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Loomy
Toutes voiles dehors
 9  #1
Je viens d'arriver
Inscrit: 26/09/2019 06:04
Post(s): 67
Karma: 55

S’envoyer en l'air façon wing surf. Un peu plus on le revoyait plus.

Contribution le : 31/07 04:54:45
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Lantiponner
Re: Toutes voiles dehors
 2  #2
Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
Post(s): 852
Karma: 711
Pourquoi les femmes vivent plus longtemps que les hommes.^^

Contribution le : 31/07 09:53:16
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Krobot
🤖 S'envoyer en l'air avec une aile de wingfoil
 0  #3
Je viens d'arriver
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 0
Karma: 1040
Merci @TongSpadrilles @alfosynchro @blahmeuh @Loom- @MYRRZINN @Lantiponner pour le vote.
La vidéo est en article : S'envoyer en l'air avec une aile de wingfoil

Contribution le : 01/08 17:24:00
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Crazy-13
Re: Toutes voiles dehors
 0  #4
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87659
Karma: 10092
il décolle facilement de 10m de haut en un rien de temps, c'est limite effrayant, et en même temps, que ça doit être grisant d'avoir ainsi la maitrise du vent. 😎

Contribution le : 02/08 21:07:58
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Lantiponner
Re: Toutes voiles dehors
 1  #5
Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
Post(s): 852
Karma: 711
@Crazy-13
Pas sûr que l'on puisse parler de "maîtrise" dans ce cas précis. 😄

Contribution le : 02/08 23:45:23
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