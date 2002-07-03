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Kilroy1 Plonger un ballon dans de l'azote liquide 11 #1

Membre Premium Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 22420 Karma: 31174

https://www.reddit.com/comments/1uzw68p

Contribution le : 19/07 12:36:51

Chrys77 Re: Plonger un ballon dans de l'azote liquide 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 18/03/2009 13:02 Post(s): 4897 Karma: 3458 Je devrais essayer ça dans mon dressing pour gagner de la place

Contribution le : 19/07 12:44:49

Lantiponner Re: Plonger un ballon dans de l'azote liquide 0 #6

Membre Premium Inscrit: 20/05 00:38:03 Post(s): 756 Karma: 625 @Chrys77

Bé à moins que tes habits ne soient remplis d'air, il n'y a pas beaucoup d'autres possibilités. Quelques affaires de piscine éventuellement.^^

Contribution le : 20/07 15:23:37

Lantiponner Re: Plonger un ballon dans de l'azote liquide 0 #8

Membre Premium Inscrit: 20/05 00:38:03 Post(s): 756 Karma: 625 Chrys77

Je n'avais jamais vu ce modèle de poupée gonflable. C'est vrai que c'est plus discret.







En vrai, je me demande dans quelle mesure les vêtements dans le sac contrebalancent l'efficacité de l'azote liquide. Peut-être que ça reste plus efficace avec un aspirateur.^^ Je n'avais jamais vu ce modèle de poupée gonflable. C'est vrai que c'est plus discret.En vrai, je me demande dans quelle mesure les vêtements dans le sac contrebalancent l'efficacité de l'azote liquide. Peut-être que ça reste plus efficace avec un aspirateur.^^

Contribution le : 20/07 16:32:22

Chrys77 Re: Plonger un ballon dans de l'azote liquide 0 #9

Je masterise ! Inscrit: 18/03/2009 13:02 Post(s): 4897 Karma: 3458 Lantiponner Tu as surement raison Jammy ! Tu as surement raison Jammy !

Contribution le : 20/07 16:38:03