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Daniellou Rivière de pinard 1 #1

Membre Premium Inscrit: 18/11/2022 16:37 Post(s): 2784 Karma: 5836

le 10 septembre 2023 deux cuves de la distillerie Levira ont cédé brutalement. Environ 2,2 millions de litres de vin rouge se sont répandus dans les rues du village. La pente du village a transformé l’écoulement en véritable torrent rouge dans les ruelles.

Contribution le : 19/07 07:57:24

Daniellou Re: Rivière de pinard 0 #4

Membre Premium Inscrit: 18/11/2022 16:37 Post(s): 2784 Karma: 5836 Rhaa j'ai cherché pourtant

Edit : ok je me contentais de faire quelques recherches par mots clés sans toucher aux réglages apprès avoir cliqué sur rechercher toujours dispo en haut du site. Du coup je devrais faire un peu moins de DJP à l'avenir

Contribution le : 19/07 08:33:22

Kilroy1 Re: Rivière de pinard 0 #5

Membre Premium Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 22420 Karma: 31174 @Daniellou En prenant uniquement le mot vin et par date

Contribution le : 19/07 08:34:11

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