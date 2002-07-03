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Bricci
Flic soupe au lait et scène étrange
 8  #1
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 3253
Karma: 11348

https://instagram.com/p/DZDH-0aDXvB

Contribution le : 16/07 18:16:11
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JackVance
Re: Flic soupe au lait et scène étrange
 0  #2
Je suis accro
Inscrit: 03/02/2008 16:42
Post(s): 1159
Karma: 1169
Top cette vidéo !
J'ai bien ri (au lait), merci.

Contribution le : 16/07 18:53:00
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blahmeuh
Re: Flic soupe au lait et scène étrange
 1  #3
Membre Premium
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 2197
Karma: 551
ce bonus au milieu de la route !..

un lundi mémorable

Contribution le : 16/07 19:31:42
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FanfanLaTulipe
Re: Flic soupe au lait et scène étrange
 0  #4
Je suis accro
Inscrit: 18/08/2017 11:12
Post(s): 680
Karma: 380
Au moins j'aurai appris ce qu'est un Top Case. 😉

Contribution le : 16/07 21:43:44
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Krobot
🤖 Scène lunaire avec un policier à moto
 0  #5
Je viens d'arriver
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 0
Karma: 1040
La vidéo est en article : Scène lunaire avec un policier à moto

Contribution le : 23/07 11:01:07
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Crazy-13
Re: Flic soupe au lait et scène étrange
 0  #6
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87537
Karma: 10072
il a de la chance lui, parce que dans la même situation, avec moi c'est sûr que je finissais quand même par un contrôle des plus sévère pour avoir voulu rendre service, pour dire, une fois je me suis arrêté par erreur au signe d'un agent au bord de la route, mais en vrai, son bras levé était juste un salut qu'il faisait à quelqu'un qu'il connaissait, mais du coup, intrigué par le fait que je le sois mis sur le bas coté, ils en ont profité pour me contrôler, alors que ce n'était pas prévu au départ, et quitte à ce que je ne me sois pas arrêté pour rien, ils ont bien pris le temps de chercher le moindre petit truc qui pouvait m'être sanctionné...

Contribution le : 24/07 22:05:16
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