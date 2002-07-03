Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté



Kilroy1
Un corbeau demande poliment à boire
 9  #1
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 22494
Karma: 31293

https://www.reddit.com/comments/1v7gk9s

Contribution le : 27/07 18:25:33
Signaler

Krobot
🤖 Un corbeau demande poliment à boire
 0  #2
Je viens d'arriver
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 0
Karma: 1040
Merci @MYRRZINN @blahmeuh @TongSpadrilles @vivaberthaga @Chrys77 @Monavar pour le vote.
La vidéo est en article : Un corbeau demande poliment à boire

Contribution le : 28/07 09:11:55
Signaler

Crazy-13
Re: Un corbeau demande poliment à boire
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87608
Karma: 10079
J'aurais eut peur qu'il me donne un coup de bec.

Contribution le : 28/07 23:37:06
Signaler


 Haut   Précédent   Suivant






Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives | 🍪 Cookies

Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.