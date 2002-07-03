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Daniellou
Une jeune fille fait de jolis moves de danse
 7  #1
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2761
Karma: 5804

Contribution le : 17/07 08:22:54
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MYRRZINN
Re: Une jeune fille fait de jolis moves de danse
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3768
Karma: 5997
Quel talent !

Contribution le : 17/07 08:48:56
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Wiliwilliam
Re: Une jeune fille fait de jolis moves de danse
 0  #3
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 41573
Karma: 21303
En crocs

Contribution le : 17/07 09:07:02
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Chrys77
Re: Une jeune fille fait de jolis moves de danse
 0  #4
Je masterise !
Inscrit: 18/03/2009 13:02
Post(s): 4874
Karma: 3451
Une très belle variante

Contribution le : 17/07 10:06:39
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Loom-
Re: Une jeune fille fait de jolis moves de danse
 0  #5
Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
Post(s): 11231
Karma: 4800
Avec les phase de popping j'adore.

Bravo.

Contribution le : 17/07 10:54:06
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FMJ65
Re: Une jeune fille fait de jolis moves de danse
 0  #6
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17961
Karma: 7630
Sacrément douée !

Contribution le : 17/07 12:49:09
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Krobot
🤖 Vanessa « Power » Kujawiak danse sur Billie Jean
 0  #7
Je viens d'arriver
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 0
Karma: 1040
Merci @FanfanLaTulipe @MYRRZINN @Loom- @FMJ65 @Gog077 @TongSpadrilles pour le vote.
La vidéo est en article : Vanessa « Power » Kujawiak danse sur Billie Jean

Contribution le : 22/07 16:04:16
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Crazy-13
Re: Une jeune fille fait de jolis moves de danse
 0  #8
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87537
Karma: 10073
Mais que quelqu'un lui vienne en aide à la fin, on voit clairement qu'elle est possédé ici.

👹

Contribution le : 22/07 23:41:48
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