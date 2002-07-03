|Loomy
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Toutes voiles dehors
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9 #1
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Je viens d'arriver
Inscrit: 26/09/2019 06:04
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S’envoyer en l'air façon wing surf. Un peu plus on le revoyait plus.
Contribution le : 31/07 04:54:45
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|Lantiponner
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2 #2
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Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
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Pourquoi les femmes vivent plus longtemps que les hommes.^^
Contribution le : 31/07 09:53:16
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|Krobot
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0 #3
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Je viens d'arriver
Inscrit: 03/07/2002 23:58
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Merci @TongSpadrilles @alfosynchro @blahmeuh @Loom- @MYRRZINN @Lantiponner pour le vote.
La vidéo est en article : S'envoyer en l'air avec une aile de wingfoil
Contribution le : 01/08 17:24:00
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|Crazy-13
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0 #4
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Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
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il décolle facilement de 10m de haut en un rien de temps, c'est limite effrayant, et en même temps, que ça doit être grisant d'avoir ainsi la maitrise du vent.
Contribution le : 02/08 21:07:58
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|Lantiponner
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1 #5
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Membre Premium
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@Crazy-13
Pas sûr que l'on puisse parler de "maîtrise" dans ce cas précis.
Contribution le : 02/08 23:45:23
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