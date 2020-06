Vidéo : Une femme explique le mouvement Black Lives Matter Posté par Koreus

Une femme explique le mouvement Black Lives Matter et pourquoi il ne suffit pas de simplement dire All Lives Matter.



Vidéo (59s) : Pourquoi « Black Lives Matter » ?





@DarkCasimir

J'en peux plus de toute cette propagande... Qu'on vienne me dire que Koreus n'est pas un site orienté politiquement après ça.



Sinon pour rebondir : https://twitter.com/FrDesouche/status/1268233390878310407?s=20



Attends, si je comprends bien tu accuses Koreus de propagande et tu link un article de Français de souche en contre-argument?

Pour de vrai? Y a pas un truc qui te choque dans ton raisonnement? Citation :Attends, si je comprends bien tu accuses Koreus de propagande et tu link un article de Français de souche en contre-argument?Pour de vrai? Y a pas un truc qui te choque dans ton raisonnement?

DarkCasimir Je suis accro Inscrit le: 20/10/2017 Envois: 604 Karma: 1311 Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter



Sinon pour rebondir : J'en peux plus de toute cette propagande... Qu'on vienne me dire que Koreus n'est pas un site orienté politiquement après ça.Sinon pour rebondir : https://twitter.com/FrDesouche/status/1268233390878310407?s=20 kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1688 Karma: 2715 Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter 0 Ah ! Enfin quelqu'un qui dénonce ces commentaires !



Et qui, de-surcroît, l'explique bien !



Merci à elle ! coincoin420 Je viens d'arriver Inscrit le: 8/4/2019 Envois: 70 Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter 0 Excellente vidéo, très bonne analogie. tictof Je suis accro Inscrit le: 9/8/2007 Envois: 755 Karma: 369 Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter 0 Simple mais efficace coincoin420 Je viens d'arriver Inscrit le: 8/4/2019 Envois: 70 Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter 0 DarkCasimir rage pas. L'avantages avec ces gens c'est qu'ils pensent également que toutes les opinions doivent s'exprimer, l'inverse n'étant pas vrai.



Tiens un lien pour toi, pour entendre les rage pas. L'avantages avec ces gens c'est qu'ils pensent également que toutes les opinions doivent s'exprimer, l'inverse n'étant pas vrai.Tiens un lien pour toi, pour entendre les propos des gens qui pensent comme toi . Tu n'es pas seul, 51% des forces de l'ordre pensent comme toi, quelle chance ! Gustavitch Je m'installe Inscrit le: 17/1/2014 Envois: 342 Karma: 642 Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter 0

@DarkCasimir

J'en peux plus de toute cette propagande...



Pareil ! Citation :Pareil ! Cyphos Je viens d'arriver Inscrit le: 12/5/2015 Envois: 20 Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter 0 @DarkCasimir

Pareil ça devient usant et cela prend des proportions complètement délirantes. Nebuchad Je viens d'arriver Inscrit le: 30/5/2016 Envois: 5 Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter 1 @coincoin420 Nan l'analogie est stupide : si à la table Bob (noir) et Roger (blanc) n'ont tous les deux pas à manger, alors seulement Bob compte avec l'idéologie blacklivesmatter. Roger tout le monde s'en fout, parce qu'il est pas "oppressé".

Ne vous faites pas avoir par des analogies à deux balles comme celles-ci. D'ailleurs, les supporters BLM y ont recours à chaque fois, c'est le seul moyen qu'ils trouvent pour justifier leur idéologie communautariste. gazeleau Je suis accro Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 1951 Karma: 1578 En ligne ! Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter 1 @DarkCasimir Pour parodier la vidéo: Je suis content pour toi que tu n'ais pas besoin de soutien, ou de militantisme, ou de "propagande" pour faire valoir tes droits. Mais ça n'enlève pas le fait que d'autres ont besoin de soutien pour qu'un jour tous leurs droits leur soient accordés. Nebuchad Je viens d'arriver Inscrit le: 30/5/2016 Envois: 5 Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter 1 @coincoin420 Haha, le comble.

C'est vrai que les SJW sont les gens les plus ouverts aux autres opinions ...

Y'a qu'à voir le traitement réservé aux Jordan Peterson, Le média pour tous en France, et autres personnalités et médias alternatifs à la pensée dominante.



J'aurai tout lu ! LikeAvirgin Je m'installe Inscrit le: 9/11/2015 Envois: 128 Karma: 134 Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter 0 @DarkCasimir C'est vrai ça devient fatiguant ces noirs qui jouent les victimes et qui se sentent oppressés et discriminés depuis des siècles. Il peuvent pas juste rester à leur place de race inférieure ? D'ailleurs la nature est ainsi faite, enfin je veux dire, les noirs c'est toujours des problèmes.



Cephalon_Meri Je suis accro Inscrit le: 1/11/2014 Envois: 1369 Karma: 1741 Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter

DevdX Je suis accro Inscrit le: 19/6/2014 Envois: 859 Karma: 1240 Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter

@coincoin420

@DarkCasimir



Tiens un lien pour toi, pour entendre les propos des gens qui pensent comme toi . Tu n'es pas seul, 51% des forces de l'ordre pensent comme toi, quelle chance !

raymond06 Je viens d'arriver Inscrit le: 25/11/2014 Envois: 62 Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter

kermit Je m'installe Inscrit le: 23/5/2005 Envois: 132 Karma: 372 Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter

@DarkCasimir

J'en peux plus de toute cette propagande... Qu'on vienne me dire que Koreus n'est pas un site orienté politiquement après ça.



Sinon pour rebondir : https://twitter.com/FrDesouche/status/1268233390878310407?s=20



J'ai maté ton lien.

Je vais reprendre exactement le même argumentaire que la femme dans cette vidéo.



Oui des noirs tuent des noirs.

Oui c'est pas bien.

Oui les noirs tuent plus de noir que n'importe quelle autre race sur Terre (et là encore on est aux USA c'est presque des "petits joueurs", en Afrique le racisme c'est carrément un autre délire !!)



