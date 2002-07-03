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Daniellou Une femme s'entraine au kung-fu 7 #1

Membre Premium Inscrit: 18/11/2022 16:37 Post(s): 2785 Karma: 5841 Ça fait pas rire pour les coups!

Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : 20/07 09:56:14

MYRRZINN Re: Une femme s'entraine au kung-fu 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 09/01/2019 12:36 Post(s): 3771 Karma: 6000 Ben, chez nous, il existe un ars martial plus pacifique (avec de l'alcool, pas l'autre pour les chochottes) comme la Belotte où le mec qui perd s'allonge après 5 Ricards.

Contribution le : 20/07 14:34:14

FMJ65 Re: Une femme s'entraine au kung-fu 0 #3

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 17966 Karma: 7631

Vous avez noté avec quel intensité son coach la surveille. Ca doit pas rigoler tous les jours avec lui .......

Si l'expérience vous tente .... Impressionnante la nana.Vous avez noté avec quel intensité son coach la surveille. Ca doit pas rigoler tous les jours avec lui .......Si l'expérience vous tente .... https://yukungfu.com/

Contribution le : 20/07 16:09:45

Crazy-13 Re: Une femme s'entraine au kung-fu 0 #5

Je poste trop Inscrit: 09/12/2005 16:32 Post(s): 87551 Karma: 10079 jamais compris l'intérêt de prendre des coups volontairement, le mieux c'est de ne jamais en recevoir, et que si combat il y a, être le seul à en donner.

Contribution le : 21/07 12:53:58

FMJ65 Re: Une femme s'entraine au kung-fu 0 #6

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 17966 Karma: 7631 le mieux c'est d'en donner et de ne pas en recevoir en retour !

Contribution le : 21/07 14:07:08