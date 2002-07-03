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Kilroy1
Des ingénieurs ont conçu un drone transparent
 8  #1
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 22423
Karma: 31174

https://www.reddit.com/comments/1v029i8

En exploitant les particularités de la vision humaine

Contribution le : 19/07 12:28:51
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Padma
Re: Des ingénieurs on conçus un drone transparent
 2  #2
Je masterise !
Inscrit: 25/12/2015 15:30
Post(s): 2588
Karma: 4711
Je sens qu'on va voir plein de mauvais usages de ces drones.

Contribution le : 19/07 15:01:45
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blahmeuh
Re: Des ingénieurs ont conçu un drone transparent
 0  #3
Membre Premium
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 2200
Karma: 552
Si on le voit moins, niveau bruit ça compense.

Contribution le : 19/07 19:06:03
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Krobot
🤖 Drone invisible
 0  #4
Je viens d'arriver
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 0
Karma: 1040
Merci @Padma @lsdYoYo @MYRRZINN @blahmeuh @Lantiponner @TongSpadrilles pour le vote.
La vidéo est en article : Drone invisible

Contribution le : 21/07 15:41:52
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Crazy-13
Re: Des ingénieurs ont conçu un drone transparent
 0  #5
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87551
Karma: 10079
j'aurais aimé avoir le son

Contribution le : 21/07 19:24:04
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