Cependant est-ce que cela change quelque chose au débat initial ? Non

Est-ce que ce policier à eu un comportement humain vis à vis de Georges Floyd ? Non

Est-ce normal qu'en 2020 certains membres de l'autorité policière traitent les noirs comme du bétail ou des sous-humains ? Non



Tu as le droit d'appeler ça de la propagande. Par contre soit bien conscient qu'en faisant cela, tu fais comprendre aux autres que tu n'estimes pas l'homme noir sur un pied d'égalité avec l'homme blanc. Citation :J'ai maté ton lien.Je vais reprendre exactement le même argumentaire que la femme dans cette vidéo.Oui des noirs tuent des noirs.Oui c'est pas bien.Oui les noirs tuent plus de noir que n'importe quelle autre race sur Terre (et là encore on est aux USA c'est presque des "petits joueurs", en Afrique le racisme c'est carrément un autre délire !!)Cependant est-ce que cela change quelque chose au débat initial ? NonEst-ce que ce policier à eu un comportement humain vis à vis de Georges Floyd ? NonEst-ce normal qu'en 2020 certains membres de l'autorité policière traitent les noirs comme du bétail ou des sous-humains ? NonTu as le droit d'appeler ça de la propagande. Par contre soit bien conscient qu'en faisant cela, tu fais comprendre aux autres que tu n'estimes pas l'homme noir sur un pied d'égalité avec l'homme blanc. Cedub Je suis accro Inscrit le: 25/2/2008 Envois: 1072 Karma: 917 Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter 0 @DarkCasimir

Une grosse différence entre les affaires, c'est que dans un des cas, "l'agresseur" est payé par la société.

(Et parfois, "protégé" par cette société.. J'image que si le meurtrier d'un noir est lui aussi noir, et qu'il est retrouvé par la justice, il sera condamné.)

Et les histoires qui resurgissent, c'est surtout quand il y a un motif raciste derrière. (Ex: Ahmaud Arbery)

J'imagine qu'il doit y avoir des règlements de compte Blanc/Noir qui font moins d'histoire.



Framby Je m'installe Inscrit le: 31/8/2016 Envois: 413 Karma: 1300 Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter

@DarkCasimir

J'en peux plus de toute cette propagande... Qu'on vienne me dire que Koreus n'est pas un site orienté politiquement après ça.



Sinon pour rebondir : https://twitter.com/FrDesouche/status/1268233390878310407?s=20



Attends, si je comprends bien tu accuses Koreus de propagande et tu link un article de Français de souche en contre-argument?

verite3344 Je m'installe Inscrit le: 14/11/2015 Envois: 398 Karma: 483 Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter

verite3344 Je m'installe Inscrit le: 14/11/2015 Envois: 398 Karma: 483 Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter

@Framby

Citation :

@DarkCasimir

J'en peux plus de toute cette propagande... Qu'on vienne me dire que Koreus n'est pas un site orienté politiquement après ça.



Sinon pour rebondir : https://twitter.com/FrDesouche/status/1268233390878310407?s=20



Attends, si je comprends bien tu accuses Koreus de propagande et tu link un article de Français de souche en contre-argument?

Pour de vrai? Y a pas un truc qui te choque dans ton raisonnement?



DarkCasimir Je suis accro Inscrit le: 20/10/2017 Envois: 604 Karma: 1311 Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter

tryfax Je masterise ! Inscrit le: 13/3/2007 Envois: 2264 Karma: 2789 Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter

Skwatek Je poste trop Inscrit le: 26/11/2005 Envois: 41648 Karma: 16890 Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter

Gustavitch Je m'installe Inscrit le: 17/1/2014 Envois: 342 Karma: 642 Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter

@LikeAvirgin

@DarkCasimir C'est vrai ça devient fatiguant ces noirs qui jouent les victimes et qui se sentent oppressés et discriminés depuis des siècles. Il peuvent pas juste rester à leur place de race inférieure ? D'ailleurs la nature est ainsi faite, enfin je veux dire, les noirs c'est toujours des problèmes.



Plus sérieusement : #blacklivesmatter



Deux ou trois détails importants :

- le racisme anti-noir est surtout un problème en Amérique du Nord. En Europe il y avait un léger racisme ambiant, comme partout dans le monde vis-à-vis des races lointaines, ou des étrangers en général. Le régime d'apartheid et la grosse ségrégation affichée, c'est américain, il y en a marre qu'ils étalent ça partout et fassent comme si c'était le cas chez nous. Les Noirs en France ont quand même moins de soucis que là-bas. Il y a même pas mal de Noirs qui n'ont absolument aucun souci en France.

- L'oppression et la discrimination n'est pas réservée aux Noirs. Les Égyptiens avaient réduit en esclavage un peu tout le monde, les Grecs pareil, sous l'ancien régime et jusqu'après la Révolution les irlandais et les slaves étaient moins bien traités que les Africains dans toute l'Europe (ne pas oublier que le mot anglais 'slave' vient justement des peuples slaves). Les Anglais étaient les pires en termes de maltraitance des esclaves, et on trouve des témoignages d'Africains qui disaient "heureusement que je ne suis pas blanc, je serais salement traité".

- Si les Africains ont été achetés comme esclaves, c'est qu'il y avait de l'autre côté des chefs de village qui ont vendu leur population contre des fusils, de l'argent ou n'importe quoi d'autre. Les connards sont des deux côtés.



Et perso j'en ai marre des positions victimaires à outrance, c'est insupportable et ça n'avance pas. Signaler les problèmes est une chose, exiger 24h/24 que les choses devraient aller plus vite, alors que quand même les choses évoluent très très vite, c'est abusif. Pendant combien de temps devront s'excuser les blancs, parce que leurs aïeux ont mésestimé et maltraité des noirs ? (Quand bien même la même chose se passait parfois de l'autre côté) Combien de temps faudra-t-il s'excuser pour tous les génocides de l'Histoire ? La paix vient du pardon, et non des excuses. Mitterrand l'a très bien dit quand il a refusé de s'excuser pour la collaboration et le régime de Vichy. "Et dans cent ans, encore ? C'est l'entretien de la haine."



gazeleau Je suis accro Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 1951 Karma: 1578 En ligne ! Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter

@Cedub

Sinon, son histoire d’assiette est tout aussi simpliste...Et ne reflète pas du tout le sens du mouvement.



Effectivement son histoire d'assiette ne résume pas le sens du mouvement.

