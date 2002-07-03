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Wiliwilliam
Fusée qui se prend la foudre au décollage
 7  #1
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 41639
Karma: 21346
Une fusée Longue Marche 3B vient de se prendre la foudre peu après son décollage de Xichang.
Ce n'est pas la première fusée à subir ça, la Saturn V et la Soyouz-2 ont été aussi foudroyées par exemple.


Contribution le : 24/07 00:08:51
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Jashugan13
Re: Fusée qui se prend la foudre au décollage
 4  #2
Je suis accro
Inscrit: 05/02/2010 21:38
Post(s): 526
Karma: 654
C'est beau d'avoir un coup de foudre en s'envoyant en l'air 🙂

Contribution le : 24/07 01:08:02
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Krobot
🤖 Fusée vs Foudre
 0  #3
Je viens d'arriver
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 0
Karma: 1040
La vidéo est en article : Fusée vs Foudre

Contribution le : 26/07 11:05:09
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lsdYoYo
Re: Fusée qui se prend la foudre au décollage
 0  #4
Je masterise !
Inscrit: 09/05/2014 15:01
Post(s): 2965
Karma: 1904
Apparemment la foudre n'a pas d'impact sur la fusée. Et on imagine que les chinois auraient différé le tir si ces conditions météo posaient problème.

Contribution le : 26/07 12:03:37
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