L'ampleur des incendies en Gironde vu d'un canadair
|Kilroy1
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L'ampleur des incendies en Gironde vu d'un canadair
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3 #1
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Je poste trop
Inscrit: 09/10/2011 11:09
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Contribution le : 27/07 12:15:14
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|alfosynchro
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1 #2
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On a beau chercher à se faire une idée, rien de tel que ce genre d'image pour réaliser.
Et réaliser aussi le niveau de connerie de ceux qui provoquent ça.
Contribution le : 27/07 12:46:43
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|Wiliwilliam
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2 #3
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@alfosynchro Article daté de 2020 : https://reporterre.net/Le-gouvernement-accelere-la-privatisation-de-l-Office-national-des-forets
Contribution le : 27/07 13:08:49
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|alfosynchro
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0 #4
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@Wiliwilliam
Oui, je suis d'accord avec Reporterre, mais y a-t-il un rapport avec mon commentaire ?
Edit @Wiliwilliam : Oui, je suis d'accord aussi.
Contribution le : 27/07 13:37:35
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|Wiliwilliam
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1 #5
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@alfosynchro "Et réaliser aussi le niveau de connerie de ceux qui provoquent ça."
J'imagine que tu faisais références aux abrutis qui lancent leurs mégots par la fenêtre.
De mon côté, j'ai réalisé le niveau de connerie des personnes qui ont pris des décisions amenant à cette situation,... où tout le monde est dépassé.
Contribution le : 27/07 13:44:13
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|Chrys77
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0 #6
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J'aime glander ici
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Sans jeu de mots, ça fait froid dans le dos !
Contribution le : 27/07 15:06:08
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|Wiliwilliam
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0 #7
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D'ailleurs, @-itz- @Valtin ça se passe comment pour vous?
Contribution le : 27/07 15:36:04
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|Krobot
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0 #8
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Je viens d'arriver
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La vidéo est en article : Les incendies en Gironde vue d'un Canadair
Contribution le : 27/07 16:25:06
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|FefefeuJejejeu
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1 #9
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Je masterise !
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@Wiliwilliam Avant 2020 on pourrait parler de l'idée stupide d'avoir planter des allumettes à la place d'une zone humide¹ et d'avoir perpétuer la bêtise pendant un siècle.
¹ 800 000 hectare de pin maritime sur 1 000 000 hectare de forêt, 200 000 hectares de forêt historique.
Contribution le : 27/07 23:15:24
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