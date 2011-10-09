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Kilroy1
2 serpents qui se battent et roulent sur eux-mêmes
 3  #1
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 22405
Karma: 31130

https://www.reddit.com/comments/1uy5z4l

Contribution le : 17/07 13:01:48
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domi13180
Re: 2 serpents qui se battent et roulent sur eux-mêmes
 0  #2
Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 1978
Karma: 5402
La langue employée laisse supposer qu'ils ont terminés en tranches dans une gamelle.

Contribution le : 17/07 13:59:44
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favg56
Re: 2 serpents qui se battent et roulent sur eux-mêmes
 2  #3
Je m'installe
Inscrit: 20/10/2022 15:20
Post(s): 258
Karma: 272
Arrêtez votre moteur !

Contribution le : 17/07 16:57:33
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MYRRZINN
Re: 2 serpents qui se battent et roulent sur eux-mêmes
 0  #4
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3768
Karma: 5997
En fait, c'est pour s'accoupler à la fin.

Contribution le : 17/07 19:02:06
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blahmeuh
Re: 2 serpents qui se battent et roulent sur eux-mêmes
 0  #5
Membre Premium
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 2198
Karma: 551
Vous croyez qu'ils ont eu le tournis à un moment ?

Contribution le : 18/07 00:00:27
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