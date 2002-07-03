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Kilroy1 Expliquer à un américain comment manger un babybel 9 #1

Membre Premium Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 22516 Karma: 31216

https://www.reddit.com/comments/1vbntxw

Contribution le : 31/07 18:32:18

vivaberthaga Re: Expliquer à un américain comment manger un babybel 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 21/04/2015 14:41 Post(s): 3917 Karma: 3902 En 3 ou 4 générations homo occidentalus a perdu toute notion et tout controle de production et origine de son alimentation!

Contribution le : 31/07 20:03:07

Meph974 Re: Expliquer à un américain comment manger un babybel 1 #4

Je suis accro Inscrit: 22/09/2015 00:35 Post(s): 1475 Karma: 814 Comme par hasard on vois que le morceau "croqué" mais pas quand il mange vraiment la cire... biensure... vidéo pour buzz...

Contribution le : 31/07 22:12:06

Crazy-13 Re: Expliquer à un américain comment manger un babybel 0 #7

Je poste trop Inscrit: 09/12/2005 16:32 Post(s): 87657 Karma: 10092 Tu m'étonne qu'au USA les kinder sont interdit, ils sont même pas fichu de retirer l'emballage avant de bouffer un truc.

Contribution le : 01/08 15:22:21