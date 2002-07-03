|Bricci
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Flic soupe au lait et scène étrange
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8 #1
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Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
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Contribution le : 16/07 18:16:11
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|JackVance
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0 #2
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Je suis accro
Inscrit: 03/02/2008 16:42
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Top cette vidéo !
J'ai bien ri (au lait), merci.
Contribution le : 16/07 18:53:00
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|blahmeuh
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1 #3
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Membre Premium
Inscrit: 07/10/2021 16:20
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ce bonus au milieu de la route !..
un lundi mémorable
Contribution le : 16/07 19:31:42
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|FanfanLaTulipe
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0 #4
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Je suis accro
Inscrit: 18/08/2017 11:12
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Au moins j'aurai appris ce qu'est un Top Case.
Contribution le : 16/07 21:43:44
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|Krobot
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0 #5
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Je viens d'arriver
Inscrit: 03/07/2002 23:58
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La vidéo est en article : Scène lunaire avec un policier à moto
Contribution le : 23/07 11:01:07
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|Crazy-13
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0 #6
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Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
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il a de la chance lui, parce que dans la même situation, avec moi c'est sûr que je finissais quand même par un contrôle des plus sévère pour avoir voulu rendre service, pour dire, une fois je me suis arrêté par erreur au signe d'un agent au bord de la route, mais en vrai, son bras levé était juste un salut qu'il faisait à quelqu'un qu'il connaissait, mais du coup, intrigué par le fait que je le sois mis sur le bas coté, ils en ont profité pour me contrôler, alors que ce n'était pas prévu au départ, et quitte à ce que je ne me sois pas arrêté pour rien, ils ont bien pris le temps de chercher le moindre petit truc qui pouvait m'être sanctionné...
Contribution le : 24/07 22:05:16
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