|Daniellou
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Une femme s'entraine au kung-fu
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7 #1
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Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
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Ça fait pas rire pour les coups!
Contribution le : 20/07 09:56:14
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|MYRRZINN
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0 #2
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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Ben, chez nous, il existe un ars martial plus pacifique (avec de l'alcool, pas l'autre pour les chochottes) comme la Belotte où le mec qui perd s'allonge après 5 Ricards.
Contribution le : 20/07 14:34:14
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|FMJ65
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0 #3
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
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Impressionnante la nana.
Vous avez noté avec quel intensité son coach la surveille. Ca doit pas rigoler tous les jours avec lui .......
Si l'expérience vous tente .... https://yukungfu.com/
Contribution le : 20/07 16:09:45
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|Krobot
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0 #4
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Je viens d'arriver
Inscrit: 03/07/2002 23:58
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La vidéo est en article : Une femme s'entraine au kung-fu
Contribution le : 21/07 10:39:19
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|Crazy-13
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0 #5
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Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
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jamais compris l'intérêt de prendre des coups volontairement, le mieux c'est de ne jamais en recevoir, et que si combat il y a, être le seul à en donner.
Contribution le : 21/07 12:53:58
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|FMJ65
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0 #6
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
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le mieux c'est d'en donner et de ne pas en recevoir en retour !
Contribution le : 21/07 14:07:08
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