|Kilroy1
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POV d'un chef pendant le coup de feu
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2 #1
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Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
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Contribution le : 02/08 12:34:14
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|blahmeuh
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0 #2
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Je masterise !
Inscrit: 07/10/2021 16:20
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j'aurais dit "tiens c'est un déjà cuisiné" mais il manque le sel à la fin.
donc :
- c'est un nouveau service
- c'est moins salé
- je suis nul en cuisine (mais le roi des pattes al dente)
Contribution le : 02/08 12:59:12
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|JackVance
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1 #3
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Je suis accro
Inscrit: 03/02/2008 16:42
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Contribution le : 02/08 14:56:06
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