L'ampleur des incendies en Gironde vu d'un canadair



Membre Premium Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 41658 Karma: 21416

@alfosynchro "Et réaliser aussi le niveau de connerie de ceux qui provoquent ça."

J'imagine que tu faisais références aux abrutis qui lancent leurs mégots par la fenêtre.

De mon côté, j'ai réalisé le niveau de connerie des personnes qui ont pris des décisions amenant à cette situation,... où tout le monde est dépassé.

Contribution le : 27/07 13:44:13