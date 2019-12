Vidéo : Régis prend la fuite après avoir volé un produit dans un magasin Posté par Avaruus

Régis vole un produit dans un magasin et prend la fuite en pick-up



Vidéo () : Régis vole un produit et prend la fuite





Alors là, tu viens de m'apprendre un truc !

Pour le pays de con, bah Trump est toujours en tête des sondages après toutes les conneries qu'il a faites... Mais loin de moi l'envie d'ériger la France sur un piédestal, on n'a pas de leçon à donner avec la gueule de nos élus. Et 2022 sera encore pire. Karalol Je masterise ! Inscrit le: 29/2/2016 Envois: 2343 Karma: 3784 Re: Régis prend la fuite après avoir volé un produit dans... Re: Régis prend la fuite après avoir volé un produit dans... 0

Alors là, tu viens de m'apprendre un truc !

Mais il faut quand même être un gros connard pour virer son employé dans cette situation (même si la loi le permet)



@dtclulu

faut qd même être un peu con pour voler ça et surtout , de cette façon ...

prendre des risques pour rien en fait ...





Bah, du coup non, vu qu'il est expliqué que normalement, en sortant du magasin, t'es pas pourchassé par les employés. Ca se tentait. Bon, ça n'a pas marché, mais ça se tentait.



Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il a retrouvé un emploi dans lequel il se sent mieux :

Citation :

genre : "Fais gaffe Coco si le mec a un complice avec un fusil, pan, pan, t'es mort juste pour un truc qui, de toute manière est assuré en cas de vol.

Alors comme on tient à toi, ne nous fais plus jamais ça."

Mais , je rêve, ils ne tiennent pas à lui puisqu'ils l'ont viré... Djizeusse Je m'installe Inscrit le: 5/12/2016 Envois: 389 Karma: 751 Re: Régis prend la fuite après avoir volé un produit dans... Re: Régis prend la fuite après avoir volé un produit dans... 0 Un règlement est fait pour être respecté . Point barre



Après le contenu est discutable.. voirloup Je m'installe Inscrit le: 20/5/2014 Envois: 421 Karma: 233 Re: Régis prend la fuite après avoir volé un produit dans... Re: Régis prend la fuite après avoir volé un produit dans... 0 Noble mais inutile effort de l' employé car le produit a été jeté faute d' assurance concernant la traçabilité . Il y a un doute concernant l' échange avec une contrefaçon . greenysnaky Je suis accro Inscrit le: 21/2/2013 Envois: 1676 Karma: 1188 En ligne ! Re: Régis prend la fuite après avoir volé un produit dans... Re: Régis prend la fuite après avoir volé un produit dans... 0 Djizeusse



Citation : Un règlement est fait pour être respecté . Point barre



Sauf que non, pas "point barre", c'est très largement discutable. Il est des moments où l'on doit prendre une décision, et à ce moment là l'option de remettre en question le règlement pour le discuter et le changer n'est a priori plus vraiment disponible, même dans l'hypothèse où discuter les défauts de ce règlement pourra effectivement changer quelque chose (ce qui en pratique est très loin d'être le cas).



Ouais, enfin je sais pas mais au vu de la vidéo, si t'arrives à m'expliquer qu'il y a eu un échange entre la boîte qui sort de la boutique et la boîte qui rentre à nouveau dans la boutique, tu pourras sans doute m'expliquer le même tour de magie à l'intérieur du magasin. kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1508 Karma: 2337 Re: Régis prend la fuite après avoir volé un produit dans... Re: Régis prend la fuite après avoir volé un produit dans... 0 @Karalol



Mais c'est absolument FAUX !

En France : tu n'as pas le droit de te faire virer pour avoir poursuivis quelqu'un sur le parking.

Et encore plus si tu ne l'as pas touché !



Je ne sais pas si tu n'as pas compris la vidéo ou si t'es potes t'ont dit des conneries, mais NON ! On en fait pas cela en France.



Les motifs de licenciement sont encadrés par la loi.



Après libre à chacun de liker des conneries. Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 2891 Karma: 4060 En ligne ! Re: Régis prend la fuite après avoir volé un produit dans... Re: Régis prend la fuite après avoir volé un produit dans... 0 Digne de Trailer Park Boy!!!



Si quelqu un a deja regardé la serie que je puisses en parler a quelqu'un... Mr-poulet-du-33 Je masterise ! Inscrit le: 26/3/2012 Envois: 3521 Karma: 2366 Re: Régis prend la fuite après avoir volé un produit dans... Re: Régis prend la fuite après avoir volé un produit dans... 0

Merci !

Par contre vous êtes viré de la société, c'est le règlement, allez cassez-vous maintenant, ça vous apprendra à défendre les biens d'autrui.



Pour info, la limite légale pour un agent de sécu de stopper un fuyard s'arrête à la sortie du magasin ou de la propriété. 1 pas de plus et faute professionnelle... Quenelski Je masterise ! Inscrit le: 8/11/2013 Envois: 2181 Karma: 6638 Re: Régis prend la fuite après avoir volé un produit dans... Re: Régis prend la fuite après avoir volé un produit dans... 0 J'espère que le voleur a porté plainte pour récupérer la caisse à outils !



