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Kilroy1
Quand c'est le coup de feu au resto
 4  #1
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 22377
Karma: 31100

https://www.reddit.com/comments/1uw2h97

Contribution le : 14/07 10:23:24
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Wiliwilliam
Re: Quand c'est le coup de feu au resto
 1  #2
Je poste trop
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 41541
Karma: 21386
Être cuisinier demande un sens de l'organisation ultra développé sinon c'est vite la merde! 😅
C'est très impressionnant.

Contribution le : 14/07 10:28:22
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JackVance
Re: Quand c'est le coup de feu au resto
 0  #3
Je suis accro
Inscrit: 03/02/2008 16:42
Post(s): 1142
Karma: 1163
Déjà postulé

Contribution le : 14/07 10:31:57
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