Elle se limite juste au terme "All lives matter" qui doit clairement être perçu comme une négation du slogan "Black lives matter" et du besoin de revendication des minorités qui se font tuer pour ce qu'elles sont et non pour avoir fait quelque chose.

Il y a ceux qui le disent à dessein pour nier le besoin de faire changer les choses, et ceux qui écoute la réthorique en la prenant naïvement.





Citation :

@Gustavitch

[...] léger racisme ambiant [en Europe]

LinkSaga Je suis accro Inscrit le: 4/2/2014 Envois: 1504 Karma: 979 Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter

La cause existe justement parce qu'elle est immensément répétée dans le temps. Pas juste basée sur un événement ponctuel.



Son analogie me semblerait par exemple plus pertinente si il était question de distribution et que "Bob" ne reçoit rien de manière récurrente, demandant à d'autres de laisser leur part (ou de partager une petite portion, tous, pour que Bob ait une part).



Sinon les analogies que j'ai le plus vu passer (et que je trouve plus claires) :



Si la maison de ton voisin brûle, et que les pompiers commencent à l'arroser pour éteindre le feu, tu ne leur demande pas d'arroser ta maison parfaitement hors de danger quelques dizaines de mètres plus loin parce que "toutes les maisons comptent".



J'ai faim, j'ai envie de me faire un resto jap. Qu'on vienne pas me dire "non tu ne dois pas discriminer les nourritures d'autres pays, toutes les nourritures comptent". Parce que oui demain j'voudrais ptet un français, un mexicain ou un coréen. Je n'apprécie pas moins d'autres catégories, mais sur le moment j'ai envie d'un jap.





psikopate Je m'installe Inscrit le: 3/6/2013 Envois: 286 Karma: 576 Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter

stadros83 Je viens d'arriver Inscrit le: 13/1/2015 Envois: 74 Karma: 60 Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter

Racouline Je m'installe Inscrit le: 30/10/2013 Envois: 130 Karma: 114 Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter

TheDarkgg Je m'installe Inscrit le: 3/12/2015 Envois: 251 Karma: 120 Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter

C'est ça le principe de "all lives matter" Racouline Je m'installe Inscrit le: 30/10/2013 Envois: 130 Karma: 114 Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter 4 Sa fé réfléchire hihi TheDarkgg Je m'installe Inscrit le: 3/12/2015 Envois: 251 Karma: 120 Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter 0 @DarkCasimir



Oui et toi tu fais de la propagande dans l'autre sens en essayant de minimiser le mouvement et l'acte…

Et puis citer le compte FRDeSouche... No comment… xD Phanou6942 Je masterise ! Inscrit le: 16/12/2013 Envois: 2948 Karma: 1061 Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter 2 @DarkCasimir



Enfin de la lucidité et de l'honnêteté qui ne se cache pas derrière des faux prétextes.

Voici les vrais personnes à soutenir pas les similis victimes (en fait souvent délinquants récidivistes) dont on nous rabache les oreilles.



Phanou6942 Je masterise ! Inscrit le: 16/12/2013 Envois: 2948 Karma: 1061 Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter

Nark0t1k Je m'installe Inscrit le: 14/4/2007 Envois: 317 Karma: 207 Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter

asm63 Je suis accro Inscrit le: 12/4/2018 Envois: 676 Karma: 229 Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter



Mais comme tu as l'air perdu dans ton délire ^^ asm63 Je suis accro Inscrit le: 12/4/2018 Envois: 676 Karma: 229 Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter 4 En fait il suffit d'aller voir les profils twitter, facebook, instagram ou autre des gens qui utilisent le hashtag all lives matter pour se rendre compte que all lives matter pas tant que ça.



Globalement les vies des réfugiés qui se noient en Méditerranée ou ailleurs, ça ne matter pas tant que ça pour eux. Au contraire parfois. Les conditions de travail insalubres des esclaves qui se tuent à la tâche au Qatar, ça ne matter pas tant que ça. Pas plus que la vie des personnes qui confectionnent nos vêtements et qui meurent dans des effondrements d'immeubles vétustes au Bangladesh.





Bien sûr, il y a probablement des gens qui utilisent le hashtag de bonne foi, séduits par cette rhétorique simple, voire simpliste. Mais la majorité des gens utilisant ce hashtag n"ont pour autre but que de minimiser l'impact du hashtag black lives matter. Phanou6942 Je masterise ! Inscrit le: 16/12/2013 Envois: 2948 Karma: 1061 Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter 1 @LikeAvirgin



Correction

BEBER7 Je m'installe Inscrit le: 12/5/2017 Envois: 286 Karma: 134 En ligne ! Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter



Ce que cette dame ne comprends pas... C'est que le racisme commence lorsque l'on fait une distinction de traitement ou d'opinion sur une personne basé sur sa race ou sa couleur de peau. Lorsque l'on fait cette distinction, on trace une ligne, on eloigne et separe les gens.

Dire Black Lives Matter, c'est reproduire cette ligne, faire une distinction et c'est raciste. On ne peut pas combattre la racisme avec une logic raciste ou racialiste. Voila pourquoi l'autre personne n'aimait pas faire cette distinction, parce que cette personne etait fondamentalement pas raciste alors que cette blogeuse OUI.



Que ce soit de la descrimination negative ou postive, ca reste de la descrimination. Un example, hier le maire de Los Angeles vient d'annoncer un "budget cut" pour re-orienter l'argent publique ( 250 millions ) pour les "communautés de couleur"... Tu prends de l'argent qui appartient a tout le monde et tu le donne a un groupe d'individu basé sur leur race et couleur de peau... C'est raciste.

Alors si on reprends l'analogie ( qui est interessante ), on pourrait dire que le maire de LA fait ca pour remettre a manger dans l'assiette de Bob, cela semble juste pour que tout le monde a table puisse manger. Hors ce qui se passe, c'est que rien n'a change pour le repas precedent, il est deja passe... c'est pour le repas suivant qu'on retire le manger de la bouche des autres pour en donner plus a Bob... Et ceux a qui ont retire la bouffe sont maintenant discrimine et des tensions apparraissent a table...



