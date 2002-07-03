🤖 Un dauphin demande de l'aide

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A WILD DOLPHIN CAME TO OUR BOAT TO ASK FOR HELP 🩵🥹 #dolphin #dolphinrescue #dolphins



Traduction de la description

Vraiment la rencontre la plus incroyable de ma vie en mer – et pourtant, j’ai vécu de nombreux moments inoubliables et magiques dans l’eau.



Voici mon histoire :



Mon amie et moi étions parties en bateau pour la journée et nous n’aurions jamais imaginé qu’une telle chose puisse arriver. Les dauphins sont des créatures extraordinaires et leur intelligence me fascine. Elle est littéralement venue vers nous pour nous demander de l’aide : elle avait compris ce que nous essayions de faire et a pleinement coopéré avec nous. Le reste du groupe observait, attendait, puis a célébré avec nous lorsqu’elle n’a plus souffert – c’était vraiment irréel.



J’étais enceinte de 7 semaines lorsque cela s’est produit, ce qui a rendu cette expérience encore plus extraordinaire : être entourée de tant de dauphins sauvages et vivre cela alors que j’étais enceinte était une expérience unique dans une vie.



Avertissement : en tant que guide maritime ce jour-là, je me suis fiée à mon instinct, mais j’ai également fait confiance à notre capitaine local, qui possède une grande expérience de ces eaux. Le capitaine a expliqué qu’il fallait retirer le poisson, car il rongeait ses plaies et lui causait de la douleur. Je n’encourage pas le fait de toucher des animaux sauvages, mais je pense parfois que c’est nécessaire et que cela dépend des circonstances. Je pense avoir pris la bonne décision, et à en juger par le comportement des dauphins, ainsi que de tout le groupe interespèces (qui comptait, je tiens à le préciser, des centaines d’individus), ils semblaient tous se réjouir. Parfois, la science et « tout ce qu’on vous enseigne en classe » ne s’appliquent pas dans la nature – et il faut alors suivre son instinct. Je n’aurais pas pu me résoudre à partir sans rien faire alors qu’elle s’était clairement approchée de notre bateau en donnant l’impression d’avoir besoin d’aide. Au cours de mes milliers de plongées, je n’ai jamais vu de rémoras s’accrocher à un dauphin (bien que ce soit possible), et je ne pense pas que les rémoras aient nécessairement causé la blessure, mais ils la rongeaient et lui infligeaient une douleur immense. Elle saignait et était prise de convulsions. Je ne voulais bien sûr pas que les rémoras meurent, mais je devais les ramener sur le bateau pour qu’ils ne continuent pas à s’accrocher à elle. Avec le recul, j’aurais dû demander au capitaine de les mettre dans un seau d’eau, mais comme vous pouvez le constater, il se passait beaucoup de choses et j’avais les mains occupées. Je n’ai aucun regret ce jour-là, et je maintiens ma décision sans réserve. A WILD DOLPHIN CAME TO OUR BOAT TO ASK FOR HELP🩵🥹#dolphin #dolphinrescue #dolphinsTraduction de la descriptionVraiment la rencontre la plus incroyable de ma vie en mer – et pourtant, j’ai vécu de nombreux moments inoubliables et magiques dans l’eau.Voici mon histoire :Mon amie et moi étions parties en bateau pour la journée et nous n’aurions jamais imaginé qu’une telle chose puisse arriver. Les dauphins sont des créatures extraordinaires et leur intelligence me fascine. Elle est littéralement venue vers nous pour nous demander de l’aide : elle avait compris ce que nous essayions de faire et a pleinement coopéré avec nous. Le reste du groupe observait, attendait, puis a célébré avec nous lorsqu’elle n’a plus souffert – c’était vraiment irréel.J’étais enceinte de 7 semaines lorsque cela s’est produit, ce qui a rendu cette expérience encore plus extraordinaire : être entourée de tant de dauphins sauvages et vivre cela alors que j’étais enceinte était une expérience unique dans une vie.Avertissement : en tant que guide maritime ce jour-là, je me suis fiée à mon instinct, mais j’ai également fait confiance à notre capitaine local, qui possède une grande expérience de ces eaux. Le capitaine a expliqué qu’il fallait retirer le poisson, car il rongeait ses plaies et lui causait de la douleur. Je n’encourage pas le fait de toucher des animaux sauvages, mais je pense parfois que c’est nécessaire et que cela dépend des circonstances. Je pense avoir pris la bonne décision, et à en juger par le comportement des dauphins, ainsi que de tout le groupe interespèces (qui comptait, je tiens à le préciser, des centaines d’individus), ils semblaient tous se réjouir. Parfois, la science et « tout ce qu’on vous enseigne en classe » ne s’appliquent pas dans la nature – et il faut alors suivre son instinct. Je n’aurais pas pu me résoudre à partir sans rien faire alors qu’elle s’était clairement approchée de notre bateau en donnant l’impression d’avoir besoin d’aide. Au cours de mes milliers de plongées, je n’ai jamais vu de rémoras s’accrocher à un dauphin (bien que ce soit possible), et je ne pense pas que les rémoras aient nécessairement causé la blessure, mais ils la rongeaient et lui infligeaient une douleur immense. Elle saignait et était prise de convulsions. Je ne voulais bien sûr pas que les rémoras meurent, mais je devais les ramener sur le bateau pour qu’ils ne continuent pas à s’accrocher à elle. Avec le recul, j’aurais dû demander au capitaine de les mettre dans un seau d’eau, mais comme vous pouvez le constater, il se passait beaucoup de choses et j’avais les mains occupées. Je n’ai aucun regret ce jour-là, et je maintiens ma décision sans réserve.

Contribution le : 21/07 11:08:36