|Bricci
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Sauvetage d'un cheval à bout de forces
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3 #1
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Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
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Contribution le : 15/07 15:57:10
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|Gog077
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0 #2
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Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
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C'est dans quel pays qu'on exploite les chevaux jusqu'à la mort de cette façon ?
Contribution le : 15/07 18:01:58
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|JackVance
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2 #3
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Je suis accro
Inscrit: 03/02/2008 16:42
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@Gog077
Citation :
Ali Safari se distingue par son engagement sur TikTok et Instagram. Ce sauveteur vétérinaire parcourt le Maroc et l’Égypte pour secourir des chevaux et d’autres animaux en détresse. Partageant son quotidien de façon naturelle, il montre comment, par des gestes simples et réguliers, il est possible d’améliorer la vie de ces animaux. Ses vidéos, empreintes de modestie et d’empathie, créent un véritable lien avec sa communauté et encouragent d’autres personnes à s’impliquer.
Contribution le : 15/07 18:33:08
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|FMJ65
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0 #4
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
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ca me donnerait des envies de meurtre de telles images !....... Et puis du bien barbare, bien lent et douloureux, façon Peaux Rouges !!!
Contribution le : 15/07 19:10:07
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|Gog077
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0 #5
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Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
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@JackVance effectivement, pour avoir été en Égypte, il y avait des chevaux utilisés pour proposer des balades en calèche aux touristes près des pyramides, en plein cagnard, et ils faisaient peine à voir pour la plupart.
Contribution le : 15/07 19:39:52
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|Wiliwilliam
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0 #6
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Je poste trop
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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Citation :
Je te suggère d'aller voir ce topic.
Contribution le : 15/07 20:28:48
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