BEBER7 Je m'installe Inscrit le: 12/5/2017 Envois: 286 Karma: 134 En ligne ! Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter

@asm63

En fait il suffit d'aller voir les profils twitter, facebook, instagram ou autre des gens qui utilisent le hashtag all lives matter pour se rendre compte que all lives matter pas tant que ça.



Globalement les vies des réfugiés qui se noient en Méditerranée ou ailleurs, ça ne matter pas tant que ça pour eux. Au contraire parfois. Les conditions de travail insalubres des esclaves qui se tuent à la tâche au Qatar, ça ne matter pas tant que ça. Pas plus que la vie des personnes qui confectionnent nos vêtements et qui meurent dans des effondrements d'immeubles vétustes au Bangladesh.





Bien sûr, il y a probablement des gens qui utilisent le hashtag de bonne fois, séduits par cette rhétorique simple, voire simpliste. Mais la majorité des gens utilisant ce hashtag n"ont pour autre but que de minimiser l'impact du hashtag black lives matter.



asm63 Je suis accro Inscrit le: 12/4/2018 Envois: 676 Karma: 229 Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter

@BEBER7

_Servietsky_ Je masterise ! Inscrit le: 26/6/2007 Envois: 2424 Karma: 2750 Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter

BEBER7 Je m'installe Inscrit le: 12/5/2017 Envois: 286 Karma: 134 En ligne ! Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter





Désolé mais c'est VOUS qui avez une obsession pour les couleurs de peau et qui hiérarchisez les gens en fonction BEBER7 Je m'installe Inscrit le: 12/5/2017 Envois: 286 Karma: 134 En ligne ! Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter 0

@LinkSaga

Contrairement à mes VDDs, je ne la trouve pas bonne du tout son analogie. Et pleine de sous-entendus pas clairs du tout. Surtout, elle est limitée dans le temps. Ils sont à table, Bob a faim. La veille, peut être que c'était Karen qui n'avait pas de plat et qui avait faim mais n'a rien eu ?

La cause existe justement parce qu'elle est immensément répétée dans le temps. Pas juste basée sur un événement ponctuel.



Son analogie me semblerait par exemple plus pertinente si il était question de distribution et que "Bob" ne reçoit rien de manière récurrente, demandant à d'autres de laisser leur part (ou de partager une petite portion, tous, pour que Bob ait une part).



Sinon les analogies que j'ai le plus vu passer (et que je trouve plus claires) :



Si la maison de ton voisin brûle, et que les pompiers commencent à l'arroser pour éteindre le feu, tu ne leur demande pas d'arroser ta maison parfaitement hors de danger quelques dizaines de mètres plus loin parce que "toutes les maisons comptent".



J'ai faim, j'ai envie de me faire un resto jap. Qu'on vienne pas me dire "non tu ne dois pas discriminer les nourritures d'autres pays, toutes les nourritures comptent". Parce que oui demain j'voudrais ptet un français, un mexicain ou un coréen. Je n'apprécie pas moins d'autres catégories, mais sur le moment j'ai envie d'un jap.





https://chainsawsuit.com/comic/2016/07/07/all-houses-matter-the-extended-cut/



Elle est sympas cette petite BD, mais je trouve l'analogie comparable a celle du repas. Elle est bancales car toutes les maisons sont les memes... Maintenant si tu avais des maisons blanches et des maisons noires... la tu pourrais te rapprocher du concept... certaines maisons sont en feu et en majorite noire.... Car recement beaucoup de maison noires ce sont effondre.. et les proprietaire accuse les proprietaires des maisons blanches au passage mais bon on laisse ca aux dires de la rue... et la le slogan tombe, "Les maisons noires ont de la valeur !" pour demander de les arroser wait wait wait.. Une autres personnes viens et dit pourquoi ne pas dire "Toutes les maisons ont de la valeur"... pour toutes les arroser quand elles sont en feu...



Croire qu'il n'y a qu'une maison en feu, c'est se regarder son seul petit nombrile et ne pas penser aux autres du tout, ce qui est une marche vers le racisme d'ailleurs.



Geraven Je suis accro Inscrit le: 10/11/2009 Envois: 874 Karma: 463 Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter

@BEBER7

C'est marrant parce que j'avais cette discussion avec des amis... il y a quelques minutes...



Ce que cette dame ne comprends pas... C'est que le racisme commence lorsque l'on fait une distinction de traitement ou d'opinion sur une personne basé sur sa race ou sa couleur de peau. Lorsque l'on fait cette distinction, on trace une ligne, on eloigne et separe les gens.

Dire Black Lives Matter, c'est reproduire cette ligne, faire une distinction et c'est raciste. On ne peut pas combattre la racisme avec une logic raciste ou racialiste. Voila pourquoi l'autre personne n'aimait pas faire cette distinction, parce que cette personne etait fondamentalement pas raciste alors que cette blogeuse OUI.



Que ce soit de la descrimination negative ou postive, ca reste de la descrimination. Un example, hier le maire de Los Angeles vient d'annoncer un "budget cut" pour re-orienter l'argent publique ( 250 millions ) pour les "communautés de couleur"... Tu prends de l'argent qui appartient a tout le monde et tu le donne a un groupe d'individu basé sur leur race et couleur de peau... C'est raciste.

Alors si on reprends l'analogie ( qui est interessante ), on pourrait dire que le maire de LA fait ca pour remettre a manger dans l'assiette de Bob, cela semble juste pour que tout le monde a table puisse manger. Hors ce qui se passe, c'est que rien n'a change pour le repas precedent, il est deja passe... c'est pour le repas suivant qu'on retire le manger de la bouche des autres pour en donner plus a Bob... Et ceux a qui ont retire la bouffe sont maintenant discrimine et des tensions apparraissent a table...



Voila pourquoi, Black Lives Matter est mauvais, tout comme ce que faire le maire de LA... en voulant faire bien, il commait la meme erreure que des racistes de bas etages... parceque tout comme eux il trace une ligne et fait une difference de traitement par la race... et malheureusement les memes causes produisent les memes effets.

Donc, créer une ligne, c'est donc une discrimination raciste. On est d'accord.



