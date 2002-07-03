|Asmodee88
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Surprise dans la chambre d'hôtel
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4 #1
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Je suis accro
Inscrit: 17/11/2016 14:10
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Contribution le : 24/07 16:34:21
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|Lantiponner
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0 #2
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Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
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Heuuu, ça pompe pas d'eau la clim normalement. C'est juste un liquide en circuit fermé, et il y en a à peine pour quelques litres de liquide. Donc non, ce n'est pas la clim' qui inonde la chambre.^^
Ça n'enlève rien à la qualité insolite et drôle de la vidéo.
Contribution le : 24/07 22:43:41
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|FanfanLaTulipe
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1 #3
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Je suis accro
Inscrit: 18/08/2017 11:12
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Heu... pourquoi y'a pas de sous-titres sur cette vidéo ?
Contribution le : 24/07 23:20:39
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|Krobot
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0 #4
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Je viens d'arriver
Inscrit: 03/07/2002 23:58
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La vidéo est en article : Surprise dans la chambre d'hôtel
Contribution le : 25/07 10:10:56
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|lsdYoYo
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0 #5
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Je masterise !
Inscrit: 09/05/2014 15:01
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Surprenant une porte aussi étanche !
Contribution le : 25/07 14:23:50
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|Kendaar
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1 #6
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Je masterise !
Inscrit: 18/04/2017 14:20
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Citation :
moi aussi j'ai pas compris tout de suite que c'est du français, enfin ya des mots français
Contribution le : 25/07 21:30:09
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