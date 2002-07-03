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Bricci Moyen moderne de capturer un buffle 8 #1

Je masterise ! Inscrit: 30/09/2019 09:31 Post(s): 3253 Karma: 11347

https://instagram.com/p/DZl9dn7SC0b

Contribution le : 15/07 15:39:51

Yazguen Re: Moyen moderne de capturer un buffle 0 #2

Membre Premium Inscrit: 18/02/2005 18:32 Post(s): 16520 Karma: 17093 Et moi qui pensais qu'ils allaient utiliser un pauvre lasso ^^

Contribution le : 15/07 16:11:58

MYRRZINN Re: Moyen moderne de capturer un buffle 1 #3

Je masterise ! Inscrit: 09/01/2019 12:36 Post(s): 3760 Karma: 5994 Manque plus que les images où ils le tuent. Ignoble.

Contribution le : 15/07 17:30:24

Gog077 Re: Moyen moderne de capturer un buffle 0 #4

Je masterise ! Inscrit: 01/07/2015 19:03 Post(s): 2789 Karma: 1561 Quelle horreur. Faudrait foutre en taule tous ceux qui prennent du plaisir à faire ça...

Contribution le : 15/07 18:04:52

Krobot 🤖 Cowboy moderne 0 #5

Je viens d'arriver Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 0 Karma: 1040 Jashugan13 @FanfanLaTulipe @Yazguen @blahmeuh @Inkonito @FMJ65 @TongSpadrilles pour le vote.

La vidéo est en article : Merci @pour le vote.La vidéo est en article : Cowboy moderne

Contribution le : 28/07 14:55:58

Wiliwilliam Re: Moyen moderne de capturer un buffle 0 #6

Je poste trop Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 41550 Karma: 21391 Ils se croient peut être dans Jurassic Park.

Contribution le : 28/07 16:44:54

Crazy-13 Re: Moyen moderne de capturer un buffle 0 #7

Je poste trop Inscrit: 09/12/2005 16:32 Post(s): 87516 Karma: 10072 Faudrait utiliser ça pour attraper ceux qui prennent la fuite en deux roues sans casque.

Contribution le : 28/07 23:34:27