Mais militer pour supprimer cette ligne, c'est donc aussi une discrimination raciste ? Car on est d'accord, le mouvement, c'est pour supprimer la ligne initialement créée... Pas pour en créer une nouvelle...



coincoin420 Je viens d'arriver Inscrit le: 8/4/2019 Envois: 70 Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter

gazeleau Je suis accro Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 1951 Karma: 1578 En ligne ! Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter

@stadros83

Sauf que la bonne réponse ce serait "tient Bob, on partage avec toi"

C'est ça le principe de "all lives matter"



Et bien à terme, effectivement s'il n'est plus nécessaire de devoir dire "Black lives matter", ni pour la comunauté noire US, ni pour pour aucun autre groupe d'ici ou d'ailleurs, alors le seul slogan sera "Toutes les vies comptent, pas plus la tienne que la mienne". Mais ça sera lorsque plus aucune maison ne brulera, pour reprendre l'analogie ci-dessus.



DanyTheGod Je m'installe Inscrit le: 9/9/2013 Envois: 376 Karma: 1383 Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter

verite3344 Je m'installe Inscrit le: 14/11/2015 Envois: 398 Karma: 483 Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter

@BEBER7

C'est marrant parce que j'avais cette discussion avec des amis... il y a quelques minutes...



Ce que cette dame ne comprends pas... C'est que le racisme commence lorsque l'on fait une distinction de traitement ou d'opinion sur une personne basé sur sa race ou sa couleur de peau. Lorsque l'on fait cette distinction, on trace une ligne, on eloigne et separe les gens.

Dire Black Lives Matter, c'est reproduire cette ligne, faire une distinction et c'est raciste. On ne peut pas combattre la racisme avec une logic raciste ou racialiste. Voila pourquoi l'autre personne n'aimait pas faire cette distinction, parce que cette personne etait fondamentalement pas raciste alors que cette blogeuse OUI.



Que ce soit de la descrimination negative ou postive, ca reste de la descrimination. Un example, hier le maire de Los Angeles vient d'annoncer un "budget cut" pour re-orienter l'argent publique ( 250 millions ) pour les "communautés de couleur"... Tu prends de l'argent qui appartient a tout le monde et tu le donne a un groupe d'individu basé sur leur race et couleur de peau... C'est raciste.

Alors si on reprends l'analogie ( qui est interessante ), on pourrait dire que le maire de LA fait ca pour remettre a manger dans l'assiette de Bob, cela semble juste pour que tout le monde a table puisse manger. Hors ce qui se passe, c'est que rien n'a change pour le repas precedent, il est deja passe... c'est pour le repas suivant qu'on retire le manger de la bouche des autres pour en donner plus a Bob... Et ceux a qui ont retire la bouffe sont maintenant discrimine et des tensions apparraissent a table...



Voila pourquoi, Black Lives Matter est mauvais, tout comme ce que faire le maire de LA... en voulant faire bien, il commait la meme erreure que des racistes de bas etages... parceque tout comme eux il trace une ligne et fait une difference de traitement par la race... et malheureusement les memes causes produisent les memes effets.



Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3514 Karma: 5228 En ligne ! Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter

Scruffy Slip de Bain Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 8074 Karma: 19926 Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter

BEBER7 Je m'installe Inscrit le: 12/5/2017 Envois: 286 Karma: 134 En ligne ! Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter

Ben c est qui Bob?? Scruffy Slip de Bain Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 8074 Karma: 19926 Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter 2

Orange lives matter !!! BEBER7 Je m'installe Inscrit le: 12/5/2017 Envois: 286 Karma: 134 En ligne ! Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter 0

@asm63

Citation :

@BEBER7

C'est moi ou tu es juste en train de faire un gros amalgame et tu base toute ta logique dessus plutot que de reflechir au concept lui meme ?

C'est toi, et tes présupposés qui t'empêchent de lire calmement et sereinement mes propos et de chercher à comprendre le fond, plutôt que de de braquer parce que ça ne va pas dans ton sens.



Heuuuu... nan... mais tu prends un petit groupe d'individu sur tweeter que tu as vu et tu supposed beaucoup de chose... Comme tu suppose de ce que je pense... alors qu'au final, si tu base ta reflections autour de suppositions tu n'arrivera jamais a une reponse exacte... L'important ce n'est pas ce que pense certaines personnes ou non, car dans un mouvement tu aura toujours des degrees differents de point de vue et de message... Par exemple dans Black Live matters, faut pas se voiler la face, il y a des gens equilibre qui veulent combattre le racisme pour tout le monde et des pro noire qui veulent leur revenche sur l'apartheid...

Si je viens vers toi pour te dire, arrhh j'ai vu sur twitter sur le compte des gens qui defendent BLM, ils sont tous pro noire et veulent leur revenche, du coup ce sont tous des racistes qu'il faut combattre.... tu comprendras que j'ai fais une erreure parce que j'ai base mon action sur un petit groupe de personnes... au lieu de penser au concept lui meme.



duffmatt Je suis accro Inscrit le: 19/1/2006 Envois: 1109 Karma: 413 Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter

BEBER7 Je m'installe Inscrit le: 12/5/2017 Envois: 286 Karma: 134 En ligne ! Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter



On peut donner sa vie dans une bataille si c'est pour protéger ceux que l'on aime même si la cause ne nous touche pas directement. BEBER7 Je m'installe Inscrit le: 12/5/2017 Envois: 286 Karma: 134 En ligne ! Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter 0

@verite3344

Citation :

@BEBER7

C'est marrant parce que j'avais cette discussion avec des amis... il y a quelques minutes...



Ce que cette dame ne comprends pas... C'est que le racisme commence lorsque l'on fait une distinction de traitement ou d'opinion sur une personne basé sur sa race ou sa couleur de peau. Lorsque l'on fait cette distinction, on trace une ligne, on eloigne et separe les gens.

Dire Black Lives Matter, c'est reproduire cette ligne, faire une distinction et c'est raciste. On ne peut pas combattre la racisme avec une logic raciste ou racialiste. Voila pourquoi l'autre personne n'aimait pas faire cette distinction, parce que cette personne etait fondamentalement pas raciste alors que cette blogeuse OUI.



Que ce soit de la descrimination negative ou postive, ca reste de la descrimination. Un example, hier le maire de Los Angeles vient d'annoncer un "budget cut" pour re-orienter l'argent publique ( 250 millions ) pour les "communautés de couleur"... Tu prends de l'argent qui appartient a tout le monde et tu le donne a un groupe d'individu basé sur leur race et couleur de peau... C'est raciste.

