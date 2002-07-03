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Daniellou
Une femme s'entraine au kung-fu
 7  #1
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2785
Karma: 5841
Ça fait pas rire pour les coups!

Contribution le : 20/07 09:56:14
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MYRRZINN
Re: Une femme s'entraine au kung-fu
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3771
Karma: 6000
Ben, chez nous, il existe un ars martial plus pacifique (avec de l'alcool, pas l'autre pour les chochottes) comme la Belotte où le mec qui perd s'allonge après 5 Ricards.

Contribution le : 20/07 14:34:14
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FMJ65
Re: Une femme s'entraine au kung-fu
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17966
Karma: 7631
Impressionnante la nana.
Vous avez noté avec quel intensité son coach la surveille. Ca doit pas rigoler tous les jours avec lui .......
Si l'expérience vous tente .... https://yukungfu.com/

Contribution le : 20/07 16:09:45
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Krobot
🤖 Une femme s'entraine au kung-fu
 0  #4
Je viens d'arriver
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 0
Karma: 1040
La vidéo est en article : Une femme s'entraine au kung-fu

Contribution le : 21/07 10:39:19
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Crazy-13
Re: Une femme s'entraine au kung-fu
 0  #5
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87551
Karma: 10079
jamais compris l'intérêt de prendre des coups volontairement, le mieux c'est de ne jamais en recevoir, et que si combat il y a, être le seul à en donner.

Contribution le : 21/07 12:53:58
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FMJ65
Re: Une femme s'entraine au kung-fu
 0  #6
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17966
Karma: 7631
le mieux c'est d'en donner et de ne pas en recevoir en retour ! 😁😁😁😝

Contribution le : 21/07 14:07:08
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