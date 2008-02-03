|Kilroy1
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Quand c'est le coup de feu au resto
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4 #1
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Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 22377
Karma: 31100
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Contribution le : 14/07 10:23:24
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|Wiliwilliam
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1 #2
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Je poste trop
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 41541
Karma: 21386
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Être cuisinier demande un sens de l'organisation ultra développé sinon c'est vite la merde!
C'est très impressionnant.
Contribution le : 14/07 10:28:22
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|JackVance
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0 #3
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Je suis accro
Inscrit: 03/02/2008 16:42
Post(s): 1142
Karma: 1163
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Contribution le : 14/07 10:31:57
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