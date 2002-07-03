|Kilroy1
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Un gamin trilingue
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8 #1
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Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 22337
Karma: 31001
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Contribution le : 13/07 09:44:23
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|Gog077
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3 #2
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Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
Post(s): 2781
Karma: 1557
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N'empêche qu'il bave partout ! (bah quoi ? Faut bien lui trouver un défaut)
Contribution le : 13/07 10:17:20
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|Krobot
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0 #3
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Je viens d'arriver
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 0
Karma: 1040
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Merci @blahmeuh @Loom- @Gog077 @vivaberthaga @Irisciences @MYRRZINN @TongSpadrilles pour le vote.
La vidéo est en article : Enfant trilingue
Contribution le : 14/07 10:53:27
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|Crazy-13
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0 #4
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Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87469
Karma: 10066
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l'éternuement m'a dégouté, j'étais en train de manger.
Contribution le : 14/07 11:28:13
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