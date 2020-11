Vidéo : « Une période difficile », un court-métrage de l'émission 52 minutes (RTS) Posté par fleurdumale

Vidéo humoristique réalisée par 52 minutes (Radio Télévision Suisse) avec les humoristes Vincent Veillon et Vincent Kucholl nous illustrant à quel point nous traversons une période difficile.



Vidéo (4mn45s) : Une période difficile (52 minutes)





Vidéo : Un restaurateur dégouté de voir les gens faire la queue au McDrive (Pontivy) Vidéo : Les complotistes expliqués en 30 secondes Vidéo : 19h17 (120 minutes)







J'ai bien aimé. Quelques grammes de relativités dans ce monde de Brut !

Et encore, c'est rien:

Bien vu ! De la matière à penser dans nos sociétés confites de confort.

Alexa fais moi un capuccino ou le progrès technologique source de nos maux.

Les difficultés sont dans l'histoire, elles sont aussi au quotidien pour de nombreux êtres humains et ceci depuis bien avant 2020.



Les difficultés sont dans l'histoire, elles sont aussi au quotidien pour de nombreux êtres humains et ceci depuis bien avant 2020.



Cet argument est complètement dénué de sens à mes yeux : Accepte ce qu'il se passe et arrête de râler car il y a pire dans la vie.



C'est du nivellement par le bas.



Pour revenir à une échelle plus locale j'ai toujours défendu la France et ses valeurs, qu'on le reconnaisse ou pas on est dans un pays assez exceptionnel, certes il y a des problèmes, mais nous avons accès à de nombreuses choses gratuitement et nous sommes libres.



L'égalité n'a jamais été vrai même si elle serait souhaitable.

La fraternité il nous reste un sacré chemin à parcourir, même si on a une longueur d'avance par à apport à certains.



La liberté mes amis, la liberté on l'avait. Liberté de s'exprimer, liberté de circuler, liberté d'entreprendre. Sur ça nous étions tous égaux. En France vous étiez libre de faire ce que bon vous semblait de votre temps, de votre vie en somme.



N'acceptez jamais qu'on vous retire des libertés.



C'est pas faux !

Et je dirai pas quel mot j'ai pas compris...

Que c'est dur de ne plus pouvoir aller au resto se taper un bon "fait maison" en boite.

Que c'est dur de bosser en télétravail.

Que c'est dur de remplir une attestation ; ça prend au moins 15 secondes, inacceptable.

Que c'est dur de porter un masque en public.

Que c'est dur de faire ce que l'on peut pour protéger à la fois autrui et soi-même, en appliquant des principes de précaution élémentaires, même si parfois discutables et discutés.

Que c'est dur d'être con parfois...

