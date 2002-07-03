🤖 Un mec claque une autruche



Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 17966 Karma: 7631

Faut quand même être sûr de son "coup" car il ne faut pas prendre une autruche à la légère. En tout cas les mâles. Ca peut tuer d'un seul coup de patte, même une lionne !

Et à la couleur, je dirais que c'est bien un mâle !





Contribution le : 21/07 16:56:21