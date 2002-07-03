|Wiliwilliam
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Fusée qui se prend la foudre au décollage
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7 #1
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Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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Une fusée Longue Marche 3B vient de se prendre la foudre peu après son décollage de Xichang.
Ce n'est pas la première fusée à subir ça, la Saturn V et la Soyouz-2 ont été aussi foudroyées par exemple.
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Contribution le : 24/07 00:08:51
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|Jashugan13
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4 #2
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Je suis accro
Inscrit: 05/02/2010 21:38
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C'est beau d'avoir un coup de foudre en s'envoyant en l'air
Contribution le : 24/07 01:08:02
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|Krobot
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0 #3
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Je viens d'arriver
Inscrit: 03/07/2002 23:58
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La vidéo est en article : Fusée vs Foudre
Contribution le : 26/07 11:05:09
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|lsdYoYo
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0 #4
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Je masterise !
Inscrit: 09/05/2014 15:01
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Apparemment la foudre n'a pas d'impact sur la fusée. Et on imagine que les chinois auraient différé le tir si ces conditions météo posaient problème.
Contribution le : 26/07 12:03:37
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