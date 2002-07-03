|Daniellou
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Ours tranquille
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5 #1
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Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
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Au soment d'un poteau électrique
Contribution le : 24/07 07:04:54
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|FMJ65
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
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"Heuu... just leave it"
Parce qu'elle se disait une seconde qu'il allait le chercher là-haut ???!!! Une blonde a coup sûr !
Contribution le : 24/07 09:25:25
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|alfosynchro
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0 #3
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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@FMJ65
L'a-t-elle seulement cru quand il lui a dit qu'il y avait un ours perché en haut d'un poteau électrique ?
Contribution le : 24/07 10:07:36
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|Gog077
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1 #4
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Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
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@FMJ65 ou alors elle connait bien le niveau de connerie des gens qui appellent ?
Contribution le : 24/07 10:22:34
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|franchute34
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0 #5
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Je viens d'arriver
Inscrit: 11/07/2018 14:12
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@Daniellou
Je trouvais la vidéo marrante jusqu'à ce que je lise ça :
https://www.midilibre.fr/2026/07/24/video-trop-risque-de-le-secourir-un-ours-perche-au-sommet-dun-poteau-electrique-finit-par-mourir-electrocute-13482152.php
Contribution le : 24/07 14:45:18
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|Krobot
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0 #6
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Je viens d'arriver
Inscrit: 03/07/2002 23:58
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La vidéo est en article : Ours perché sur un poteau électrique
Contribution le : 26/07 10:44:22
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