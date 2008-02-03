Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté
 Bas   Précédent   Suivant  Le sujet est verrouillé



Kilroy1
POV d'un chef pendant le coup de feu
 2  #1
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 22534
Karma: 31244

Contribution le : 02/08 12:34:14
Signaler

blahmeuh
Re: POV d'un chef pendant le coup de feu
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 2251
Karma: 568
j'aurais dit "tiens c'est un déjà cuisiné" mais il manque le sel à la fin.
donc :
- c'est un nouveau service
- c'est moins salé
- je suis nul en cuisine (mais le roi des pattes al dente)

Contribution le : 02/08 12:59:12
Signaler

JackVance
Re: POV d'un chef pendant le coup de feu
 1  #3
Je suis accro
Inscrit: 03/02/2008 16:42
Post(s): 1215
Karma: 1191
Déjà paniqué

Contribution le : 02/08 14:56:06
Signaler


 Haut   Précédent   Suivant

 Le sujet est verrouillé 





Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives | 🍪 Cookies

Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.