|Bricci
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Toc nazi
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4 #1
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Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
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Contribution le : 15/07 09:36:57
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|Wiliwilliam
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3 #2
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Je poste trop
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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Un petit HS de ma part... Mais c'est fou de se dire qu'à cause des films & emissions tv & cie, c'est rentré dans l'inconscient collectif que le syndrome de Tourette, ce sont des gus qui jurent et insultent à tout va.
Alors que la maladie s'exprime avant par des tics moteurs puis PARFOIS avec des tics vocaux qui sont souvent de simples sons.
Et même quand ces tics vocaux sont des mots, ils ne sont pas vulgaires en grande majorité. La coprolalie ne concerne qu'une petite minorité des personnes atteintes. Mais comme c'est "drôle", c'est sur-médiatisé.
Contribution le : 15/07 09:49:11
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|Crazy-13
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0 #3
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Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
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Doit quand même pas être évident comme toc à porter pour le coup.
Musk aurait eut le même:
Contribution le : 16/08 00:58:36
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|alfosynchro
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0 #4
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Je ne retrouve pas, mais j'ai déjà vu ici, si ce n'est cette vidéo, au moins une de la même époque avec cette personne.
En tout cas, elle a l'air bien connue en Allemagne et elle participe souvent à la chaîne Gewitter im Kopf.
Contribution le : 16/08 02:03:26
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|vector
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1 #5
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Je suis accro
Inscrit: 08/10/2011 11:45
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Citation :
https://www.koreus.com/modules/newbb/topic246248.html
Contribution le : 16/08 13:38:18
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