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Wiliwilliam Fusée qui se prend la foudre au décollage 7 #1

Membre Premium Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 41639 Karma: 21346

Ce n'est pas la première fusée à subir ça, la Saturn V et la Soyouz-2 ont été aussi foudroyées par exemple.

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Une fusée Longue Marche 3B vient de se prendre la foudre peu après son décollage de Xichang.Ce n'est pas la première fusée à subir ça, la Saturn V et la Soyouz-2 ont été aussi foudroyées par exemple.

Contribution le : 24/07 00:08:51

lsdYoYo Re: Fusée qui se prend la foudre au décollage 0 #4

Je masterise ! Inscrit: 09/05/2014 15:01 Post(s): 2965 Karma: 1904 Apparemment la foudre n'a pas d'impact sur la fusée. Et on imagine que les chinois auraient différé le tir si ces conditions météo posaient problème.

Contribution le : 26/07 12:03:37