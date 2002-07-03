|Kilroy1
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Plonger un ballon dans de l'azote liquide
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11 #1
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Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
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Contribution le : 19/07 12:36:51
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|Chrys77
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0 #2
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Je masterise !
Inscrit: 18/03/2009 13:02
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Je devrais essayer ça dans mon dressing pour gagner de la place
Contribution le : 19/07 12:44:49
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|Slider1
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5 #3
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Je suis accro
Inscrit: 23/05/2005 04:07
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@Chrys77 tu as des poupées gonflables dans ton dressing ?
Contribution le : 19/07 14:11:23
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|lsdYoYo
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0 #4
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Je masterise !
Inscrit: 09/05/2014 15:01
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Belle illustration de PV=nRT.
Je ne pensais pas que l'enveloppe du ballon résisterait.
Contribution le : 19/07 15:39:38
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|Chrys77
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0 #5
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Je masterise !
Inscrit: 18/03/2009 13:02
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@Slider1 Comment tu le sais ?
Contribution le : 20/07 11:53:33
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|Lantiponner
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0 #6
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@Chrys77
Bé à moins que tes habits ne soient remplis d'air, il n'y a pas beaucoup d'autres possibilités. Quelques affaires de piscine éventuellement.^^
Contribution le : 20/07 15:23:37
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|Chrys77
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0 #7
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Je masterise !
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Contribution le : 20/07 16:25:38
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|Lantiponner
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0 #8
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Membre Premium
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@Chrys77
Je n'avais jamais vu ce modèle de poupée gonflable. C'est vrai que c'est plus discret.
En vrai, je me demande dans quelle mesure les vêtements dans le sac contrebalancent l'efficacité de l'azote liquide. Peut-être que ça reste plus efficace avec un aspirateur.^^
Contribution le : 20/07 16:32:22
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|Chrys77
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0 #9
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Je masterise !
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@Lantiponner Tu as surement raison Jammy !
Contribution le : 20/07 16:38:03
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|Krobot
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0 #10
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Je viens d'arriver
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Merci @Loom- @vivaberthaga @lsdYoYo @Tenson @blahmeuh @FefefeuJejejeu @TongSpadrilles @Daniellou @Lantiponner @Jashugan13 pour le vote.
La vidéo est en article : Ballon de baudruche dans l'azote liquide
Contribution le : 21/07 15:19:17
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|Crazy-13
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0 #11
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Je poste trop
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ça se "regonfle" bien plus rapidement que je ne l'aurais pensé.
Contribution le : 21/07 19:22:40
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