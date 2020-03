Vidéo : L'allongement glaçant de la rubrique nécrologique d’un journal de Bergame (Italie) Posté par Infame_ZOD

L'allongement glaçant de la rubrique nécrologie dans le journal « l’Eco di Bergamo » de Bergame, en Italie. C'est plus parlant que des graphes ou des statistiques. Vraiment triste.



Vidéo (57s) : La rubrique nécrologie de Bergame (Coronavirus)





Auteur Conversation maxbren Je viens d'arriver Inscrit le: 12/9/2015 Envois: 65 Karma: 313 Re: L'allongement glaçant de la rubrique nécrologiqu... Re: L'allongement glaçant de la rubrique nécrologiqu... 4 Le confinement va entraîner une saturation des maternités dans 9 mois, la roue tourne. WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2638 Karma: 8344 Re: L'allongement glaçant de la rubrique nécrologiqu... Re: L'allongement glaçant de la rubrique nécrologiqu... 1 @maxbren Moi aussi j'aime bien le Roi Lion. Mais quand c'est ton papy qui est touché c'est beaucoup moins rigolo. maxbren Je viens d'arriver Inscrit le: 12/9/2015 Envois: 65 Karma: 313 Re: L'allongement glaçant de la rubrique nécrologiqu... Re: L'allongement glaçant de la rubrique nécrologiqu... 2

C'est même pas drôle du tout mais il faut mieux positiver et regarder devant soi que derrière. Citation :C'est même pas drôle du tout mais il faut mieux positiver et regarder devant soi que derrière. tortillo Je m'installe Inscrit le: 10/10/2009 Envois: 329 Karma: 215 Re: L'allongement glaçant de la rubrique nécrologiqu... Re: L'allongement glaçant de la rubrique nécrologiqu... 1

@maxbren

Le confinement va entraîner une saturation des maternités dans 9 mois, la roue tourne.



par ce que toi cela te donne envie d'avoir un enfant dans un monde pareil !



- pollution la planete est presque totalement foutu (plus de climat des canicule impressionnante et insupportable)

- les sols et l'air deviennent extrêmement pollués a ce jour il est peut etre difficile de manger un produit qui ne contient pas de produit phyto.

- surpopulation = salaire bas etudes interminables pour decrocher PEUT ETRE un travail. au passage vive parcours sup mis en place (je plains les étudiants d'aujourd'hui et je suis content d'avoir finis mes etudes depuis 20 ans. ce système est une honte pour eux ).

- maladie tres virulente du faite de la surpopulation les antibio ne sont plus efficace comme avant du a trop de monde et une tres mauvaise utilisation



faire des enfants dans un monde comme celui la c'est deja ne pas pensez a eux plus tard, un seul je veux bien quand on en a pas mais la en procréer un autre de plus dans un tel moment je sais pas trop comment qualifier les parents qui feraient cela ! Citation :par ce que toi cela te donne envie d'avoir un enfant dans un monde pareil !- pollution la planete est presque totalement foutu (plus de climat des canicule impressionnante et insupportable)- les sols et l'air deviennent extrêmement pollués a ce jour il est peut etre difficile de manger un produit qui ne contient pas de produit phyto.- surpopulation = salaire bas etudes interminables pour decrocher PEUT ETRE un travail. au passage vive parcours sup mis en place (je plains les étudiants d'aujourd'hui et je suis content d'avoir finis mes etudes depuis 20 ans. ce système est une honte pour eux ).- maladie tres virulente du faite de la surpopulation les antibio ne sont plus efficace comme avant du a trop de monde et une tres mauvaise utilisationfaire des enfants dans un monde comme celui la c'est deja ne pas pensez a eux plus tard, un seul je veux bien quand on en a pas mais la en procréer un autre de plus dans un tel moment je sais pas trop comment qualifier les parents qui feraient cela ! erragan Je suis accro Inscrit le: 8/11/2012 Envois: 1822 Karma: 278 Re: L'allongement glaçant de la rubrique nécrologiqu... Re: L'allongement glaçant de la rubrique nécrologiqu... 0 maxbren

Les corona baby arrivent dans 9 mois

Les corona baby arrivent dans 9 mois miguel1972 Je m'installe Inscrit le: 7/3/2010 Envois: 132 Karma: 92 Re: L'allongement glaçant de la rubrique nécrologiqu... Re: L'allongement glaçant de la rubrique nécrologiqu... 0 @tortillo Si seulement les Chinois et les Indous pouvaient lire ton message !!! Astart1 Je viens d'arriver Inscrit le: 11/12/2019 Envois: 13 Re: L'allongement glaçant de la rubrique nécrologiqu... Re: L'allongement glaçant de la rubrique nécrologiqu... 0

Il faut voir le bon côté, ça apprend à compter jusqu'à 10 en italien...