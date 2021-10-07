Un exercice militaire qui ne se passe pas tout à fait comme prévu
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Un exercice militaire qui ne se passe pas tout à fait comme prévu
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1 #1
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Membre Premium
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Cet exercice consiste normalement à poser les chevilles sur les épaules de la personne derrière, et à faire tous ensemble des pompes (équilibre, coordination, etc). Là les jambes sont posées trop loin, on n'est pas censé avoir le nez dans le périnée de l'autre.^^
Contribution le : 23/07 12:50:20
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|blahmeuh
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3 #2
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Je masterise !
Inscrit: 07/10/2021 16:20
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Contribution le : 23/07 13:32:02
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