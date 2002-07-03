|Kilroy1
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Un mec claque une autruche
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8 #1
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Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
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Contribution le : 19/07 09:34:46
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|MYRRZINN
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0 #2
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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Il avait aussi le temps pour rajouter un coup de pied au cul.
Contribution le : 19/07 11:59:52
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|Chrys77
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1 #3
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Je masterise !
Inscrit: 18/03/2009 13:02
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Ca peut se comprendre, elle voulait lui piquer sa mob !
Contribution le : 19/07 12:40:12
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|Krobot
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0 #4
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Je viens d'arriver
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 0
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Merci @alfosynchro @blahmeuh @FanfanLaTulipe @MYRRZINN @lsdYoYo @vivaberthaga @TongSpadrilles pour le vote.
La vidéo est en article : Un mec claque une autruche
Contribution le : 21/07 16:06:42
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|FMJ65
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1 #5
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
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Faut quand même être sûr de son "coup" car il ne faut pas prendre une autruche à la légère. En tout cas les mâles. Ca peut tuer d'un seul coup de patte, même une lionne !
Et à la couleur, je dirais que c'est bien un mâle !
Contribution le : 21/07 16:56:21
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|Crazy-13
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0 #6
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Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
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il a de la chance d'être tombé sur une autruche pas bien violente.
Contribution le : 21/07 19:27:08
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