Alors si on reprends l'analogie ( qui est interessante ), on pourrait dire que le maire de LA fait ca pour remettre a manger dans l'assiette de Bob, cela semble juste pour que tout le monde a table puisse manger. Hors ce qui se passe, c'est que rien n'a change pour le repas precedent, il est deja passe... c'est pour le repas suivant qu'on retire le manger de la bouche des autres pour en donner plus a Bob... Et ceux a qui ont retire la bouffe sont maintenant discrimine et des tensions apparraissent a table...



Voila pourquoi, Black Lives Matter est mauvais, tout comme ce que faire le maire de LA... en voulant faire bien, il commait la meme erreure que des racistes de bas etages... parceque tout comme eux il trace une ligne et fait une difference de traitement par la race... et malheureusement les memes causes produisent les memes effets.



A LA les blancs ne représentent que 20% de la population, du coup c'est quoi les communautés de couleurs ? Tout ce qui n est pas blanc (alors que cc est une couleur contrairement au noir mais bon...) ? Asiatique afro latino ?



Oui... c'est le mot debile qu'il a employe en anglais "Community of color"... pour designé les noires principalement en realité... C'est du politiquement correct.



Je ne sais pas trop ou ca va aller... c'est possible aussi que ce ne soit que de la com mais ca exaserbe beaucoup les gens et pour moi met de l'essence sur le feu.



Velaviel Je viens d'arriver Inscrit le: 19/5/2016 Envois: 44 Karma: 78 Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter

BEBER7 Je m'installe Inscrit le: 12/5/2017 Envois: 286 Karma: 134 En ligne ! Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter





Quand je lis ce genre de chose ça me choque. Et des gens qui pensent comme ça il y en a beaucoup dans la frange d'extrême gauche et notamment chez les antifas ... Qu'ils disent se sentir racistes pour absoudre leurs "pêchés" c'est une chose, mais ces personnes emploient des termes que je trouve répugnants et qu'eux seuls utilisent pour désigner les gens de couleur. Quand je lis ce genre de chose ça me choque. Et des gens qui pensent comme ça il y en a beaucoup dans la frange d'extrême gauche et notamment chez les antifas ... Qu'ils disent se sentir racistes pour absoudre leurs "pêchés" c'est une chose, mais ces personnes emploient des termes que je trouve répugnants et qu'eux seuls utilisent pour désigner les gens de couleur. BEBER7 Je m'installe Inscrit le: 12/5/2017 Envois: 286 Karma: 134 En ligne ! Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter 0

@Geraven

Donc, créer une ligne, c'est donc une discrimination raciste. On est d'accord.



Mais militer pour supprimer cette ligne, c'est donc aussi une discrimination raciste ? Car on est d'accord, le mouvement, c'est pour supprimer la ligne initialement créée... Pas pour en créer une nouvelle...



Ou alors, si je suis ton raisonnement, si une ligne raciste est créée, elle l'est éternellement ?



Et bien, la cause est juste, vouloir effacer la ligne c'est bien le but. Ce n'est pas le but qui est en cause mais bien le moyen utilisé pour parvenir a cette fin... parce qu'en realite, le moyen utilisé a des effets pervers qui t'eloigne de ton but d'origine.



On peut prendre l'exempl de la violence. Si dans ta ville tu as un groupe de personnes violente et les autorites ne se bougent pas... Tu en as assez de voir de la violence dans ta ville, donc tu t'organise avec un group pour resoudre cette violence... Si tu choisi la violence pour resoudre se probleme en allant leur casser la tronche histoire que ca s'arrete... tu comprends que ca ne s'arretera jamais... alors que l'alternative etait de faire pression sur les pouvoirs publique pour que l'ordre soit respecter.



Ici pour le racisme c'est la meme chose... Si tu as une enseigne qui dit "All lives matter" et qui aide tout le monde tu ne fais plus de discrimination... tu arrete de faire l'erreure de re-dessiner la ligne, parce que le but c'est qu'il n'y est plus de difference du tout et que tout le monde vive enssemble. Citation :Et bien, la cause est juste, vouloir effacer la ligne c'est bien le but. Ce n'est pas le but qui est en cause mais bien le moyen utilisé pour parvenir a cette fin... parce qu'en realite, le moyen utilisé a des effets pervers qui t'eloigne de ton but d'origine.On peut prendre l'exempl de la violence. Si dans ta ville tu as un groupe de personnes violente et les autorites ne se bougent pas... Tu en as assez de voir de la violence dans ta ville, donc tu t'organise avec un group pour resoudre cette violence... Si tu choisi la violence pour resoudre se probleme en allant leur casser la tronche histoire que ca s'arrete... tu comprends que ca ne s'arretera jamais... alors que l'alternative etait de faire pression sur les pouvoirs publique pour que l'ordre soit respecter.Ici pour le racisme c'est la meme chose... Si tu as une enseigne qui dit "All lives matter" et qui aide tout le monde tu ne fais plus de discrimination... tu arrete de faire l'erreure de re-dessiner la ligne, parce que le but c'est qu'il n'y est plus de difference du tout et que tout le monde vive enssemble. gazeleau Je suis accro Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 1951 Karma: 1578 En ligne ! Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter 2 @duffmatt +1.

kermit Je m'installe Inscrit le: 23/5/2005 Envois: 132 Karma: 372 Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter

@Gustavitch

Citation :

@LikeAvirgin

@DarkCasimir C'est vrai ça devient fatiguant ces noirs qui jouent les victimes et qui se sentent oppressés et discriminés depuis des siècles. Il peuvent pas juste rester à leur place de race inférieure ? D'ailleurs la nature est ainsi faite, enfin je veux dire, les noirs c'est toujours des problèmes.



Plus sérieusement : #blacklivesmatter



Deux ou trois détails importants :

- le racisme anti-noir est surtout un problème en Amérique du Nord. En Europe il y avait un léger racisme ambiant, comme partout dans le monde vis-à-vis des races lointaines, ou des étrangers en général. Le régime d'apartheid et la grosse ségrégation affichée, c'est américain, il y en a marre qu'ils étalent ça partout et fassent comme si c'était le cas chez nous. Les Noirs en France ont quand même moins de soucis que là-bas. Il y a même pas mal de Noirs qui n'ont absolument aucun souci en France.

