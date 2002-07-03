Copain comme cochon



Je poste trop Inscrit: 09/12/2005 16:32 Post(s): 87650 Karma: 10092

Faut savoir que ça marche aussi avec nous, il y a des chiens qui quand ils voient du monde passer devant leur cours, se mettent à japper ainsi et à sauter sur la clôture, ne donnant pas très envie de rentrer, alors que si on pénètre dans le terrain, ils ne diront plus rien dans la plus grande majorité des cas (sauf si bien entendu vous montrez que vous avez peur)

Contribution le : 30/07 23:38:12