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Kilroy1 Bébé vs chien, qui est le vainqueur de la sieste 6 #1

Membre Premium Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 22421 Karma: 31174

https://www.reddit.com/comments/1v0rsi9

Contribution le : 20/07 19:48:10

Crazy-13 Re: Bébé vs chien, qui est le vainqueur de la sieste 0 #3

Je poste trop Inscrit: 09/12/2005 16:32 Post(s): 87551 Karma: 10079 Ce qui me fait rire ici, c'est que si c'était l'enclos du chien, il aurait tout fait pour en sortir plutôt que de venir s'y installer.

Contribution le : 24/07 22:08:42