Ne jamais acheter de matériel sensible sur internet
|Kilroy1
|
Ne jamais acheter de matériel sensible sur internet
|
3 #1
|
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 22517
Karma: 31216
|
Contribution le : 31/07 18:07:57
|Signaler
|Fabiolo
|
0 #2
|
Je masterise !
Inscrit: 19/12/2012 12:11
Post(s): 2208
Karma: 1267
|
Je comprends pas trop pourquoi il déballe dans son bureau de poste, la poste n'est pas responsable de ce qu'il y a dans le colis du moment qu'il est intact.
Bo ceci-dit ça lui fait peut-être un témoin si il veut porter plainte, à condition qu'elle soit d'accord.
Contribution le : 31/07 20:37:20
|Signaler
|Lantiponner
|
1 #3
|
Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
Post(s): 852
Karma: 711
|
Huhu, j'ai monté l'intégralité de mes deux premiers ordi fixes en achetant tout sur internet. Jamais eu de problème.
Le problème n'est pas de commander sur internet, c'est de rester lucide et de commander au bon endroit. Il y a des sites de confiance avec lesquels on ne se fait jamais avoir, car même avec un colis qui ne correspond pas, on peut le renvoyer et se le faire rembourser. Et il y a aussi un principe de réalité qu'on est tous susceptible d'oublier par moments (moi le premier, ça m'est arrivé sur un autre produit que de l'info, je me suis fait enfler dans les belles largeurs) : quand l'offre est inférieure à tout le reste sur le marché, faut se méfier et garder la tête froide.
@Fabiolo
Certaines personnes font ça pour avoir une preuve en cas de litige : les caméras de La Poste et les employé(e)s pourront servir au témoignage en cas de colis abîmé (responsabilité du transporteur) ou en cas de contenu non conforme (responsabilité du vendeur).
Contribution le : 31/07 22:25:38
|Signaler
|Chrys77
|
1 #4
|
J'aime glander ici
Inscrit: 18/03/2009 13:02
Post(s): 5093
Karma: 3547
|
@Lantiponner
J'ai également commandé très souvent de quoi me monter mes PC sur un site bien connu, toujours demander que les commandes soient emballées, ça n'est pas très écolo je le reconnais, mais ça évite un bon nombre de surprises.
Pour que la boite se trouve sous un blister aussi proprement fait, prouve que c'est une arnaque bien rodée et un non un échange opportuniste.
Au distributeur de se débarrasser de ceux qui emballent les articles, ça ne doit pas être bien compliqué de les repérer...
Par contre si c'est de la vente pap, alors là c'est au petit bonheur la chance !
Contribution le : 01/08 00:15:42
|Signaler
|Krobot
|
0 #5
|
Je viens d'arriver
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 0
Karma: 1040
|
La vidéo est en article : Il a bien fait de filmer son unboxing #geforce5070
Contribution le : 01/08 14:05:44
|Signaler
|Crazy-13
|
0 #6
|
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87659
Karma: 10092
|
Vu qu'il insistait sur le GigaByte j'ai bien cru qu'il allait trouver un gros gode dans la boite, et j'avoue qu'à la vue de la bouteille d'eau, j'y ai cru, ça aurait été marrant, pas pour lui, mais pour moi.
Si quand j'aurais reçu mon colis jeudi prochain, j'ai ce genre de surprise, nul doute que je ne trouverais pas ça drôle du tout, surtout au vu du prix mis.
Contribution le : 01/08 15:18:50
|Signaler
|Gog077
|
0 #7
|
Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
Post(s): 2798
Karma: 1567
|
@Lantiponner comme on dit, quand c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est pas vrai Surtout en cette période de crise de la RAM oui les prix sont stratosphériques, il doit y avoir un paquet d'arnaqueurs en train de vendre du rêve.
Contribution le : 01/08 15:32:30
|Signaler
|Kendaar
|
0 #8
|
Je masterise !
Inscrit: 18/04/2017 14:20
Post(s): 3326
Karma: 1897
|
@Lantiponner pareil que toi, j'ai deja commandé des trucs assez cher sur des sites marchand serieux et jamais eu de soucis, ordinateur portable gaming a 2K euros, stations d'energie a 1500 , clim mobile, smartphones etc tout a toujours ete livré et bien livré .
Contribution le : 04/08 17:58:22
|Signaler