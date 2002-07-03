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Asmodee88
Surprise dans la chambre d'hôtel
 4  #1
Je suis accro
Inscrit: 17/11/2016 14:10
Post(s): 1476
Karma: 1645


Contribution le : 24/07 16:34:21
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Lantiponner
Re: Surprise dans la chambre d'hôtel
 0  #2
Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
Post(s): 786
Karma: 635
Heuuu, ça pompe pas d'eau la clim normalement. C'est juste un liquide en circuit fermé, et il y en a à peine pour quelques litres de liquide. Donc non, ce n'est pas la clim' qui inonde la chambre.^^

Ça n'enlève rien à la qualité insolite et drôle de la vidéo. 😄

Contribution le : 24/07 22:43:41
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FanfanLaTulipe
Re: Surprise dans la chambre d'hôtel
 1  #3
Je suis accro
Inscrit: 18/08/2017 11:12
Post(s): 687
Karma: 389
Heu... pourquoi y'a pas de sous-titres sur cette vidéo ? 😉

Contribution le : 24/07 23:20:39
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Krobot
🤖 Surprise dans la chambre d'hôtel
 0  #4
Je viens d'arriver
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 0
Karma: 1040
La vidéo est en article : Surprise dans la chambre d'hôtel

Contribution le : 25/07 10:10:56
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lsdYoYo
Re: Surprise dans la chambre d'hôtel
 0  #5
Je masterise !
Inscrit: 09/05/2014 15:01
Post(s): 2966
Karma: 1904
Surprenant une porte aussi étanche !

Contribution le : 25/07 14:23:50
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Kendaar
Re: Surprise dans la chambre d'hôtel
 1  #6
Je masterise !
Inscrit: 18/04/2017 14:20
Post(s): 3324
Karma: 1897
Citation :

@FanfanLaTulipe a écrit:
Heu... pourquoi y'a pas de sous-titres sur cette vidéo ? ;-)


moi aussi j'ai pas compris tout de suite que c'est du français, enfin ya des mots français

Contribution le : 25/07 21:30:09
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