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Kilroy1 POV d'un chef pendant le coup de feu 2 #1

Membre Premium Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 22534 Karma: 31244

Contribution le : 02/08 12:34:14

blahmeuh Re: POV d'un chef pendant le coup de feu 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 07/10/2021 16:20 Post(s): 2251 Karma: 568 j'aurais dit "tiens c'est un déjà cuisiné" mais il manque le sel à la fin.

donc :

- c'est un nouveau service

- c'est moins salé

- je suis nul en cuisine (mais le roi des pattes al dente)

Contribution le : 02/08 12:59:12

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