|Kilroy1
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Des ingénieurs ont conçu un drone transparent
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8 #1
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Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
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https://www.reddit.com/comments/1v029i8
En exploitant les particularités de la vision humaine
Contribution le : 19/07 12:28:51
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|Padma
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2 #2
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Je masterise !
Inscrit: 25/12/2015 15:30
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Je sens qu'on va voir plein de mauvais usages de ces drones.
Contribution le : 19/07 15:01:45
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|blahmeuh
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0 #3
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Membre Premium
Inscrit: 07/10/2021 16:20
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Si on le voit moins, niveau bruit ça compense.
Contribution le : 19/07 19:06:03
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|Krobot
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0 #4
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Je viens d'arriver
Inscrit: 03/07/2002 23:58
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Merci @Padma @lsdYoYo @MYRRZINN @blahmeuh @Lantiponner @TongSpadrilles pour le vote.
La vidéo est en article : Drone invisible
Contribution le : 21/07 15:41:52
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|Crazy-13
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0 #5
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Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
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j'aurais aimé avoir le son
Contribution le : 21/07 19:24:04
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