|Bricci
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Moyen moderne de capturer un buffle
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8 #1
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Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
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Contribution le : 15/07 15:39:51
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|Yazguen
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0 #2
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Membre Premium
Inscrit: 18/02/2005 18:32
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Et moi qui pensais qu'ils allaient utiliser un pauvre lasso ^^
Contribution le : 15/07 16:11:58
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|MYRRZINN
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1 #3
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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Manque plus que les images où ils le tuent. Ignoble.
Contribution le : 15/07 17:30:24
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|Gog077
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0 #4
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Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
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Quelle horreur. Faudrait foutre en taule tous ceux qui prennent du plaisir à faire ça...
Contribution le : 15/07 18:04:52
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|Krobot
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0 #5
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Je viens d'arriver
Inscrit: 03/07/2002 23:58
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Merci @Jashugan13 @FanfanLaTulipe @Yazguen @blahmeuh @Inkonito @FMJ65 @TongSpadrilles pour le vote.
La vidéo est en article : Cowboy moderne
Contribution le : 28/07 14:55:58
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|Wiliwilliam
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0 #6
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Je poste trop
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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Ils se croient peut être dans Jurassic Park.
Contribution le : 28/07 16:44:54
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|Crazy-13
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0 #7
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Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
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Faudrait utiliser ça pour attraper ceux qui prennent la fuite en deux roues sans casque.
Contribution le : 28/07 23:34:27
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