- L'oppression et la discrimination n'est pas réservée aux Noirs. Les Égyptiens avaient réduit en esclavage un peu tout le monde, les Grecs pareil, sous l'ancien régime et jusqu'après la Révolution les irlandais et les slaves étaient moins bien traités que les Africains dans toute l'Europe (ne pas oublier que le mot anglais 'slave' vient justement des peuples slaves). Les Anglais étaient les pires en termes de maltraitance des esclaves, et on trouve des témoignages d'Africains qui disaient "heureusement que je ne suis pas blanc, je serais salement traité".

- Si les Africains ont été achetés comme esclaves, c'est qu'il y avait de l'autre côté des chefs de village qui ont vendu leur population contre des fusils, de l'argent ou n'importe quoi d'autre. Les connards sont des deux côtés.



Et perso j'en ai marre des positions victimaires à outrance, c'est insupportable et ça n'avance pas. Signaler les problèmes est une chose, exiger 24h/24 que les choses devraient aller plus vite, alors que quand même les choses évoluent très très vite, c'est abusif. Pendant combien de temps devront s'excuser les blancs, parce que leurs aïeux ont mésestimé et maltraité des noirs ? (Quand bien même la même chose se passait parfois de l'autre côté) Combien de temps faudra-t-il s'excuser pour tous les génocides de l'Histoire ? La paix vient du pardon, et non des excuses. Mitterrand l'a très bien dit quand il a refusé de s'excuser pour la collaboration et le régime de Vichy. "Et dans cent ans, encore ? C'est l'entretien de la haine."



Voilà comment on peut en avoir assez de cette femme dans cette vidéo, sans être juste "un raciste débile", ce que tu as l'air de penser de nous.



Bon déjà, tout ton historique sur les noirs et l'esclavage ne change pas le fait que l'homme noir est, aujourd'hui, traité différemment de l'homme blanc. Donc je comprends pas la pertinence des tes propos.



Ensuite l'argument avec Mitterand n'a, encore une fois, absolument aucun rapport avec la situation : est-ce que les juifs sont traités différemment de n'importe quel catholique en France ? Non. Alors continuer de s'excuser pour une situation passée qui n'existe tout simplement plus à l'heure actuelle ne fait aucun sens, en effet, et je suis d'accord ça serait "entretenir la haine"



Par contre la situation de l'homme noir aujourd'hui est encore problématique. Exemple encore de la vidéo qui est passée il y a quelques jours de la nana dans le parc avec son chien. Ça prouve bien l'image que dégage l'homme noir aux yeux des gens en 2020.



En plus, je ne sais pas d'où tu sors ça, mais personne ne demande d'excuse ! Ils demandent juste d'être traités comme n'importe quel blanc. Ils en ont rien à foutre de l'esclavage d'il y a plus de 100 ans.









Perso, je pense que si le mouvement agacent les gens, ça prouve - justement - qu'il y a un problème de fond.



Si y avait des militants qui hurlaient "Le ciel est bleu ! Le ciel est bleu !" La réaction serait "mais pourquoi ils font chier pour dénoncer des évidences ces cons ?"

Là on entend pas "Mais pourquoi ils font chier ? Ça fait des années que les noirs sont intégrés comme n'importe quel blanc dans notre société"



Phanou6942 Je masterise ! Inscrit le: 16/12/2013 Envois: 2948 Karma: 1061 Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter

Ducantois1850 Je m'installe Inscrit le: 10/2/2012 Envois: 425 Karma: 202 Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter

Phanou6942 Je masterise ! Inscrit le: 16/12/2013 Envois: 2948 Karma: 1061 Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter

LinkSaga Je suis accro Inscrit le: 4/2/2014 Envois: 1504 Karma: 979 Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter



super BD

et pour l'illustrer les noirs inscrivent "black owned" sur leurs commerces afin qu'ils ne soient pas pillés contrairement à ceux des autres (et pas que blancs)

Déjà qu'un noir se plaigne de racisme c'est l'hopital qui se moque de la charité

https://www.lepoint.fr/afrique/afrique-le-retour-des-conflits-ethniques-13-11-2017-2172080_3826.php super BDet pour l'illustrer les noirs inscrivent "black owned" sur leurs commerces afin qu'ils ne soient pas pillés contrairement à ceux des autres (et pas que blancs)Déjà qu'un noir se plaigne de racisme c'est l'hopital qui se moque de la charité Ducantois1850 Je m'installe Inscrit le: 10/2/2012 Envois: 425 Karma: 202 Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter 1 @pac75 Le mot empathie ça te dit rien ? Solidarité non plus ? Phanou6942 Je masterise ! Inscrit le: 16/12/2013 Envois: 2948 Karma: 1061 Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter 0 @coincoin420

et identifier les autres extrêmes toutes aussi méprisables LinkSaga Je suis accro Inscrit le: 4/2/2014 Envois: 1504 Karma: 979 Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter 0

@BEBER7

Elle est bancales car toutes les maisons sont les memes...

Hmmm je ne partage pas cet avis, d'une part parce que tu pars d'une interprétation plus profonde et chaotique que le simple fait de sauver la maison en feu, d'autre part car il y a un fait clair sur lequel se pose la vidéo : le feu est destructeur, en peu de temps, alors que (dans la vidéo article) sauter un repas (sans contexte) n'est pas un danger.

Pour le premier point, je préfère rapprocher la BD de ma phrase précédente :

Citation : Si la maison de ton voisin brûle, et que les pompiers commencent à l'arroser pour éteindre le feu, tu ne leur demande pas d'arroser ta maison parfaitement hors de danger quelques dizaines de mètres plus loin parce que "toutes les maisons comptent".

Il n'est pas question de savoir si le voisin est noir ou non, s'il est souvent ciblé ou non, simplement y'a 2 maisons, la tienne qui n'a aucun souci, et la sienne qui est en feu. Là, maintenant. L'urgence est donc sur ce feu, pas sur ses causes/origines. Et c'est à l'image du BLM, qui par essence intervient encore une fois trop tard puisque mort il y a eu, mais l'urgence reste. Ou pour être précis, une urgence parmi bien d'autres. Mais une urgence tristement revenue dans l'actualité.



