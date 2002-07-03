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Kilroy1
Un mec claque une autruche
 8  #1
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 22420
Karma: 31174

https://www.reddit.com/comments/1v09thy

Contribution le : 19/07 09:34:46
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MYRRZINN
Re: Un mec claque une autruche
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3771
Karma: 6000
Il avait aussi le temps pour rajouter un coup de pied au cul.

Contribution le : 19/07 11:59:52
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Chrys77
Re: Un mec claque une autruche
 1  #3
Je masterise !
Inscrit: 18/03/2009 13:02
Post(s): 4898
Karma: 3458
Ca peut se comprendre, elle voulait lui piquer sa mob !

Contribution le : 19/07 12:40:12
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Krobot
🤖 Un mec claque une autruche
 0  #4
Je viens d'arriver
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 0
Karma: 1040
Merci @alfosynchro @blahmeuh @FanfanLaTulipe @MYRRZINN @lsdYoYo @vivaberthaga @TongSpadrilles pour le vote.
La vidéo est en article : Un mec claque une autruche

Contribution le : 21/07 16:06:42
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FMJ65
Re: 🤖 Un mec claque une autruche
 1  #5
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17966
Karma: 7631
Faut quand même être sûr de son "coup" car il ne faut pas prendre une autruche à la légère. En tout cas les mâles. Ca peut tuer d'un seul coup de patte, même une lionne !
Et à la couleur, je dirais que c'est bien un mâle !


Contribution le : 21/07 16:56:21
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Crazy-13
Re: Un mec claque une autruche
 0  #6
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87551
Karma: 10079
il a de la chance d'être tombé sur une autruche pas bien violente.

Contribution le : 21/07 19:27:08
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