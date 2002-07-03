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Kilroy1
Copain comme cochon
 11  #1
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 22516
Karma: 31216

https://www.reddit.com/comments/1vagibm
Un chien vient chercher un pote pour qu'ils s'engueulent derrière une vitrine

Contribution le : 30/07 10:35:56
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alfosynchro
Re: Copain comme cochon
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21273
Karma: 8857
Curieux comme comportement... 🙂

Contribution le : 30/07 12:11:44
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Nyark_Nyark
Re: Copain comme cochon
 2  #3
Je masterise !
Inscrit: 29/01/2015 14:41
Post(s): 2972
Karma: 1882
Curieux comme coupe de cheveux pour un labrador...

Contribution le : 30/07 12:49:16
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FMJ65
Re: Copain comme cochon
 0  #4
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17991
Karma: 7635
C'est du jeu, surtout pour de jeunes chiens

Contribution le : 30/07 15:22:10
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Krobot
🤖 Deux chiens séparés par une baie vitrée
 0  #5
Je viens d'arriver
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 0
Karma: 1040
Merci @blahmeuh @TongSpadrilles @MYRRZINN @alfosynchro @Loom- @Inkonito @FanfanLaTulipe @Gog077 @Koreus pour le vote.
La vidéo est en article : Deux chiens séparés par une baie vitrée

Contribution le : 30/07 16:01:36
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Crazy-13
Re: Copain comme cochon
 0  #6
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87650
Karma: 10092
Faut savoir que ça marche aussi avec nous, il y a des chiens qui quand ils voient du monde passer devant leur cours, se mettent à japper ainsi et à sauter sur la clôture, ne donnant pas très envie de rentrer, alors que si on pénètre dans le terrain, ils ne diront plus rien dans la plus grande majorité des cas (sauf si bien entendu vous montrez que vous avez peur)

Contribution le : 30/07 23:38:12
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