avancent ils se font tuer par les ukrainiens et s'ils reculent c'est par leurs officiers !
Contribution le : 13/07 09:16:21
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|Krobot
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0 #7
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Je viens d'arriver
Inscrit: 03/07/2002 23:58
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Merci @Jashugan13 @vivaberthaga @blahmeuh @MYRRZINN @TongSpadrilles @Irisciences @FMJ65 pour le vote.
La vidéo est en article : Mitrailleuse rotative Fail
Contribution le : 14/07 11:10:31
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|Crazy-13
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0 #8
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Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
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On croirait voir un cartoon.
Contribution le : 14/07 11:17:47
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|Mamethis
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1 #9
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Je suis accro
Inscrit: 03/11/2004 10:54
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Roulette russe 2.0
Contribution le : 14/07 13:30:03
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