Dans l'exemple de la vidéo, on ne sait rien de l'historique, de qui a ou n'a pas à manger et comment c'est décidé, et on sait qu'il est tout à fait possible pour une personne de sauter un repas si ce n'est pas répété. L'absence de contexte, c'est ce qui me dérange. Citation :Hmmm je ne partage pas cet avis, d'une part parce que tu pars d'une interprétation plus profonde et chaotique que le simple fait de sauver la maison en feu, d'autre part car il y a un fait clair sur lequel se pose la vidéo : le feu est destructeur, en peu de temps, alors que (dans la vidéo article) sauter un repas (sans contexte) n'est pas un danger.Pour le premier point, je préfère rapprocher la BD de ma phrase précédente :Citation :Il n'est pas question de savoir si le voisin est noir ou non, s'il est souvent ciblé ou non, simplement y'a 2 maisons, la tienne qui n'a aucun souci, et la sienne qui est en feu. Là, maintenant. L'urgence est donc sur ce feu, pas sur ses causes/origines. Et c'est à l'image du BLM, qui par essence intervient encore une fois trop tard puisque mort il y a eu, mais l'urgence reste. Ou pour être précis, une urgence parmi bien d'autres. Mais une urgence tristement revenue dans l'actualité.Dans l'exemple de la vidéo, on ne sait rien de l'historique, de qui a ou n'a pas à manger et comment c'est décidé, et on sait qu'il est tout à fait possible pour une personne de sauter un repas si ce n'est pas répété. L'absence de contexte, c'est ce qui me dérange. deepnofin Dalmatiens Inscrit le: 21/4/2015 Envois: 101 Karma: 82 Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter 1

Une femme aisée, un noir aisé, ils sont très bien traités (globalement, hein, car ça empêche pas que des cons peuvent leur faire la misère). S'ils sont pauvres, ils sont traités comme de la merde (comme tous les pauvres).



Du coup on accentue volontairement les idées communautaristes (le patriarcat oppresse les femmes ! le système oppresse les noirs !) et hop, d'un seul coup, c'est plus la pauvreté (et donc l'extrême inégalité de répartition des richesses) le problème, mais ça devient le sexisme / le racisme.

TristanBordeaux Je m'installe Inscrit le: 5/3/2012 Envois: 200 Karma: 110 Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter

marcaflushhh Je m'installe Inscrit le: 24/7/2017 Envois: 309 Karma: 523 Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter

gnarf2 Je viens d'arriver Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 98 Karma: 103 Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter



C'est vrai ça m'a toujours perturbé. En plus comme ils ont probablement peur d'être rejetés ils en font des tonnes, un peu comme les convertis. marcaflushhh Je m'installe Inscrit le: 24/7/2017 Envois: 309 Karma: 523 Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter 1 @DarkCasimir Le racisme n'est pas une opinion politique. C'est un délit. Bon courage à toi dans ta quête. gnarf2 Je viens d'arriver Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 98 Karma: 103 Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter 2 Je vois plusieurs commentaires qui disent que "black lives matter" et les subventions pour la communauté noire sont "racistes".



Le mot racisme a une définition assez claire:

"Idéologie fondée sur la croyance qu'il existe une hiérarchie entre les groupes humains, les « races » ; comportement inspiré par cette idéologie."



Aller coller le mot racisme a "black lives matter" est une arnaque intellectuelle.... je me rappelle le même genre d'arnaque il y a quelques années. On m'avait dit à l'époque que si les noirs préféraient voter Obama c'était du racisme.



Ce que vous appellez a tort racisme, c'est une différence de traitement des communautés. Dans cette histoire les injustices envers la communauté noire sont mises en avant, et les autres communautés ne sont pas ou peu traitées.

C'est le propre des médias et de l'opinion publique. Il faut un fait particulièrement touchant pour générer un emballement médiatique.

Scruffy Slip de Bain Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 8074 Karma: 19926 Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter

gazeleau Je suis accro Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 1951 Karma: 1578 En ligne ! Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter

Black lives matter ma soeur gazeleau Je suis accro Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 1951 Karma: 1578 En ligne ! Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter 0 deepnofin Il y a un 'hic' dans ton raisonnement: Il y a un 'hic' dans ton raisonnement: ici ou ici même riches leurs vies n'arrivent pas à compter aux yeux de la police. BEBER7 Je m'installe Inscrit le: 12/5/2017 Envois: 286 Karma: 134 En ligne ! Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter 0

@LinkSaga

Citation :

@BEBER7

Elle est bancales car toutes les maisons sont les memes...

Hmmm je ne partage pas cet avis, d'une part parce que tu pars d'une interprétation plus profonde et chaotique que le simple fait de sauver la maison en feu, d'autre part car il y a un fait clair sur lequel se pose la vidéo : le feu est destructeur, en peu de temps, alors que (dans la vidéo article) sauter un repas (sans contexte) n'est pas un danger.

Pour le premier point, je préfère rapprocher la BD de ma phrase précédente :

Citation : Si la maison de ton voisin brûle, et que les pompiers commencent à l'arroser pour éteindre le feu, tu ne leur demande pas d'arroser ta maison parfaitement hors de danger quelques dizaines de mètres plus loin parce que "toutes les maisons comptent".

Il n'est pas question de savoir si le voisin est noir ou non, s'il est souvent ciblé ou non, simplement y'a 2 maisons, la tienne qui n'a aucun souci, et la sienne qui est en feu. Là, maintenant. L'urgence est donc sur ce feu, pas sur ses causes/origines. Et c'est à l'image du BLM, qui par essence intervient encore une fois trop tard puisque mort il y a eu, mais l'urgence reste. Ou pour être précis, une urgence parmi bien d'autres. Mais une urgence tristement revenue dans l'actualité.



Dans l'exemple de la vidéo, on ne sait rien de l'historique, de qui a ou n'a pas à manger et comment c'est décidé, et on sait qu'il est tout à fait possible pour une personne de sauter un repas si ce n'est pas répété. L'absence de contexte, c'est ce qui me dérange.



a067895dd Je viens d'arriver Inscrit le: 11/1/2020 Envois: 25 En ligne ! Re: Une femme explique le mouvement Black Lives Matter