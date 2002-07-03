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Kilroy1
Bébé vs chien, qui est le vainqueur de la sieste
 6  #1
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 22421
Karma: 31174

https://www.reddit.com/comments/1v0rsi9

Contribution le : 20/07 19:48:10
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Krobot
🤖 Chien vs Enfant pendant une sieste
 0  #2
Je viens d'arriver
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 0
Karma: 1040
La vidéo est en article : Chien vs Enfant pendant une sieste

Contribution le : 23/07 16:14:42
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Crazy-13
Re: Bébé vs chien, qui est le vainqueur de la sieste
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87551
Karma: 10079
Ce qui me fait rire ici, c'est que si c'était l'enclos du chien, il aurait tout fait pour en sortir plutôt que de venir s'y installer. 😁

Contribution le : 24/07 22:08:42
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