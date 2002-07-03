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Argam Collision train et utilitaire. 6 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 25/07 10:21:03 Post(s): 1 Pas d'âme sensible.



srážka Regionovy s nákladním autem u Dobronic u Chýnova dne 23. 7. 2026

Contribution le : 25/07 10:24:55

alfosynchro Re: Collision train et utilitaire. 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 21211 Karma: 8838 On entend bien le signal, j'imagine qu'il y avait un feu rouge clignotant...

Bref le chauffeur de l'utilitaire est sûrement un motard !

Contribution le : 25/07 13:15:30

alfosynchro Re: Collision train et utilitaire. 0 #4

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 21211 Karma: 8838 @Chrys77

Tu veux dire : "un attentat terroriste" ?

Contribution le : 25/07 19:41:27

FMJ65 Re: Collision train et utilitaire. 0 #5

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 17974 Karma: 7631 Et comme par hasard, l'autre était en train de filmer !!!!!

J'aurais pas cru que le train se fasse bouger autant !

Contribution le : 25/07 19:42:21

Meph974 Re: Collision train et utilitaire. 0 #6

Je suis accro Inscrit: 22/09/2015 00:35 Post(s): 1467 Karma: 813 Alala priorité a droite grillé...

Contribution le : 26/07 03:57:21

Chrys77 Re: Collision train et utilitaire. 0 #8

Je masterise ! Inscrit: 18/03/2009 13:02 Post(s): 4982 Karma: 3496

@alfosynchro a écrit:

@Chrys77

Tu veux dire : "un attentat terroriste" ?



Non, attentat dans le sens, il a voulu se faire le train Citation :Non, attentat dans le sens, il a voulu se faire le train

Contribution le : 26/07 10:20:28

BalleAuCentre Re: Collision train et utilitaire. 0 #9

Je suis accro Inscrit: 14/05/2022 15:52 Post(s): 630 Karma: 1124 @FMJ65 il y a tous les jours, beaucoup de personnes qui filment des trains, et je ne suis pas dispo mardi prochain (je ne filme pas ;))

Contribution le : 26/07 19:39:56