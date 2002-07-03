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Kilroy1
Un gamin trilingue
 8  #1
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 22337
Karma: 31001

https://www.reddit.com/comments/1uv47zy

Contribution le : 13/07 09:44:23
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Gog077
Re: Un gamin trilingue
 3  #2
Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
Post(s): 2781
Karma: 1557
N'empêche qu'il bave partout ! (bah quoi ? Faut bien lui trouver un défaut)

Contribution le : 13/07 10:17:20
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Krobot
🤖 Enfant trilingue
 0  #3
Je viens d'arriver
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 0
Karma: 1040
Merci @blahmeuh @Loom- @Gog077 @vivaberthaga @Irisciences @MYRRZINN @TongSpadrilles pour le vote.
La vidéo est en article : Enfant trilingue

Contribution le : 14/07 10:53:27
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Crazy-13
Re: Un gamin trilingue
 0  #4
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87469
Karma: 10066
l'éternuement m'a dégouté, j'étais en train de manger. 🤢

Contribution le : 14/07 11:28:13
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