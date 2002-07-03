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Kilroy1
Plonger un ballon dans de l'azote liquide
 11  #1
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 22420
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https://www.reddit.com/comments/1uzw68p

Contribution le : 19/07 12:36:51
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Chrys77
Re: Plonger un ballon dans de l'azote liquide
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 18/03/2009 13:02
Post(s): 4897
Karma: 3458
Je devrais essayer ça dans mon dressing pour gagner de la place

Contribution le : 19/07 12:44:49
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Slider1
Re: Plonger un ballon dans de l'azote liquide
 5  #3
Je suis accro
Inscrit: 23/05/2005 04:07
Post(s): 538
Karma: 125
@Chrys77 tu as des poupées gonflables dans ton dressing ?

Contribution le : 19/07 14:11:23
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lsdYoYo
Re: Plonger un ballon dans de l'azote liquide
 0  #4
Je masterise !
Inscrit: 09/05/2014 15:01
Post(s): 2962
Karma: 1904
Belle illustration de PV=nRT.

Je ne pensais pas que l'enveloppe du ballon résisterait.

Contribution le : 19/07 15:39:38
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Chrys77
Re: Plonger un ballon dans de l'azote liquide
 0  #5
Je masterise !
Inscrit: 18/03/2009 13:02
Post(s): 4897
Karma: 3458
@Slider1 Comment tu le sais ? 🙂

Contribution le : 20/07 11:53:33
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Lantiponner
Re: Plonger un ballon dans de l'azote liquide
 0  #6
Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
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Karma: 625
@Chrys77
Bé à moins que tes habits ne soient remplis d'air, il n'y a pas beaucoup d'autres possibilités. Quelques affaires de piscine éventuellement.^^

Contribution le : 20/07 15:23:37
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Chrys77
Re: Plonger un ballon dans de l'azote liquide
 0  #7
Je masterise !
Inscrit: 18/03/2009 13:02
Post(s): 4897
Karma: 3458
@Slider1
@Lantiponner
c'est à ça que je pensais, espèces de pervers ! 🙂

Contribution le : 20/07 16:25:38
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Lantiponner
Re: Plonger un ballon dans de l'azote liquide
 0  #8
Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
Post(s): 756
Karma: 625
@Chrys77
Je n'avais jamais vu ce modèle de poupée gonflable. C'est vrai que c'est plus discret. 😁



En vrai, je me demande dans quelle mesure les vêtements dans le sac contrebalancent l'efficacité de l'azote liquide. Peut-être que ça reste plus efficace avec un aspirateur.^^

Contribution le : 20/07 16:32:22
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Chrys77
Re: Plonger un ballon dans de l'azote liquide
 0  #9
Je masterise !
Inscrit: 18/03/2009 13:02
Post(s): 4897
Karma: 3458
@Lantiponner Tu as surement raison Jammy ! 🙂

Contribution le : 20/07 16:38:03
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Krobot
🤖 Ballon de baudruche dans l'azote liquide
 0  #10
Je viens d'arriver
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 0
Karma: 1040
Merci @Loom- @vivaberthaga @lsdYoYo @Tenson @blahmeuh @FefefeuJejejeu @TongSpadrilles @Daniellou @Lantiponner @Jashugan13 pour le vote.
La vidéo est en article : Ballon de baudruche dans l'azote liquide

Contribution le : 21/07 15:19:17
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Crazy-13
Re: Plonger un ballon dans de l'azote liquide
 0  #11
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87551
Karma: 10079
ça se "regonfle" bien plus rapidement que je ne l'aurais pensé.

Contribution le : 21/07 19:22:40
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