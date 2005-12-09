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Bricci
Toc nazi
 4  #1
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 3253
Karma: 11336

https://instagram.com/p/DapY5iHAl4T

Contribution le : 15/07 09:36:57
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Wiliwilliam
Re: Toc nazi
 3  #2
Je poste trop
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 41537
Karma: 21385
Un petit HS de ma part... Mais c'est fou de se dire qu'à cause des films & emissions tv & cie, c'est rentré dans l'inconscient collectif que le syndrome de Tourette, ce sont des gus qui jurent et insultent à tout va.
Alors que la maladie s'exprime avant par des tics moteurs puis PARFOIS avec des tics vocaux qui sont souvent de simples sons.
Et même quand ces tics vocaux sont des mots, ils ne sont pas vulgaires en grande majorité. La coprolalie ne concerne qu'une petite minorité des personnes atteintes. Mais comme c'est "drôle", c'est sur-médiatisé.

Contribution le : 15/07 09:49:11
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Crazy-13
Re: Toc nazi
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87506
Karma: 10068
Doit quand même pas être évident comme toc à porter pour le coup.

Musk aurait eut le même:

Contribution le : 16/08 00:58:36
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alfosynchro
Re: Toc nazi
 0  #4
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21103
Karma: 8798
Je ne retrouve pas, mais j'ai déjà vu ici, si ce n'est cette vidéo, au moins une de la même époque avec cette personne.

En tout cas, elle a l'air bien connue en Allemagne et elle participe souvent à la chaîne Gewitter im Kopf.

Contribution le : 16/08 02:03:26
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vector
Re: Toc nazi
 1  #5
Je suis accro
Inscrit: 08/10/2011 11:45
Post(s): 1874
Karma: 122
Citation :

@alfosynchro a écrit:
Je ne retrouve pas, mais j'ai déjà vu ici, si ce n'est cette vidéo, au moins une de la même époque avec cette personne.

En tout cas, elle a l'air bien connue en Allemagne et elle participe souvent à la chaîne Gewitter im Kopf.


https://www.koreus.com/modules/newbb/topic246248.html

Contribution le : 16/08 13:38:18
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