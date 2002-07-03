|Kilroy1
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Bébé vs chien, qui est le vainqueur de la sieste
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6 #1
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Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
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Contribution le : 20/07 19:48:10
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|Krobot
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0 #2
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Je viens d'arriver
Inscrit: 03/07/2002 23:58
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La vidéo est en article : Chien vs Enfant pendant une sieste
Contribution le : 23/07 16:14:42
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|Crazy-13
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0 #3
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Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
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Ce qui me fait rire ici, c'est que si c'était l'enclos du chien, il aurait tout fait pour en sortir plutôt que de venir s'y installer.
Contribution le : 24/07 22:08:42
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