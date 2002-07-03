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Kilroy1 Des ingénieurs ont conçu un drone transparent 8 #1

Membre Premium Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 22423 Karma: 31174

https://www.reddit.com/comments/1v029i8



En exploitant les particularités de la vision humaine En exploitant les particularités de la vision humaine

Contribution le : 19/07 12:28:51

Padma Re: Des ingénieurs on conçus un drone transparent 2 #2

Je masterise ! Inscrit: 25/12/2015 15:30 Post(s): 2588 Karma: 4711 Je sens qu'on va voir plein de mauvais usages de ces drones.

Contribution le : 19/07 15:01:45

Krobot 🤖 Drone invisible 0 #4

Je viens d'arriver Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 0 Karma: 1040 Padma @lsdYoYo @MYRRZINN @blahmeuh @Lantiponner @TongSpadrilles pour le vote.

La vidéo est en article : Merci @pour le vote.La vidéo est en article : Drone invisible

Contribution le : 21/07 15:41:52