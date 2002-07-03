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Bricci
Moyen moderne de capturer un buffle
 8  #1
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 3253
Karma: 11347

https://instagram.com/p/DZl9dn7SC0b

Contribution le : 15/07 15:39:51
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Yazguen
Re: Moyen moderne de capturer un buffle
 0  #2
Membre Premium
Inscrit: 18/02/2005 18:32
Post(s): 16520
Karma: 17093
Et moi qui pensais qu'ils allaient utiliser un pauvre lasso ^^

Contribution le : 15/07 16:11:58
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MYRRZINN
Re: Moyen moderne de capturer un buffle
 1  #3
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3760
Karma: 5994
Manque plus que les images où ils le tuent. Ignoble.

Contribution le : 15/07 17:30:24
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Gog077
Re: Moyen moderne de capturer un buffle
 0  #4
Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
Post(s): 2789
Karma: 1561
Quelle horreur. Faudrait foutre en taule tous ceux qui prennent du plaisir à faire ça...

Contribution le : 15/07 18:04:52
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Krobot
🤖 Cowboy moderne
 0  #5
Je viens d'arriver
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 0
Karma: 1040
Merci @Jashugan13 @FanfanLaTulipe @Yazguen @blahmeuh @Inkonito @FMJ65 @TongSpadrilles pour le vote.
La vidéo est en article : Cowboy moderne

Contribution le : 28/07 14:55:58
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Wiliwilliam
Re: Moyen moderne de capturer un buffle
 0  #6
Je poste trop
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 41550
Karma: 21391
Ils se croient peut être dans Jurassic Park.

Contribution le : 28/07 16:44:54
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Crazy-13
Re: Moyen moderne de capturer un buffle
 0  #7
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87516
Karma: 10072
Faudrait utiliser ça pour attraper ceux qui prennent la fuite en deux roues sans casque. 😈

Contribution le : 28/07 23:34:27
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