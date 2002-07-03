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Loomy Toutes voiles dehors 9 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 26/09/2019 06:04 Post(s): 67 Karma: 55

S’envoyer en l'air façon wing surf. Un peu plus on le revoyait plus.

Contribution le : 31/07 04:54:45

Lantiponner Re: Toutes voiles dehors 2 #2

Membre Premium Inscrit: 20/05 00:38:03 Post(s): 852 Karma: 711 Pourquoi les femmes vivent plus longtemps que les hommes.^^

Contribution le : 31/07 09:53:16

Crazy-13 Re: Toutes voiles dehors 0 #4

Je poste trop Inscrit: 09/12/2005 16:32 Post(s): 87659 Karma: 10092 il décolle facilement de 10m de haut en un rien de temps, c'est limite effrayant, et en même temps, que ça doit être grisant d'avoir ainsi la maitrise du vent.

Contribution le : 02/08 21:07:58

Lantiponner Re: Toutes voiles dehors 1 #5

Membre Premium Inscrit: 20/05 00:38:03 Post(s): 852 Karma: 711 Crazy-13

Pas sûr que l'on puisse parler de "maîtrise" dans ce cas précis. Pas sûr que l'on puisse parler de "maîtrise" dans ce cas précis.

Contribution le : 02/08 23:45:23