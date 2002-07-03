|Argam
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Collision train et utilitaire.
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6 #1
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Je viens d'arriver
Inscrit: 25/07 10:21:03
Post(s): 1
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Pas d'âme sensible.
srážka Regionovy s nákladním autem u Dobronic u Chýnova dne 23. 7. 2026
Contribution le : 25/07 10:24:55
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|alfosynchro
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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On entend bien le signal, j'imagine qu'il y avait un feu rouge clignotant...
Bref le chauffeur de l'utilitaire est sûrement un motard !
Contribution le : 25/07 13:15:30
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|Chrys77
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0 #3
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Je masterise !
Inscrit: 18/03/2009 13:02
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C'est pas un accident, c'est un attentat !
Contribution le : 25/07 18:08:18
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|alfosynchro
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0 #4
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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@Chrys77
Tu veux dire : "un attentat terroriste" ?
Contribution le : 25/07 19:41:27
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|FMJ65
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0 #5
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
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Et comme par hasard, l'autre était en train de filmer !!!!!
J'aurais pas cru que le train se fasse bouger autant !
Contribution le : 25/07 19:42:21
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|Meph974
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0 #6
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Je suis accro
Inscrit: 22/09/2015 00:35
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Alala priorité a droite grillé...
Contribution le : 26/07 03:57:21
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|Krobot
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0 #7
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Je viens d'arriver
Inscrit: 03/07/2002 23:58
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La vidéo est en article : Train vs Camion à un passage à niveau
Contribution le : 26/07 10:13:48
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|Chrys77
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0 #8
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Je masterise !
Inscrit: 18/03/2009 13:02
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Citation :
Non, attentat dans le sens, il a voulu se faire le train
Contribution le : 26/07 10:20:28
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|BalleAuCentre
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0 #9
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Je suis accro
Inscrit: 14/05/2022 15:52
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@FMJ65 il y a tous les jours, beaucoup de personnes qui filment des trains, et je ne suis pas dispo mardi prochain (je ne filme pas ;))
Contribution le : 26/07 19:39:56
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