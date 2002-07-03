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Kilroy1
Expliquer à un américain comment manger un babybel
 9  #1
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 22516
Karma: 31216

https://www.reddit.com/comments/1vbntxw

Contribution le : 31/07 18:32:18
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vivaberthaga
Re: Expliquer à un américain comment manger un babybel
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 21/04/2015 14:41
Post(s): 3917
Karma: 3902
En 3 ou 4 générations homo occidentalus a perdu toute notion et tout controle de production et origine de son alimentation!

Contribution le : 31/07 20:03:07
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FanfanLaTulipe
Re: Expliquer à un américain comment manger un babybel
 0  #3
Je suis accro
Inscrit: 18/08/2017 11:12
Post(s): 689
Karma: 390
Et le chien ? Il pourrait pas avoir un petit morceau !?

Contribution le : 31/07 21:27:02
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Meph974
Re: Expliquer à un américain comment manger un babybel
 1  #4
Je suis accro
Inscrit: 22/09/2015 00:35
Post(s): 1475
Karma: 814
Comme par hasard on vois que le morceau "croqué" mais pas quand il mange vraiment la cire... biensure... vidéo pour buzz...

Contribution le : 31/07 22:12:06
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MYRRZINN
Re: Expliquer à un américain comment manger un babybel
 1  #5
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3815
Karma: 6026
Après faut aller chier un cierge.

Contribution le : 01/08 09:19:34
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Krobot
🤖 Il découvre comment manger correctement un babybel
 0  #6
Je viens d'arriver
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 0
Karma: 1040
Merci @blahmeuh @Asmodee88 @Loom- @vivaberthaga @nicolsman11 @FanfanLaTulipe @MYRRZINN @Koreus pour le vote.
La vidéo est en article : Il découvre comment manger correctement un babybel

Contribution le : 01/08 13:40:15
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Crazy-13
Re: Expliquer à un américain comment manger un babybel
 0  #7
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87657
Karma: 10092
Tu m'étonne qu'au USA les kinder sont interdit, ils sont même pas fichu de retirer l'emballage avant de bouffer un truc. 🙄

Contribution le : 01/08 15:22:21
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