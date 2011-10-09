|Daniellou
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Rivière de pinard
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1 #1
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le 10 septembre 2023 deux cuves de la distillerie Levira ont cédé brutalement. Environ 2,2 millions de litres de vin rouge se sont répandus dans les rues du village. La pente du village a transformé l’écoulement en véritable torrent rouge dans les ruelles.
Contribution le : 19/07 07:57:24
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|MYRRZINN
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0 #2
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Je masterise !
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Déjà déversé.
Contribution le : 19/07 08:25:12
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|Kilroy1
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0 #3
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Contribution le : 19/07 08:33:22
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|Daniellou
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0 #4
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Rhaa j'ai cherché pourtant
Edit : ok je me contentais de faire quelques recherches par mots clés sans toucher aux réglages apprès avoir cliqué sur rechercher toujours dispo en haut du site. Du coup je devrais faire un peu moins de DJP à l'avenir
Contribution le : 19/07 08:33:22
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|Kilroy1
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0 #5
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@Daniellou En prenant uniquement le mot vin et par date
Contribution le : 19/07 08:34:11
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