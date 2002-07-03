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Communauté



Argam
Collision train et utilitaire.
 6  #1
Je viens d'arriver
Inscrit: 25/07 10:21:03
Post(s): 1
Pas d'âme sensible.

srážka Regionovy s nákladním autem u Dobronic u Chýnova dne 23. 7. 2026

Contribution le : 25/07 10:24:55
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alfosynchro
Re: Collision train et utilitaire.
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21211
Karma: 8838
On entend bien le signal, j'imagine qu'il y avait un feu rouge clignotant...
Bref le chauffeur de l'utilitaire est sûrement un motard !

Contribution le : 25/07 13:15:30
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Chrys77
Re: Collision train et utilitaire.
 0  #3
Je masterise !
Inscrit: 18/03/2009 13:02
Post(s): 4982
Karma: 3496
C'est pas un accident, c'est un attentat ! 🙂

Contribution le : 25/07 18:08:18
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alfosynchro
Re: Collision train et utilitaire.
 0  #4
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21211
Karma: 8838
@Chrys77
Tu veux dire : "un attentat terroriste" ?

Contribution le : 25/07 19:41:27
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FMJ65
Re: Collision train et utilitaire.
 0  #5
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17974
Karma: 7631
Et comme par hasard, l'autre était en train de filmer !!!!!
J'aurais pas cru que le train se fasse bouger autant !

Contribution le : 25/07 19:42:21
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Meph974
Re: Collision train et utilitaire.
 0  #6
Je suis accro
Inscrit: 22/09/2015 00:35
Post(s): 1467
Karma: 813
Alala priorité a droite grillé...

Contribution le : 26/07 03:57:21
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Krobot
🤖 Train vs Camion à un passage à niveau
 0  #7
Je viens d'arriver
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 0
Karma: 1040
La vidéo est en article : Train vs Camion à un passage à niveau

Contribution le : 26/07 10:13:48
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Chrys77
Re: Collision train et utilitaire.
 0  #8
Je masterise !
Inscrit: 18/03/2009 13:02
Post(s): 4982
Karma: 3496
Citation :

@alfosynchro a écrit:
@Chrys77
Tu veux dire : "un attentat terroriste" ?


Non, attentat dans le sens, il a voulu se faire le train 🙂

Contribution le : 26/07 10:20:28
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BalleAuCentre
Re: Collision train et utilitaire.
 0  #9
Je suis accro
Inscrit: 14/05/2022 15:52
Post(s): 630
Karma: 1124
@FMJ65 il y a tous les jours, beaucoup de personnes qui filment des trains, et je ne suis pas dispo mardi prochain (je ne filme pas ;))

Contribution le : 26/07 19:39:56
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