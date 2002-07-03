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Asmodee88 Surprise dans la chambre d'hôtel 4 #1

Je suis accro Inscrit: 17/11/2016 14:10 Post(s): 1476 Karma: 1645 Chargement de la vidéo...



Contribution le : 24/07 16:34:21

Lantiponner Re: Surprise dans la chambre d'hôtel 0 #2

Membre Premium Inscrit: 20/05 00:38:03 Post(s): 786 Karma: 635



Ça n'enlève rien à la qualité insolite et drôle de la vidéo. Heuuu, ça pompe pas d'eau la clim normalement. C'est juste un liquide en circuit fermé, et il y en a à peine pour quelques litres de liquide. Donc non, ce n'est pas la clim' qui inonde la chambre.^^Ça n'enlève rien à la qualité insolite et drôle de la vidéo.

Contribution le : 24/07 22:43:41

FanfanLaTulipe Re: Surprise dans la chambre d'hôtel 1 #3

Je suis accro Inscrit: 18/08/2017 11:12 Post(s): 687 Karma: 389 Heu... pourquoi y'a pas de sous-titres sur cette vidéo ?

Contribution le : 24/07 23:20:39

Kendaar Re: Surprise dans la chambre d'hôtel 1 #6

Je masterise ! Inscrit: 18/04/2017 14:20 Post(s): 3324 Karma: 1897

@FanfanLaTulipe a écrit:

Heu... pourquoi y'a pas de sous-titres sur cette vidéo ? ;-)



moi aussi j'ai pas compris tout de suite que c'est du français, enfin ya des mots français Citation :moi aussi j'ai pas compris tout de suite que c'est du français, enfin ya des mots français

Contribution le : 25/07 21:30:09