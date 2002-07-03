Ne jamais acheter de matériel sensible sur internet



Membre Premium Inscrit: 20/05 00:38:03 Post(s): 852 Karma: 711

Huhu, j'ai monté l'intégralité de mes deux premiers ordi fixes en achetant tout sur internet. Jamais eu de problème.



Le problème n'est pas de commander sur internet, c'est de rester lucide et de commander au bon endroit. Il y a des sites de confiance avec lesquels on ne se fait jamais avoir, car même avec un colis qui ne correspond pas, on peut le renvoyer et se le faire rembourser. Et il y a aussi un principe de réalité qu'on est tous susceptible d'oublier par moments (moi le premier, ça m'est arrivé sur un autre produit que de l'info, je me suis fait enfler dans les belles largeurs) : quand l'offre est inférieure à tout le reste sur le marché, faut se méfier et garder la tête froide.



@Fabiolo

Certaines personnes font ça pour avoir une preuve en cas de litige : les caméras de La Poste et les employé(e)s pourront servir au témoignage en cas de colis abîmé (responsabilité du transporteur) ou en cas de contenu non conforme (responsabilité du vendeur).

Contribution le : 31/07 22:25:38