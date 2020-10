Vidéo : Un déguisement du mème Coffin Dance pour Halloween Posté par Skwatek

Un enfant est déguisé en mème Coffin Dance pour Halloween.





Vidéo (37s) : Déguisement Coffin Dance





Auteur Conversation Nark0t1k Je m'installe Inscrit le: 14/4/2007 Envois: 353 Karma: 256 Re: Un déguisement du mème Coffin Dance pour Halloween 0 Ouais une description correct aurait été:

Des parents on déguisé leur enfants pour halloween, .... j'ai de gros doute que l'enfant ai envie de porter ce costume... il suffit de voir l'Energie qu'il met à faire la chorégraphie que ses parents lui on appris ^^ ca respire la joie de vivre xD



Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 4058 Karma: 6204 Re: Un déguisement du mème Coffin Dance pour Halloween 0 Quand meme...ils sont fort les americains.. quand je claque mes gosses aux carnavals avec leurs vielles panoplies zorro, j ai honte. D autant que les épées sont interdites meme en jouet. Crazy-13 Pelle d'or Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 72941 Karma: 6203 Re: Un déguisement du mème Coffin Dance pour Halloween 1 Et dans le cercueil sa petit sœur. pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6480 Karma: 1934 Re: Un déguisement du mème Coffin Dance pour Halloween 0

@Nark0t1k

Ouais une description correct aurait été:



Des parents on déguisé leur enfants pour halloween, .... j'ai de gros doute que l'enfant ai envie de porter ce costume... il suffit de voir l'Energie qu'il met à faire la chorégraphie que ses parents lui on appris ^^ ca respire la joie de vivre xD

Pfffffff... mais quel rabat-joie ! Interfector Je suis accro Inscrit le: 20/4/2014 Envois: 1214 Karma: 1233 Re: Un déguisement du mème Coffin Dance pour Halloween 2 J'ai pas la ref, du coup je trouve ca naze.

La question etant, est ce qu'avec la ref ca devient bien pour autant ... ?

On dirait un bot la gamin...

La question etant, est ce qu'avec la ref ca devient bien pour autant ... ?



Nark0t1k Je m'installe Inscrit le: 14/4/2007 Envois: 353 Karma: 256 Re: Un déguisement du mème Coffin Dance pour Halloween 0 Ben je sais pas vraiment si on peux être rabat joie simplement parce que on évoque ce qui semble être vrai.

Je suis peux être le seul à ne pas lire la joie sur le visage des enfants ^^



PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 11066 Karma: 10523 Re: Un déguisement du mème Coffin Dance pour Halloween 1

@Interfector

J'ai pas la ref, du coup je trouve ca naze.

La question etant, est ce qu'avec la ref ca devient bien pour autant ... ?



On dirait un bot la gamin...



Plus d'infos



Citation : Le Coffin Dance est une dance originaire du Ghana. Le but étant de faire du transport du cercueil une parade joyeuse.

Elle consiste en là célébration de la vie du défunt. Au Ghana, les danseurs sont appelles les « dancing pallbearers »,

« danseurs des funérailles » en français. Ces hommes sont des danseurs professionnels, qui, à la demande des familles,

transforment les funérailles en fête. Les images d'un reportage de la BBC ont été reprises sur la toile (plus particulièrement

