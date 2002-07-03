|Daniellou
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Une jeune fille fait de jolis moves de danse
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7 #1
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Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
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Contribution le : 17/07 08:22:54
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|MYRRZINN
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0 #2
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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Quel talent !
Contribution le : 17/07 08:48:56
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|Wiliwilliam
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0 #3
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Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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En crocs
Contribution le : 17/07 09:07:02
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|Chrys77
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0 #4
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Je masterise !
Inscrit: 18/03/2009 13:02
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Une très belle variante
Contribution le : 17/07 10:06:39
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|Loom-
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0 #5
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Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
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Avec les phase de popping j'adore.
Bravo.
Contribution le : 17/07 10:54:06
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|FMJ65
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0 #6
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
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Sacrément douée !
Contribution le : 17/07 12:49:09
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|Krobot
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0 #7
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Je viens d'arriver
Inscrit: 03/07/2002 23:58
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Merci @FanfanLaTulipe @MYRRZINN @Loom- @FMJ65 @Gog077 @TongSpadrilles pour le vote.
La vidéo est en article : Vanessa « Power » Kujawiak danse sur Billie Jean
Contribution le : 22/07 16:04:16
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|Crazy-13
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0 #8
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Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
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Mais que quelqu'un lui vienne en aide à la fin, on voit clairement qu'elle est possédé ici.
Contribution le : 22/07 23:41:48
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