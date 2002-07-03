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Daniellou Ours tranquille 5 #1

Membre Premium Inscrit: 18/11/2022 16:37 Post(s): 2877 Karma: 5998 Au soment d'un poteau électrique

Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : 24/07 07:04:54

FMJ65 Re: Ours tranquille 0 #2

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 17974 Karma: 7631 "Heuu... just leave it"

Parce qu'elle se disait une seconde qu'il allait le chercher là-haut ???!!! Une blonde a coup sûr !

Contribution le : 24/07 09:25:25

alfosynchro Re: Ours tranquille 0 #3

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 21208 Karma: 8838 @FMJ65

L'a-t-elle seulement cru quand il lui a dit qu'il y avait un ours perché en haut d'un poteau électrique ?

Contribution le : 24/07 10:07:36

Gog077 Re: Ours tranquille 1 #4

Je masterise ! Inscrit: 01/07/2015 19:03 Post(s): 2795 Karma: 1562 @FMJ65 ou alors elle connait bien le niveau de connerie des gens qui appellent ?

Contribution le : 24/07 10:22:34

franchute34 Re: Ours tranquille 0 #5

Je viens d'arriver Inscrit: 11/07/2018 14:12 Post(s): 22 Daniellou



Je trouvais la vidéo marrante jusqu'à ce que je lise ça :

https://www.midilibre.fr/2026/07/24/video-trop-risque-de-le-secourir-un-ours-perche-au-sommet-dun-poteau-electrique-finit-par-mourir-electrocute-13482152.php Je trouvais la vidéo marrante jusqu'à ce que je lise ça :

Contribution le : 24/07 14:45:18