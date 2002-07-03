|Kilroy1
|
Un corbeau demande poliment à boire
|
9 #1
|
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 22494
Karma: 31293
|
Contribution le : 27/07 18:25:33
|Signaler
|Krobot
|
0 #2
|
Je viens d'arriver
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 0
Karma: 1040
|
Merci @MYRRZINN @blahmeuh @TongSpadrilles @vivaberthaga @Chrys77 @Monavar pour le vote.
La vidéo est en article : Un corbeau demande poliment à boire
Contribution le : 28/07 09:11:55
|Signaler
|Crazy-13
|
0 #3
|
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87608
Karma: 10079
|
J'aurais eut peur qu'il me donne un coup de bec.
Contribution le : 28/07 23:37:06
|Signaler