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Kilroy1
L'ampleur des incendies en Gironde vu d'un canadair
 3  #1
Je poste trop
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 22495
Karma: 31293

https://www.reddit.com/comments/1v7tgaj

Contribution le : 27/07 12:15:14
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alfosynchro
Re: L'ampleur des incendies en Gironde vu d'un canadair
 1  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21246
Karma: 8847
On a beau chercher à se faire une idée, rien de tel que ce genre d'image pour réaliser.
Et réaliser aussi le niveau de connerie de ceux qui provoquent ça.

Contribution le : 27/07 12:46:43
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Wiliwilliam
Re: L'ampleur des incendies en Gironde vu d'un canadair
 2  #3
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 41658
Karma: 21416
@alfosynchro Article daté de 2020 : https://reporterre.net/Le-gouvernement-accelere-la-privatisation-de-l-Office-national-des-forets

Contribution le : 27/07 13:08:49
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alfosynchro
Re: L'ampleur des incendies en Gironde vu d'un canadair
 0  #4
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21246
Karma: 8847
@Wiliwilliam
Oui, je suis d'accord avec Reporterre, mais y a-t-il un rapport avec mon commentaire ?




Edit @Wiliwilliam : Oui, je suis d'accord aussi.

Contribution le : 27/07 13:37:35
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Wiliwilliam
Re: L'ampleur des incendies en Gironde vu d'un canadair
 1  #5
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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@alfosynchro "Et réaliser aussi le niveau de connerie de ceux qui provoquent ça."
J'imagine que tu faisais références aux abrutis qui lancent leurs mégots par la fenêtre.
De mon côté, j'ai réalisé le niveau de connerie des personnes qui ont pris des décisions amenant à cette situation,... où tout le monde est dépassé.

Contribution le : 27/07 13:44:13
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Chrys77
Re: L'ampleur des incendies en Gironde vu d'un canadair
 0  #6
J'aime glander ici
Inscrit: 18/03/2009 13:02
Post(s): 5017
Karma: 3506
Sans jeu de mots, ça fait froid dans le dos !

Contribution le : 27/07 15:06:08
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Wiliwilliam
Re: L'ampleur des incendies en Gironde vu d'un canadair
 0  #7
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 41658
Karma: 21416
D'ailleurs, @-itz- @Valtin ça se passe comment pour vous?

Contribution le : 27/07 15:36:04
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Krobot
🤖 Les incendies en Gironde vue d'un Canadair
 0  #8
Je viens d'arriver
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 0
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La vidéo est en article : Les incendies en Gironde vue d'un Canadair

Contribution le : 27/07 16:25:06
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FefefeuJejejeu
Re: L'ampleur des incendies en Gironde vu d'un canadair
 1  #9
Je masterise !
Inscrit: 18/03/2016 21:26
Post(s): 2112
Karma: 1325
@Wiliwilliam Avant 2020 on pourrait parler de l'idée stupide d'avoir planter des allumettes à la place d'une zone humide¹ et d'avoir perpétuer la bêtise pendant un siècle.

¹ 800 000 hectare de pin maritime sur 1 000 000 hectare de forêt, 200 000 hectares de forêt historique.

Contribution le : 27/07 23:15:24
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