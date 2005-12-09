

Je poste trop Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 41537 Karma: 21385

Un petit HS de ma part... Mais c'est fou de se dire qu'à cause des films & emissions tv & cie, c'est rentré dans l'inconscient collectif que le syndrome de Tourette, ce sont des gus qui jurent et insultent à tout va.

Alors que la maladie s'exprime avant par des tics moteurs puis PARFOIS avec des tics vocaux qui sont souvent de simples sons.

Et même quand ces tics vocaux sont des mots, ils ne sont pas vulgaires en grande majorité. La coprolalie ne concerne qu'une petite minorité des personnes atteintes. Mais comme c'est "drôle", c'est sur-médiatisé.

Contribution le : 15/07 09:49:11