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Lantiponner
Un exercice militaire qui ne se passe pas tout à fait comme prévu
 1  #1
Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
Post(s): 786
Karma: 634

https://www.reddit.com/comments/1v3biaj


Cet exercice consiste normalement à poser les chevilles sur les épaules de la personne derrière, et à faire tous ensemble des pompes (équilibre, coordination, etc). Là les jambes sont posées trop loin, on n'est pas censé avoir le nez dans le périnée de l'autre.^^

Contribution le : 23/07 12:50:20
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blahmeuh
Re: Un exercice militaire qui ne se passe pas tout à fait comme prévu
 3  #2
Je masterise !
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 2220
Karma: 556
Déjà mis la tête où faut pas ^^

Contribution le : 23/07 13:32:02
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