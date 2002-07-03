|Kilroy1
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Copain comme cochon
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11 #1
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Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
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https://www.reddit.com/comments/1vagibm
Un chien vient chercher un pote pour qu'ils s'engueulent derrière une vitrine
Contribution le : 30/07 10:35:56
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|alfosynchro
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Curieux comme comportement...
Contribution le : 30/07 12:11:44
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|Nyark_Nyark
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2 #3
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Je masterise !
Inscrit: 29/01/2015 14:41
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Curieux comme coupe de cheveux pour un labrador...
Contribution le : 30/07 12:49:16
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|FMJ65
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0 #4
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
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C'est du jeu, surtout pour de jeunes chiens
Contribution le : 30/07 15:22:10
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|Krobot
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0 #5
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Je viens d'arriver
Inscrit: 03/07/2002 23:58
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Merci @blahmeuh @TongSpadrilles @MYRRZINN @alfosynchro @Loom- @Inkonito @FanfanLaTulipe @Gog077 @Koreus pour le vote.
La vidéo est en article : Deux chiens séparés par une baie vitrée
Contribution le : 30/07 16:01:36
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|Crazy-13
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0 #6
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Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
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Faut savoir que ça marche aussi avec nous, il y a des chiens qui quand ils voient du monde passer devant leur cours, se mettent à japper ainsi et à sauter sur la clôture, ne donnant pas très envie de rentrer, alors que si on pénètre dans le terrain, ils ne diront plus rien dans la plus grande majorité des cas (sauf si bien entendu vous montrez que vous avez peur)
Contribution le : 30/07 23:38:12
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