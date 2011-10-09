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Daniellou
Rivière de pinard
 1  #1
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le 10 septembre 2023 deux cuves de la distillerie Levira ont cédé brutalement. Environ 2,2 millions de litres de vin rouge se sont répandus dans les rues du village. La pente du village a transformé l’écoulement en véritable torrent rouge dans les ruelles.

Contribution le : 19/07 07:57:24
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MYRRZINN
Re: Rivière de pinard
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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Déjà déversé.

Contribution le : 19/07 08:25:12
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Kilroy1
Re: Rivière de pinard
 0  #3
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Contribution le : 19/07 08:33:22
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Daniellou
Re: Rivière de pinard
 0  #4
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Inscrit: 18/11/2022 16:37
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Rhaa j'ai cherché pourtant
Edit : ok je me contentais de faire quelques recherches par mots clés sans toucher aux réglages apprès avoir cliqué sur rechercher toujours dispo en haut du site. Du coup je devrais faire un peu moins de DJP à l'avenir

Contribution le : 19/07 08:33:22
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Kilroy1
Re: Rivière de pinard
 0  #5
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@Daniellou En prenant uniquement le mot vin et par date

Contribution le : 19/07 08:34:11
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