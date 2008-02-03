Sauvetage d'un cheval à bout de forces



Je suis accro Inscrit: 03/02/2008 16:42 Post(s): 1147 Karma: 1167

Gog077



Citation : Ali Safari se distingue par son engagement sur TikTok et Instagram. Ce sauveteur vétérinaire parcourt le Maroc et l’Égypte pour secourir des chevaux et d’autres animaux en détresse. Partageant son quotidien de façon naturelle, il montre comment, par des gestes simples et réguliers, il est possible d’améliorer la vie de ces animaux. Ses vidéos, empreintes de modestie et d’empathie, créent un véritable lien avec sa communauté et encouragent d’autres personnes à s’impliquer. Citation :

Contribution le : 15/07 18:33:08