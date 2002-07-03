Flic soupe au lait et scène étrange



Je poste trop Inscrit: 09/12/2005 16:32 Post(s): 87537 Karma: 10072

il a de la chance lui, parce que dans la même situation, avec moi c'est sûr que je finissais quand même par un contrôle des plus sévère pour avoir voulu rendre service, pour dire, une fois je me suis arrêté par erreur au signe d'un agent au bord de la route, mais en vrai, son bras levé était juste un salut qu'il faisait à quelqu'un qu'il connaissait, mais du coup, intrigué par le fait que je le sois mis sur le bas coté, ils en ont profité pour me contrôler, alors que ce n'était pas prévu au départ, et quitte à ce que je ne me sois pas arrêté pour rien, ils ont bien pris le temps de chercher le moindre petit truc qui pouvait m'être sanctionné...

Contribution le : 24/07 22:05:16