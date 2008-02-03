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Bricci
Sauvetage d'un cheval à bout de forces
 3  #1
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 3253
Karma: 11348

https://instagram.com/p/DaS-gxZI2eM

Contribution le : 15/07 15:57:10
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Gog077
Re: Sauvetage d'un cheval à bout de forces
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
Post(s): 2790
Karma: 1561
C'est dans quel pays qu'on exploite les chevaux jusqu'à la mort de cette façon ?

Contribution le : 15/07 18:01:58
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JackVance
Re: Sauvetage d'un cheval à bout de forces
 2  #3
Je suis accro
Inscrit: 03/02/2008 16:42
Post(s): 1147
Karma: 1167
@Gog077

Citation :
Ali Safari se distingue par son engagement sur TikTok et Instagram. Ce sauveteur vétérinaire parcourt le Maroc et l’Égypte pour secourir des chevaux et d’autres animaux en détresse. Partageant son quotidien de façon naturelle, il montre comment, par des gestes simples et réguliers, il est possible d’améliorer la vie de ces animaux. Ses vidéos, empreintes de modestie et d’empathie, créent un véritable lien avec sa communauté et encouragent d’autres personnes à s’impliquer.

Contribution le : 15/07 18:33:08
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FMJ65
Re: Sauvetage d'un cheval à bout de forces
 0  #4
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17958
Karma: 7629
ca me donnerait des envies de meurtre de telles images !....... Et puis du bien barbare, bien lent et douloureux, façon Peaux Rouges !!!

Contribution le : 15/07 19:10:07
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Gog077
Re: Sauvetage d'un cheval à bout de forces
 0  #5
Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
Post(s): 2790
Karma: 1561
@JackVance effectivement, pour avoir été en Égypte, il y avait des chevaux utilisés pour proposer des balades en calèche aux touristes près des pyramides, en plein cagnard, et ils faisaient peine à voir pour la plupart.

Contribution le : 15/07 19:39:52
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Wiliwilliam
Re: Sauvetage d'un cheval à bout de forces
 0  #6
Je poste trop
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 41550
Karma: 21391
Citation :

@FMJ65 a écrit:
ca me donnerait des envies de meurtre de telles images !....... Et puis du bien barbare, bien lent et douloureux, façon Peaux Rouges !!!


Je te suggère d'aller voir ce topic.

Contribution le : 15/07 20:28:48
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