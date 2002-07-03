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Daniellou
Ours tranquille
 5  #1
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2877
Karma: 5998
Au soment d'un poteau électrique

Contribution le : 24/07 07:04:54
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FMJ65
Re: Ours tranquille
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17974
Karma: 7631
"Heuu... just leave it"
Parce qu'elle se disait une seconde qu'il allait le chercher là-haut ???!!! Une blonde a coup sûr !

Contribution le : 24/07 09:25:25
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alfosynchro
Re: Ours tranquille
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21208
Karma: 8838
@FMJ65
L'a-t-elle seulement cru quand il lui a dit qu'il y avait un ours perché en haut d'un poteau électrique ?

Contribution le : 24/07 10:07:36
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Gog077
Re: Ours tranquille
 1  #4
Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
Post(s): 2795
Karma: 1562
@FMJ65 ou alors elle connait bien le niveau de connerie des gens qui appellent ?

Contribution le : 24/07 10:22:34
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franchute34
Re: Ours tranquille
 0  #5
Je viens d'arriver
Inscrit: 11/07/2018 14:12
Post(s): 22
@Daniellou

Je trouvais la vidéo marrante jusqu'à ce que je lise ça :
https://www.midilibre.fr/2026/07/24/video-trop-risque-de-le-secourir-un-ours-perche-au-sommet-dun-poteau-electrique-finit-par-mourir-electrocute-13482152.php

Contribution le : 24/07 14:45:18
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Krobot
🤖 Ours perché sur un poteau électrique
 0  #6
Je viens d'arriver
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 0
Karma: 1040
La vidéo est en article : Ours perché sur un poteau électrique

Contribution le : 26/07 10:44:22
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